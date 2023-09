1. Vợ hay than vãn, lắm lời

Vợ đẹp con ngoan tưởng chừng đã dư sức trói chân mọi ông chồng, thế nhưng rất nhiều ông chồng sẵn lòng phá vỡ hạnh phúc, đạp đổ yêu thương mà phản bội. Dưới đây là những lý do khiến đàn ông sẵn lòng tổn thương bạn đời để yêu đàn bà khác, vợ đọc xong dù phật lòng nhưng không nói nên lời vì quá đúng.

So sánh chồng với đàn ông khác sẽ khiến lòng tự trọng của đàn ông bị tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

2. Vợ so sánh chồng với đàn ông khác

Cũng giống như phụ nữ, đàn ông rất ghét việc bị mang ra so sánh với người khác. Nếu chị em cứ luôn miệng “sao anh không giống chồng chị A cho em nhờ”, “anh xem, chồng chị B tâm lý biết chừng nào, anh chẳng bao giờ được thế”, “sao anh không mua hoa tặng em như anh C, anh chẳng lãng mạn cả”, chính những lời so sánh ấy khiến đàn ông cảm thấy mình kém cỏi và không được vợ xem trọng. Từ đó, họ sẽ có xu hướng kiếm tìm người phụ nữ ngưỡng mộ, tán dương và khen ngợi mình.

Những người vợ hãy nhớ, đàn ông rất xem trọng sĩ diện, nếu bạn làm anh ấy mất mặt hết lần này đến lần khác thì bạn đang vẽ đường cho chồng ngoại tình đấy.

Cảm giác bị bỏ rơi trong chính mái ấm của mình khiến đàn ông chán ngán, tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

3. Vợ không quan tâm, chăm sóc chồng

Rất nhiều đàn ông cảm thấy hụt hẫng, chơi vơi khi bước từ tình yêu sang hôn nhân. Nếu thuở còn son, phụ nữ chăm sóc, quan tâm và yêu họ ra sao thì khi bước chân vào hôn nhân, nhất là lúc có con vợ lại vô tâm, lạnh nhạt với chồng bấy nhiêu.

Vẫn biết, phụ nữ với việc công sở, việc nhà, chăm con đã quá mệt mỏi, áp lực. Thế nhưng, chị em đừng quên lãng mất chồng, đừng khiến anh ấy bị thiếu thốn yêu thương để rồi hôn nhân đi vào bế tắc. Rất nhiều đàn ông chỉ ngoại tình từ sau khi vợ sinh con là thế.

Ảnh minh họa: Internet

4. Vợ “lười yêu”

Phụ nữ có thể lười làm việc nhà, lười nấu ăn nhưng nhất định không được “lười yêu”. Tình dục chính là chất men say đẩy tình yêu thăng hoa, vậy thì hà cớ gì chị em lại lạnh nhạt gối chăn, “trả bài” lấy lệ khiến chồng chán nản mà gái gú bên ngoài.

Phụ nữ phải hiểu rằng, vợ chồng hạnh phúc hay không ngoài tình yêu dành cho nhau thì sự hòa hợp gối chăn cũng là nhân tố quyết định.

Chung quy, đàn ông ngoại tình muôn đời đàn ông vẫn sai, thế nhưng phụ nữ hãy tránh xa 4 sai lầm khiến chồng ngoại tình trên để giữ gìn mái ấm gia đình. Đừng chờ đến khi chồng thay lòng, cặp kè với đàn bà khác mới hỏi “tại sao anh phản bội em”và nhận được câu trả lời “tại em” thì đã quá muộn màng…