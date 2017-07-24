Cưới vợ thuộc 3 con giáp này, nếu sinh con trai thì làm quan, sinh con gái thì phát tài

Tâm linh - Tử vi 24/07/2017 17:46

Cưới được vợ thuộc 3 con này, chỉ cần sinh được con thì dù sinh con trai hay gái cũng có công danh hiển hách, gia đình phát đạt, của nả đầy nhà, cha mẹ cuối đời an nhàn.

Nếu ông bà ta ngày trước vẫn quan niệm ‘nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô’ thì quan điểm bình đẳng giới ngày nay hoàn toàn khác. Dù là bé trai hay bé gái thì con cái cũng là niềm hạnh phúc vô bờ của cha mẹ. Tuy nhiên, nếu cưới được người vợ thuộc top 3 con giáp này, con của bạn sinh ra sẽ vô cùng thông minh, tài giỏi, giúp việc làm ăn của cha mẹ phất lên như diều gặp gió. Chưa kể, tuổi già bạn sẽ được sống sung túc, an nhàn.

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Những cô vợ thuộc top 3 con giáp sau sẽ mang lại may mắn cho cả chồng lẫn con - Ảnh: Internet

Tuổi Sửu

Trong 12 con giáp Sửu là con giáp thật thà, lương thiện và chăm chỉ nhất. Phụ nữ tuổi Sửu khi lấy chồng luôn cố gắng vun đắp cuộc sống gia đình, hết mình vì chồng con. Họ không ngại vất vả, gian truân, nỗ lực kiếm tiền để cùng gầy dựng kinh tế cùng chồng.

Cưới được phụ nữ tuổi Sửu làm vợ, chồng như hổ mọc thêm cánh, công việc suôn sẻ, kiếm tiền như nước. Nếu Sửu sinh bé trai, gia đình sẽ ăn nên làm ra, con trai lớn lên thông minh như thiên tài, là người có địa vị trong xã hội. Nếu là bé gái, vận may của con sẽ giúp bố mẹ phát tài, phát lộc, của nả chất đầy nhà. Chỉ cần cưới được vợ tuổi Sửu, chẳng mấy chốc chồng sẽ trở thành đại gia.

Cưới vợ thuộc 3 con giáp này, nếu sinh con trai thì làm quan, sinh con gái thì phát tài - Ảnh 2
Nàng Dậu nếu sinh con trai thì bé sẽ thông minh hơn người, thành công vang dội - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Phụ nữ tuổi Dậu thông minh, tinh tế và có tài lãnh đạo. Dù phải trải qua rất nhiều thử thách mới đạt được thành công, nhưng một khi đã thành công thì không ai có thể bì kịp Dậu. Trong tình duyên, Dậu khá lận đận và không ít lần phải chịu tổn thương. Tuy nhiên, sau khi kết hôn những quý cô tuổi Dậu lại mang đến may mắn không ngờ cho chồng. Nếu sinh được quý tử thì tình hình tài chính của gia đình sẽ đi lên đáng kể, những mối làm ăn thu về lợi nhuận lớn sẽ tự tìm đến bạn. Nếu là tiểu công chúa thì hãy chuẩn bị két sắt đựng tiền, thần tài sắp gõ cửa nhà bạn rồi đấy.

Đàn ông lấy được vợ tuổi Dậu không chỉ giúp kinh tế đi lên, gia đạo yên ấm mà tuổi già còn an nhàn, sung túc.

Cưới vợ thuộc 3 con giáp này, nếu sinh con trai thì làm quan, sinh con gái thì phát tài - Ảnh 3
Con gái của phụ nữ tuổi Ngọ sẽ mang lại vận may cho gia đình - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nhìn xa trông rộng, khéo giao tiếp của Ngọ giúp nàng dễ dàng được lòng những người xung quanh. Chồng sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc phân xử những mâu thuẩn giữ mẹ chồng, nàng dâu.

Sinh ra đã có số may mắn, Ngọ mang theo cả phúc phần ấy đến nhà chồng, giúp chồng đổi vận. Đặc biệt, tiền đồ của chồng sẽ càng xán lạn nếu Ngọ hạ sinh được một cậu con trai. Nếu là bé gái, cơ hội kiếm tiền sẽ tự gõ cửa nhà bạn ngay.

Con cái của nàng tuổi Ngọ dù trai hay gái đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép và cực thông minh. Nếu nuôi dạy tử tế, chắc chắn bé sẽ làm rạng danh gia đình.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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