Nếu đã chấp nhận thứ tha, tiếp tục chung sống với chồng chị em cần phải hiểu rõ những điều sau:

Phát hiện chồng ngoại tình , đàn bà dù khôn hay dại cũng dằn vặt khôn nguôi. Ai cũng đau đớn, tủi khổ và khóc cạn nước mắt. Có người thẳng tay buông bỏ, chấm dứt cuộc hôn nhân với người đàn ông không chung thủy. Cũng có chị em, cho chồng cơ hội sửa sai, làm lại từ đầu để giữ lấy gia đình.

Sau những đớn đau, dằn vặt chị em cần học cách vượt qua quá khứ. Hãy tạm gác những sai lầm của chồng sang một bên, thẳng thắn trò chuyện với nhau về nguyên nhân dẫn đến rạn nứt. Nếu chồng ngoại tình vì vợ vô tâm, ít chia sẻ thì chị em cần khắc phục sai lầm của mình. Nếu vì chồng hám của lạ mà đẩy hôn nhân đến bờ vực, chính chồng bạn là người phải chấn chỉnh bản thân.

Cùng nhau vun đắp tình cảm, lâu dần vết nhơ về sai lầm của chồng bạn sẽ dần mờ phai. Càng cố gắng chăm chút cho hạnh phúc gia đình, cả hai sẽ sống lại tình yêu mặn nồng thuở nào để tình cảm vợ chồng thêm gắn bó.

Không chỉ phụ nữ cần thời gian để thứ tha, chính đàn ông cũng cần thời gian để đón nhận sự tha thứ - Ảnh minh họa: Internet

Cho nhau thời gian để thứ tha - đón nhận sự thứ tha

Đừng tưởng rằng chỉ bạn mới cần thời gian để quên đi chuyện cũ, thứ tha cho kẻ bội bạc. Chồng bạn, dù nhận được sự thứ tha của vợ cũng cần thời gian để đón nhận sự vị tha, quên dần cảm giác tội lỗi. Khi thoát khỏi những ám ảnh, xây dựng lại lòng tin dành cho nhau thì yêu thương mới mặn nồng như thuở đầu.

Chưa kể, chị em cần cho chồng thời gian để chứng minh sự hối cải của anh ấy. Đừng bắt chàng phải tỏ ra ngọt ngào, âu yếm với bạn như chưa hề có chuyện gì xảy ra, bởi nếu làm được thì thực chất chàng chỉ đang diễn kịch cho bạn vừa lòng.

Hãy thẳng thắn với đối phương về cảm xúc của mình, đây chính là cách giúp cả hai hiểu rõ về nhau - Ảnh minh họa: Internet

Không giấu diếm cảm xúc

Thực tế, mối quan hệ vợ chồng có kẻ hở mới tạo cơ hội cho người thứ ba xuất hiện. Vậy nên, vợ chồng bạn nên tăng sự tương tác, liên kết bằng cách thường xuyên trò chuyện, chia sẻ thẳng thắn cảm xúc của mình. Nếu không hài lòng điều gì ở nhau, hãy mạnh dạn nói lên suy nghĩ để cả hai thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Đặc biệt, nếu chàng vẫn giấu diếm bạn qua lại với nhân tình thì chị em chớ dại “nhắm mắt cho qua” mà hãy thẳng tay “đuổi” người đàn ông không biết hối cãi ra khỏi đời mình ngay.

Du lịch cùng nhau

Cuộc sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền khiến tình yêu ngày nào không lãng mạn, bay bổng như bạn đã từng. Thế nên, sau những rạn nứt vợ chồng bạn nên dành thời gian để hâm nóng tình cảm, đánh thức tình yêu đã ngủ quên bấy lâu nay.

Du lịch cùng nhau, hay đơn giản chỉ là hẹn hò cuối tuần sẽ dư sức khiến cả hai xích lại gần nhau, bồi đắp tình cảm hiệu quả.

Tha thứ cho người chồng ngoại tình, nghe có vẻ giản đơn nhưng đòi hỏi ở người phụ nữ bản lĩnh, sự bao dung. Tất nhiên, dấu tích về sai lầm của chồng sẽ không bao giờ biến mất mãi mãi trong tâm trí bạn, thế nhưng những ký ức tốt đẹp cả hai cùng tạo nên sẽ khỏa lấp tất cả.