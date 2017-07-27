Yêu hết mình nhưng khi đã cạn tình thì dù đàn ông có 'quỳ lạy' đàn bà tuổi này cũng không lung lay

Đây là những nàng giáp khi yêu rất cuồng nhiệt, hết lòng nhưng khi đã buông tay thì đàn ông có bi lụy cầu xin nối lại tình yêu cũng vô ích.
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Dù yêu bạn như sự sống của chính mình, nhưng nếu đã khiến nàng tổn thương thì đừng bao giờ cầu xin sự tha thứ.
Quý cô tuổi Tỵ
Tỵ vốn là người lãng mạn, sống chân thành và yêu hết mình. Dù rất khó để có được tình yêu của Tỵ, nhưng một khi nàng đã yêu thì mọi điều tốt đẹp nhất nàng đều dành cho người đàn ông của mình.
Chưa kể, Tỵ còn là con giáp chung thủy bậc nhất, trước sau như một. Tuy nhiên, khi đã cạn tình và quyết định chia tay thì dù đàn ông có ‘quỳ lạy’ thì Tỵ cũng không bi lụy. Tỵ hiểu rằng, một khi tình yêu không còn tồn tại giữa hai người thì việc miễn cưỡng bên nhau chỉ là vô nghĩa.
Quý cô tuổi Sửu
Sửu chính là mẫu người yêu, người vợ lý tưởng mà mọi đàn ông ao ước có được. Chính sự chịu thương chịu khó, biết cách vun vén cho mối quan hệ mà Sửu luôn sở hữu một tình yêu đẹp, một gia đình yên ấm.
Khi yêu, Sửu chỉ cần một người đàn ông chân thành, có chí tiến thủ. Sửu thừa hiểu rằng, tiền bạc không làm nên nhân cách của một người đàn ông. Sau khi kết hôn, Sửu sẽ ra sức cùng chồng gầy dựng sự nghiệp và chăm sóc con cái nên người.
Vì là người yêu ghét rõ ràng nên chỉ cần phát hiện chồng mèo mã bên ngoài thì Sửu sẽ chủ động buông tay mà không lưu luyến.
Quý cô tuổi Hợi
Rất kén chọn và khá lý tính khi chọn người yêu, chính vì vậy khi đã tìm kiếm được đối tượng lý tưởng Hợi như ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt. Sự khôn khéo, thông minh của Hợi luôn khiến tình yêu của họ nồng cháy, khăng khít và mởi mẻ.
Hết mình trong tình yêu là thế nhưng nàng Hợi mạnh mẽ, dứt khoát sẽ không cho phép bất cứ một người đàn ông nào làm con tim mình thương tổn. Đã là chồng của Hợi, đàn ông đừng dại ngoại tình. Nếu không, người phải chịu đau thương chính là bạn.
Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.