Phụ nữ muốn có được một cuộc sống hôn nhân êm đềm, hạnh phúc ngoài yêu chồng, chiều con ra còn cần phải có nhiều yếu tố khác. Dưới đây là những điều bạn nên tránh, nếu không chẳng mấy chốc cuộc hôn nhâ của bạn sẽ đi vào ngõ cụt.

Sau khi sinh em bé, bụng bạn ngấn mỡ, da bạn chảy xệ và ngực lúc nào cũng ướt sữa. Tất nhiên, chồng bạn nhận thấy những dấu hiệu ‘xuống cấp’ ấy trên cơ thể bạn. Đàn ông không vô tâm như bạn nghĩ đâu, họ đủ tinh tế và yêu thương để hiểu rằng bạn đã hy sinh vì anh ấy, vì con nhiều như thế nào.

Vậy nên, thay vì suốt ngày tự ti, kêu ca và than vãn về vẻ ngoài của mình bạn hãy tự yêu lấy bản thân mình. Hãy không ngừng làm đẹp, tự chăm sóc bản thân để nhanh chóng lấy lại vóc dáng.

Điều quan trọng nhất bạn nên nhớ, ‘cái đẹp không phải má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong mắt kẻ si tình’. Chồng yêu bạn vì tính cách và con người bạn chứ không phải vẻ ngoài.

Gối chăn nhàm chán

Ngoài việc cho gian bếp luôn đỏ lửa, phụ nữ hãy giữ chiếc giường của mình luôn ấm. “Lửa yêu” không chỉ nói lên sức khỏe tình dục của các cặp đôi, nó còn là thước đo sự hòa hợp của vợ chồng. Hãy khiến chồng không thôi phát cuồng vì bạn, đừng để anh ấy phải tìm kiếm người có thể làm mình hài lòng bên ngoài.

Nóng nảy, thích hơn thua

Khi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cơm không lành canh không ngọt thay vì gáo rú là lớn tiêng để lấn át và dùng mọi cách giành phần thắng về mình thì bạn hãy thật bình tĩnh. Bình tĩnh để hai bên có thể bày tỏ quan điểm cá nhân, đưa ra những lời giải thích và giúp cả hai hiểu nhau hơn.

Đàn ông chẳng bao giờ muốn đôi co với phụ nữ, khi bạn gào lên họ sẽ im lặng. Tuy nhiên, sự im lặng ấy không có nghĩa là họ thua bạn, là họ sai mà vì họ không muốn… chấp.

Nếu việc này cứ tiếp diễn nhiều lần, đừng trách vì sao người đàn ông của bạn tìm đến người phụ nữ dịu dàng, hiểu chuyện khác.

Bị đem ra so sánh

Cũng giống như việc phụ nữ không muốn bị so sánh với những người phụ nữ khác, đàn ông càng không thích mình bị so sánh với một người đàn ông khác.

Ai cũng có điểm tốt và xấu cả, nếu bạn cứ chăm chăm xỉa xói vào những điểm chưa hoàn thiện ở chồng thì chẳng khác nào bạn đang tự đẩy chàng ra xa mình mà không hề hay biết.