Đây là những lí do khiến con người ta ngoại tình

Phụ nữ yêu 01/04/2018 18:27

Không chỉ phòng ngừa với bạn đời, ngay cả chính bạn cũng phải đọc thật kỹ bài viết này để có cho mình bài học về lòng chung thủy trong hôn nhân.

Khi bị phản bội bạn đừng hỏi vì sao đối phương lại ngoại tình, cũng đừng ngờ vực mình đã làm gì sai. Hãy thật bình tĩnh để nhận ra rằng, cái gì cũng có nguyên nhân của nó, là do bạn đã bỏ qua những điềm báo trước đấy thôi.

Đây là những lí do khiến con người ta ngoại tình - Ảnh 1
Khi ngoại tình, người ta có trăm nghìn lí do để bao biện cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà vẫn luôn quan niệm đàn ông ngoại tình vì “chán cơm thèm phở”, thế nhưng các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng lý do lớn nhất khiến con người ta ngoại tình là khi họ không còn cảm nhận được sự đồng cảm từ đối phương.

Vợ chồng cần là chỗ dựa tinh thần, là nơi có thể chia sẻ mọi điều trong đời sống với nhau. Việc bỏ qua những quan tâm, chăm sóc, ngọt ngào vì nghĩ rằng “cưới nhau lâu rồi còn màu mè làm gì” chính là liều thuốc độc của hôn nhân.

Ngoài thiếu đi sự đồng cảm thì việc bạn đời kết giao với những người đã từng lừa dối vợ con, nuôi bồ nhí bên ngoài cũng là nguyên nhân khiến đàn ông dễ dàng thay lòng đổi dạ. Vì đã chứng kiến bạn bè mình lừa dối người phụ nữ của họ nên đàn ông có dư kinh nghiệm để qua mặt vợ mình. Sự háu thắng, bao che từ bạn bè chính là chất xúc tác khiến chồng dù có vợ đẹp con ngoan vẫn say mê nhân tình đến quên cả lối về.

Đây là những lí do khiến con người ta ngoại tình - Ảnh 2
Chẳng đàn ông nào chịu nhận mình sai, thế nhưng ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ ngoài luồng thì họ đã quá sai rồi -  Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, không phải tất cả các mối quan hệ rạn nứt đều có nguyên do xuất phát từ đàn ông. Thực chất, rất nhiều đàn ông ngoại tình đã thừa nhận rằng mình say nắng trước đàn bà khác là bởi vợ mình quá nhàm chán. Vì vợ mặc mãi những bộ quần áo nhàu nhĩ với mùi dầu mỡ bám đầy người, vì vợ luôn nằm mãi một tư thế mặc chồng hì hục mỗi khi gần gũi, vì vợ chẳng thiết tha đầu tư cho cuộc yêu thêm tươi mới mà chỉ chiều chồng lấy lệ nên đàn ông mới thay lòng.

Không thay lòng sao được khi đàn ông có quá nhiều sự so sánh giữa vợ và bồ, vợ luộm thuộm bồ chưng diện, vợ “lười yêu” bồ mãnh liệt, vợ lạnh nhạt bồ mặn nồng. Chính sự so sánh hơn thua ấy đã đẩy đàn ông rời xa tổ ấm của mình đến mức ngay cả họ cũng không nhận ra mình đã đi đến nước này.

Đây là những lí do khiến con người ta ngoại tình - Ảnh 3
Đàn ông có thể lên giường với người họ muốn, thế nhưng đàn bà chỉ lên giường với người họ yêu - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ đàn bà khác, việc thiếu đi những ôm hôn âu yếm cũng là nguyên nhân khiến vợ chồng xa nhau. Bạn chỉ hạnh phúc khi có được sự tin yêu tuyệt đối trong một mối quan hệ, có được những rung cảm, phấn khích và hân hoan khi kề bên sẽ giúp cả hai mãi gắn kết, say mê nhau.

Ngược lại, sự xa cách, thiếu đi cảm giác gần gũi sẽ khiến khoảng cách của cả hai ngày càng giãn ra, nhường chỗ cho kẻ thứ ba nhảy vào.

Đàn bà thấy đấy, đàn ông có thể yêu một lúc nhiều người, có thể hôm nay lên giường với bồ, hôm sau về miệng ngọt ngào nói yêu vợ. Thế nên, bạn cần đủ tỉnh táo, nhạy cảm để nhận ra những thay đổi nơi người bạn đời. Đừng để họ hả hê “cắm sừng” trong khi bạn chẳng hề hay biết.

Dấu hiệu tố cáo phụ nữ đang ngoại tình, chính xác 100%

Dấu hiệu tố cáo phụ nữ đang ngoại tình, chính xác 100%

Dưới đây là những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất để 'lật tẩy' người phụ nữ đang ngoại tình, dù có chối đằng trời cũng không thoát được.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình lí do khiến chồng ngoại tình cách phát hiện đàn ông ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 36 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 48 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 53 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này