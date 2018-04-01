Không chỉ phòng ngừa với bạn đời, ngay cả chính bạn cũng phải đọc thật kỹ bài viết này để có cho mình bài học về lòng chung thủy trong hôn nhân.

Khi bị phản bội bạn đừng hỏi vì sao đối phương lại ngoại tình, cũng đừng ngờ vực mình đã làm gì sai. Hãy thật bình tĩnh để nhận ra rằng, cái gì cũng có nguyên nhân của nó, là do bạn đã bỏ qua những điềm báo trước đấy thôi. Khi ngoại tình, người ta có trăm nghìn lí do để bao biện cho mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà vẫn luôn quan niệm đàn ông ngoại tình vì “chán cơm thèm phở”, thế nhưng các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng lý do lớn nhất khiến con người ta ngoại tình là khi họ không còn cảm nhận được sự đồng cảm từ đối phương.

Vợ chồng cần là chỗ dựa tinh thần, là nơi có thể chia sẻ mọi điều trong đời sống với nhau. Việc bỏ qua những quan tâm, chăm sóc, ngọt ngào vì nghĩ rằng “cưới nhau lâu rồi còn màu mè làm gì” chính là liều thuốc độc của hôn nhân. Ngoài thiếu đi sự đồng cảm thì việc bạn đời kết giao với những người đã từng lừa dối vợ con, nuôi bồ nhí bên ngoài cũng là nguyên nhân khiến đàn ông dễ dàng thay lòng đổi dạ. Vì đã chứng kiến bạn bè mình lừa dối người phụ nữ của họ nên đàn ông có dư kinh nghiệm để qua mặt vợ mình. Sự háu thắng, bao che từ bạn bè chính là chất xúc tác khiến chồng dù có vợ đẹp con ngoan vẫn say mê nhân tình đến quên cả lối về.

Chẳng đàn ông nào chịu nhận mình sai, thế nhưng ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ ngoài luồng thì họ đã quá sai rồi - Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, không phải tất cả các mối quan hệ rạn nứt đều có nguyên do xuất phát từ đàn ông. Thực chất, rất nhiều đàn ông ngoại tình đã thừa nhận rằng mình say nắng trước đàn bà khác là bởi vợ mình quá nhàm chán. Vì vợ mặc mãi những bộ quần áo nhàu nhĩ với mùi dầu mỡ bám đầy người, vì vợ luôn nằm mãi một tư thế mặc chồng hì hục mỗi khi gần gũi, vì vợ chẳng thiết tha đầu tư cho cuộc yêu thêm tươi mới mà chỉ chiều chồng lấy lệ nên đàn ông mới thay lòng. Không thay lòng sao được khi đàn ông có quá nhiều sự so sánh giữa vợ và bồ, vợ luộm thuộm bồ chưng diện, vợ “lười yêu” bồ mãnh liệt, vợ lạnh nhạt bồ mặn nồng. Chính sự so sánh hơn thua ấy đã đẩy đàn ông rời xa tổ ấm của mình đến mức ngay cả họ cũng không nhận ra mình đã đi đến nước này. Đàn ông có thể lên giường với người họ muốn, thế nhưng đàn bà chỉ lên giường với người họ yêu - Ảnh minh họa: Internet Không chỉ đàn bà khác, việc thiếu đi những ôm hôn âu yếm cũng là nguyên nhân khiến vợ chồng xa nhau. Bạn chỉ hạnh phúc khi có được sự tin yêu tuyệt đối trong một mối quan hệ, có được những rung cảm, phấn khích và hân hoan khi kề bên sẽ giúp cả hai mãi gắn kết, say mê nhau. Ngược lại, sự xa cách, thiếu đi cảm giác gần gũi sẽ khiến khoảng cách của cả hai ngày càng giãn ra, nhường chỗ cho kẻ thứ ba nhảy vào. Đàn bà thấy đấy, đàn ông có thể yêu một lúc nhiều người, có thể hôm nay lên giường với bồ, hôm sau về miệng ngọt ngào nói yêu vợ. Thế nên, bạn cần đủ tỉnh táo, nhạy cảm để nhận ra những thay đổi nơi người bạn đời. Đừng để họ hả hê “cắm sừng” trong khi bạn chẳng hề hay biết.

Dấu hiệu tố cáo phụ nữ đang ngoại tình, chính xác 100% Dưới đây là những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất để 'lật tẩy' người phụ nữ đang ngoại tình, dù có chối đằng trời cũng không thoát được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/day-la-nhung-li-do-khien-con-nguoi-ta-ngoai-tinh-277193.html