Chồng ngoại tình: Đừng trách người thứ ba, hãy trách mối quan hệ của vợ chồng bạn có vấn đề

Phụ nữ yêu 18/01/2018 17:16

Thay vì đánh ghen người thứ ba để hả lòng hả dạ, phụ nữ hãy bình tĩnh để nhìn lại mối quan hệ giữa mình và bạn đời để giải quyết dứt điểm.

Khi chồng ngoại tình, phụ nữ nào cũng phát điên và muốn đến đánh ghen nhân tình cho hả lòng. Thế nhưng, đây lại là hành vi không khôn ngoan, khiến mọi việc càng nghiêm trọng hơn. Một người vợ thông minh sẽ đủ lý trí để nhìn lại những vấn đề đang tồn tại trong mối quan hệ giữa mình và chồng, đủ tinh anh để không động tay động chân đẩy chồng về phía nhân tình.

Sau đây là những nguyên tắc hành xử khi phát hiện chồng ngoại tình, phụ nữ dù thông minh hay khờ dại cũng phải khắc cốt ghi tâm.

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Nếu bạn dễ dàng tha thứ, chồng bạn sẽ càng dễ dàng 'tái phạm' - Ảnh minh họa: Internet

Không thỏa hiệp dễ dàng

Đàn ông ngoại tình là đàn ông sai, vậy nên phụ nữ đừng nghe lời biện minh vì em thế này, em thế nọ nên anh mới bị cám dỗ của đàn ông. Phụ nữ hãy tỉnh táo để nhận ra rằng, thực tế chồng bạn đã là người phản bội, đã vi phạm chế độ một vợ một chồng, đã chà đạp lên tất cả những gì cả hai đã gầy dựng bấy lâu nay.

Việc bạn lơ là chăm sóc bản thân, không quan tâm đến chồng như trước, không chia sẻ động viên khi anh ấy cần là lỗi của bạn. Thế nhưng, ta không bao giờ được dùng lỗi lầm này để bù trừ sai lầm kia. Hãy lý trí, rạch ròi để đối phương không dám làm càn, để dù không thể hàn gắn thì bạn cũng hối tiếc điều gì.

Không trói buộc

Nếu không đủ bao dung để thứ tha, hoặc đối phương không xứng đáng để nhận được sự thứ tha tốt nhất phụ nữ nên buông tay, chấm dứt cuộc hôn nhân thất bại. Đừng vì ‘bỏ thì thương, vương thì tội’ mà duy trì một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Chồng ngoại tình: Đừng trách người thứ ba, hãy trách mối quan hệ của vợ chồng bạn có vấn đề - Ảnh 2
Người thứ ba đáng trách, chồng ngoại tình đáng bị lên án, vợ có chồng ngoại tình cần xem lại mối quan hệ của cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đã quyết định thứ tha, hãy cho qua tất cả sai lầm, đừng kiểm soát chồng, cũng đừng tỏ ý nghi ngờ khi chồng đã hối lỗi, ăn năn. Nếu bị kiểm soát, tra khảo thì dù nhận được sự dung thứ của vợ chồng bạn cũng vì áp lực, chột dạ mà đề nghị ly hôn, từ chối tiếp tục cuộc hôn nhân hiện tại.

Khẳng định giá trị của gia đình

Sự xuất hiện của người thứ ba chính là hồi chuông cảnh báo về mối quan hệ của vợ chồng bạn. Vậy nên, thay vì đánh động chồng phụ nữ có thể ‘bóng gió’ với chồng, rằng bạn sẽ hành xử như thế nào nếu chồng ngoại tình, con cái sẽ phải chịu thiệt thòi ra sau, những mong muốn, kế hoạch tương lai hai vợ chồng sẽ cùng cố gắng đặt được.

Chính những lời chân thành ấy sẽ khiến chồng nhận ra giá trị của gia đình, khiến họ chột dạ mà quay đầu, chấm dứt với nhân tình trở về quây quần bên vợ con.

Chồng ngoại tình: Đừng trách người thứ ba, hãy trách mối quan hệ của vợ chồng bạn có vấn đề - Ảnh 3
Khi chồng ngoại tình, vợ đừng vì quá đau buồn, đau khổ mà buông xuôi chính mình - Ảnh minh họa: Internet

‘Tút’ lại vẻ ngoài

Nhân tình thường sẽ xinh đẹp, trẻ trung và hấp dẫn hơn vợ rất nhiều. Thế nhưng, đàn ông đâu phải chỉ bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của một người, họ còn bị hấp dẫn bởi sự dí dỏm, thông minh và tâm lý của đối phương.

Vậy nên, vợ hãy tân trang lại vẻ ngoài của mình, hãy khiến mình trở nên tươi mới, cuốn hút như thuở còn yêu. Hãy giúp chồng sống lại những giây phút yêu đương mặn nồng, hãy để chồng phải giữ bạn thay vì phải ra sức giữ chồng.

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Không phải tan cửa nát nhà, đây mới là 9 tổn thương lớn nhất mà người ngoại tình phải gánh chịu

Những tưởng người bị phản bội mới bị tổn thương, thế nhưng người bội bạc mới là người mất mát nhiều nhất khi chuyện ngoại tình vỡ lở.

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