Không phải tan cửa nát nhà, đây mới là 9 tổn thương lớn nhất mà người ngoại tình phải gánh chịu

Phụ nữ yêu 18/01/2018 16:19

Những tưởng người bị phản bội mới bị tổn thương, thế nhưng người bội bạc mới là người mất mát nhiều nhất khi chuyện ngoại tình vỡ lở.

Những lạc thú khi ngoại tình chỉ là nhất thời, thế nhưng hậu quả và thương tổn mà nó gây ra lại vô cùng nghiêm trọng. Dưới đây là những tổn thương mà người ngoại tình sẽ chịu, dù là ai cũng nên đọc ít nhất một lần trong đời.

Không phải tan cửa nát nhà, đây mới là 9 tổn thương lớn nhất mà người ngoại tình phải gánh chịu - Ảnh 1
Dù là đàn ông hay phụ nữ, khi ngoại tình đều phải gánh chịu những tổn thương nặng nề sau - Ảnh minh họa: Internet

1.Người ngoại tình sợ nhất là bị lật tẩy chuyện xấu của mình, bởi khi bị bại lộ không chỉ sự nghiệp, gia đình và ngay cả đời sống của họ cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Gia đình có thể thứ tha, bạn đời có thể bỏ qua nhưng miệng đời sẽ mãi dị nghị về lỗi lầm không thể dung thứ này.

2.Khi cha/ mẹ ngoại tình ngoài việc khiến bản thân họ bị mất mặt, điều tiếng mà ngay cả con cái họ cũng phải gánh chịu thị phi. Những đứa trẻ có bố mẹ ngoại tình sẽ luôn phải sống trong mặc cảm, tự ti và tuyệt vọng khôn cùng.

3.Ngoại tình bị phát hiện, ngoài việc phải trả giá bằng hạnh phúc hiện tại, bạn còn phải đánh đổi bằng tất cả những gì bạn đang có.

Không phải tan cửa nát nhà, đây mới là 9 tổn thương lớn nhất mà người ngoại tình phải gánh chịu - Ảnh 2
Dù may mắn có được người chấp nhận quá khứ của mình, thế nhưng đối phương sẽ luôn ám ảnh về những lỗi lầm bạn từng phạm phải - Ảnh minh họa: Internet

4.Sau đổ vỡ vì bội bạc, người ngoại tình đừng mong có được hạnh phúc thật sự. Dù họ may mắn tìm thấy một người yêu thương họ, chấp nhận những sai lầm trong quá khứ của họ nhưng đối phương sẽ không bao giờ tin tưởng họ hoàn toàn. Trong đầu người bạn đời ấy sẽ luôn lo sợ, một ngày nào đó bạn sẽ phản bội họ như việc bạn đã làm với người xưa.

5.Có gan làm thì hãy có gan chịu, vậy nên khi đã ngoại tình bạn hãy chuẩn bị tinh thần để nhận lấy sự dè bỉu, khinh khi từ những người xung quanh. Đừng bao giờ mong người khác tôn trọng bạn, nếu như bạn làm điều trái quấy.

6.Việc phải cung phụng  nhân tình, ra sức giấu diếm bạn đời sẽ khiến bạn phải gánh chịu vô số áp lực, căng thẳng. Chưa kể, quan hệ tình dục bừa bãi còn khiến kẻ bội bạc đứng trước nguy cơ lây nhiễm bệnh tình dục.

Không phải tan cửa nát nhà, đây mới là 9 tổn thương lớn nhất mà người ngoại tình phải gánh chịu - Ảnh 3

7.Khi khiến người thân bị tổn thương, người ngoại tình sẽ phải nhận lấy sự ghẻ lạnh, xem thường. Vậy nên, tuổi già cô độc, buồn tủi sẽ là cái kết được dự đoán trước sẽ dành cho họ.

8.Tâm lý bất an, lo sợ khi ăn vụng sẽ hành hạ tinh thần của người ngoại tình, khiến họ khoái lạc vài giây nhưng bất an cả đời.

9.Nếu không nỗ lực thoát khỏi mối tình oan trái, nhanh chóng chấm dứt cơn say tình sớm hay muộn bạn cũng tự đưa đời mình vào bế tắc. Sống trong tội lỗi, trái ngang sẽ khiến đời bạn mãi không ngóc đầu lên được.

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