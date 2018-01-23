Chuyên gia tâm lý chỉ ra những nguyên nhân khiến người ta ngoại tình, đọc đến đâu chí lý đến đấy!

Phụ nữ yêu 23/01/2018 16:02

Dưới đây là những lý do khiến người ta ngoại tình, dù là đàn ông hay phụ nữ cũng phải đọc kẻo mất vợ/chồng mới hối thì đã muộn!

Nếu nghĩ bạn đời ngoại tình do xuất hiện người thứ ba thì bạn đã nhầm, dưới đây là những nguyên nhân thực sự khiến người ta ngoại tình được các chuyên gia tâm lý chỉ ra.

Những mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng không bao giờ được xã hội chấp nhận, càng không xứng đáng nhận được sự đồng thuận của bạn đời. Dưới đây là những lý do khiến đối phương ngoại tình, dù là đàn ông hay phụ nữ bạn cũng phải lưu tâm.

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Khi bạn đời ngoại tình, dù là đàn ông hay phụ nữ ai cũng đau đớn như nhau. Tất nhiên, khi ấy ai cũng muốn biết nguyên nhân thực sự khiến họ bị 'cắm sừng' - Ảnh minh họa: Internet

1. Tình yêu nguội lạnh

Các cặp vợ chồng đến với nhau vì tình yêu, vậy nên vì yêu mà họ muốn gắn bó một đời và về chung một nhà. Tuy nhiên, nếu sau quá trình chung sống cả hai không còn dành tình cảm cho nhau, không còn xuyến xao rung động trước đối phương thì khi ấy tình yêu đã nguội lạnh, lửa lòng đã tắt. Đây chính là nguyên nhân đầu tiên, quan trọng nhất đẩy người ta đi ngoại tình.

2. Bản tính trăng hoa, thích lang chạ

Nếu tình yêu đưa hai con người đến gần nhau hơn, thì tình dục chính là yếu tố gắn kết đời sống vợ chồng. Nếu hòa hợp gối chăn, luôn sáng tạo, hết lòng bạn sẽ khiến bạn đời luôn mê mệt không rời. Tuy nhiên, rất nhiều đàn ông lại có suy nghĩ “một cái lạ bằng tạ cái quen”. Họ ham thích được thử cảm giác ân ái với những bạn tình khác ngoài bạn đời, thích cảm giác mới lạ và tận hưởng lạc thú của những giây phút ngoài vợ ngoại chồng.

Chuyên gia tâm lý chỉ ra những nguyên nhân khiến người ta ngoại tình, đọc đến đâu chí lý đến đấy! - Ảnh 2
Các nghiên cứu đều chỉ ra rằng, nói dối là một trong những dấu hiệu 'vạch mặt' kẻ ngoại tình chính xác nhất - Ảnh minh họa: Internet

3. Thường xuyên nói dối

Vợ chồng sống với nhau cần có lòng tin, vậy nên nếu đối phương thường xuyên đánh mất lòng tin nơi bạn bằng việc nói dối đồng nghĩa với việc họ rất dễ thay lòng đổi dạ.

4. Ham mê rượu chè

Dù là đàn ông hay phụ nữ, nếu đã ham mê rượu chè đồng nghĩa với việc bạn rất dễ bị chất cồn dẫn dắt đến tội lỗi. Tuy nhiên, bản chất lăng nhăng mới là nguyên nhân mấu chốt khiến người ta lạc lối thay vì đổ mọi trách nhiệm cho men say.

5. Bạn đời quá tài giỏi

Trong gia đình, đàn ông luôn muốn mình là trụ cột, là nơi để vợ con nương tựa cậy nhờ. Vậy nên, nếu vợ quá hoàn hảo, giỏi giang sẽ khiến người chồng mặc cảm tự ti mà nép mình. Từ sự từ ti ấy, họ sẽ nảy sinh mong muốn tìm kiếm người phụ nữ khác công nhận bản lĩnh đàn ông và tôn sùng mình.

Chuyên gia tâm lý chỉ ra những nguyên nhân khiến người ta ngoại tình, đọc đến đâu chí lý đến đấy! - Ảnh 3
Dù giận nhau đến mấy bạn cũng chớ dại mạt sát, chửi rủa bạn đời nếu không sẽ vô tình đẩy đối phương vào vòng tay kẻ khác - Ảnh minh họa: Internet

6. Không kiểm soát cảm xúc khi giận dữ

Đến chén bát còn có lúc xô nhau, vậy nên vợ chồng chung sống khó tránh khỏi những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Tuy nhiên, nếu không biết cách kiểm soát cảm xúc khi giận dữ, mâu thuẫn các cặp đôi rất dễ nói ra những lời gây tổn thương đến đối phương. Tâm lý trả thù sẽ khiến người gánh chịu hờn giận muốn ngoại tình để đối phương phải nếm trải cảm giác đau thương khi bị phản bội.

7. Không hòa hợp gối chăn

Rất nhiều cặp vợ chồng đứt gánh hôn nhân chỉ vì gối chăn lạnh nhạt. Gối chăn không hòa hợp, cộng thêm vợ chồng không thẳng thắn đối thoại để giải quyết những khúc mắc là nguyên nhân đẩy bạn đời vào vòng tay người khác.

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