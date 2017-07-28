Ngoại tình xác thịt có thể khiến đàn bà đau một thì việc chồng ngoại tình tư tưởng sẽ làm đàn bà đau như xé nát tâm can

Những tổn thương khi chồng ngoại tình xác thịt vẫn không đáng sợ bằng việc chồng thừa nhận có tình cảm chân thật với nhân tình. Sự thừa nhận này như một cú tát, giáng mạnh vào con tim người vợ, khiến họ bất lực buông xuôi.

Bạn là người thứ ba, ngay trong chính ngôi nhà của mình

Nếu phát hiện chồng ăn nằm với người phụ nữ khác, bạn có thể buộc, lên án và chửi rủa anh ta. Tuy nhiên, nếu chàng yêu người tình một cách kín đáo, thầm lặng thì bạn dù muốn cũng không là gì được họ. Cảm giác mình la người thừa thải, bị cho ra rìa trong chính cuộc hôn nhân của mình không bao giơ là dễ chịu.

Không tìm ra chứng cứ chồng ngoại tình

Là một người vợ, bạn đủ tinh tế và nhạy cảm để ngờ ngợ được rằng chồng mình đã thay lòng. Thế nhưng, anh ấy không hề để lộ bất cứ một dấu vết ngoại tình nào để bạn có thể bắt bẽ. Điều này sẽ khiến trái tim người phụ nữ rỉ máu, lâu dần tình cảm vợ chồng sẽ bị gặm nhấm.

Bị biến thành kẻ ngớ ngẩn

Vì không thể bắt quả tang việc chồng ngoại tình nên bạn cứ mãi hoang mang, lo lắng và dễ dàng cáu bẳn. Tất nhiên, đàn ông biết bạn nhận ra điều bất thường nơi họ nên sẽ cố ý để bạn tiếp xúc với người thứ ba để bạn dẹp bỏ nghi ngờ. Bạn thừa hiểu âm mưu của chàng nhưng không thể lật tẩy, điều đó thật ngớ ngẩn.

Mối quan hệ đó có thể kéo dài hàng chục năm

Nếu bóc bánh trả tiền được đếm bằng số lần thì ngoại tình tư tưởng được đếm bằng năm. Bạn sẽ phải chịu đựng việc chồng nghĩ đến đàn bà khác dù vẫn ở chung nhà, nằm chung giường với mình từ năm này qua năm khác. Sẽ có đôi lúc, bạn còn tự hoài nghi rằng liệu chồng có từng yêu bạn trước đây.

Đây là một cuộc hôn nhân bất hạnh

Bạn sẽ nhận ra, thà chồng ăn nằm với đàn bà khác để bạn có thể phát hiện, để cả hai cùng trò chuyện để sữa chữa sai lầm, để hiểu những thiếu sót của chính mình, để có thể đưa ra quyết định hàn gắn hay buông tay còn dễ chịu hơn gấp ngàn lần. Đến khi mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng kia có được dấu hiện tốt đẹp, thì lúc này đây bạn chẳng còn cơ hội nào để bảo vệ chính mình nữa.

Bạn bị chồng lãng quên

Dù chung chăn, chung gối nhưng một khi đàn ông đã thay lòng thì vợ chỉ như người lạ chung giường. Với đàn bà, còn gì đau lòng hơn việc bị chồng quên lãng, trong trái tim của chồng không hề có bóng hình mình.