Sinh con thuộc 3 con giáp này, cha mẹ phát tài phát lộc, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 21/07/2017 14:55

Nếu sinh con thuộc ba con giáp này, bố mẹ không chỉ ăn nên làm ra, sống không phải lo nghĩ mà cuối đời còn an nhàn, ngồi mát ăn bát vàng.

Có con là điều tuyệt vời nhất trên đời này. Đứa trẻ không chỉ là hao thơm trái ngọt của một tình yêu, mà còn giúp sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình thêm khắng khít. Theo thuật phong thủy tuổi của con cái ảnh hưởng rấ lớn đến mệnh mệnh của bố mẹ. Đặc biệt, nếu sinh con thuộc ba con giáp sau, bố mẹ sẽ phá tài, phát lộc, công danh, sự nghiệp đều phất lên như diều gặp gió.

Sinh con thuộc 3 con giáp này, cha mẹ phát tài phát lộc, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Sinh con hợp tuổi sẽ giúp cha mẹ ăn nên làm ra, gia đình hạnh phúc - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Nếu sinh con tuổi Ngọ, bố mẹ có thể vô lo vô nghĩ, sống an nhàn, sung túc đến cuối đời. Đứa trẻ tuổi Ngọ mang trong minh sự thông minh, nhanh nhẹn và tự lập. Ngọ sẽ tự phấn đấu, thách thức khó khăn, vượt qua số phận để đạt được những gì mình muốn.

Ngoài ra, vì sống tình cảm nên Ngọ rất biết cách thể hiện tình yêu thương với người thân, gia đình. Khi đã kết hôn, Ngọ vẫn không bao giờ quên trách nhiệm phụng dưỡng mẹ cha. Nhờ sự may mắn, gặp khó khăn được quý nhân giúp đỡ và không bỏ lỡ cơ hội nên Ngọ sẽ thành đạt, kiếm tiền như nước. Chắc chắn, sinh con tuổi Ngọ thì đứa trẻ sẽ có một tương lai xán lạn, tình duyên viên mãn.

Tuổi Dậu

Sinh con thuộc 3 con giáp này, cha mẹ phát tài phát lộc, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Nếu bố mẹ làm ăn, kinh doanh sinh con tuổi Dậu sự nghiệp sẽ phất lên như diều gặp gió - Ảnh: Internet

Trong những con giáp mang lại may mắn cho cha mẹ, không thể không kể đến Dậu. Người cầm tinh con gà thông minh, sáng tạo và có đầu óc kinh doanh. Nếu người tuổi Dậu, thuộc mệnh Kim thì tiền tài, phúc lộc dùng cả đời không ngớt.

Là con giáp thúc đẩy sự nghiệp tiền tài cho gia đình nên nếu bố mẹ kinh doanh, buôn bán sinh con tuổi Dậu làm ăn dễ dàng, thuận lợi, tiền đẻ ra tiền.

Tuổi Thân

Khỉ là con vật lanh lợi, khôn ngoan, biết cách cư xử nên dễ dàng có được thành tựu trong cuộc sống. Nếu sinh các thnasg 3,4,7,8 thì càng sung sướng, giàu sang.

Tuy nhiên, Thân không phải là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng. Thuở thiếu thời, họ phải trải quá khá nhiều vất vả, gian truân. Đến trung vận, Thân sẽ gặt hái thành công sau một thời gian dài nỗ lực. Thân sinh năm 1992 sẽ vực dậy kinh tế gia đình, khiến cha mẹ ‘đổi vận’, sung túc, hạnh phúc.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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