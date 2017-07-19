Cảnh báo: Top con giáp ‘xui tận mạng’, bị tiểu nhân hãm hại trong tháng 8/2017

Không chỉ bị tiểu nhân hãm hại, vận số của những con giáp sau cũng cực xấu trong tháng 8 này.

Nếu trước nay người tuổi Mão rất tin tưởng đồng nghiệp thì bạn nên thay đổi suy nghĩ ngay. Đừng bao giờ hết lòng hết dạ với người ngoài, bởi ‘khác máu tanh lòng’, vì lợi ích cá nhân họ sẵn sàng chà đạp lên người khác để tiến thân.

Chưa kể, Mão cũng nên chú ý chuyện tiền nong. Nếu không, bạn rất dễ rơi vào cảnh tiền mất tật mang. Chỉ cần vượt qua tháng 8 một cách bình an, vận số của bạn sẽ khởi sắc.

Tuổi Mùi

Mùi hãy cố gắng tiết chế cảm xúc, đừng để người khác ‘khích bác’ mà mất bình tĩnh. Khi mất bình tĩnh, Mùi rất dễ vạ miệng, tai họa cùng từ đây mà ra.

Ngoài ra, Mùi hãy cố gắng làm tốt phần việc của chính mình. Đừng ôm đồm quá nhiều việc, cũng đừng ham đầu cơ để kiếm lợi. Bởi lẽ, khi bạn đang gặp vận đen thì mọi cơ hội đều là mầm mống tai họa. Hãy cố gắng ẩn mình để chờ đợi thời cơ phía trước.

Tuổi Dậu

Đừng dễ dàng tin người, nếu không bạn sẽ bị những người tỏ ra thân thiế lừa lọc cả tiền bạc lẫn tình cảm. Hãy chuẩn bị tâm lý để đối đầu với những thử thách, đừng nản lòng vì trong cái rủi vẫn có cái may. Bạn bị tiểu nhân hãm hại, nhưng qua đó bạn có thể nhận ra ai mới là người thực lòng đối tốt với mình.

Hãy quản lý chi tiêu một cách bài bản, đừng vung tiền đầu tư bất cứ một khoản nào. Nếu không, bạn sẽ tự đẩy mình vào cảnh tiền mất tật mang.

Tuổi Hợi

Vận thế của Hợi trong tháng này cực xấu, làm đâu thua lỗ đó. Vậy nên, Hợi hãy cẩn thận nếu không muốn ‘ cháy túi’ đến cuối năm.

Tình duyên của người tuổi Hợi trong tháng 8/2017 cực xấu, nếu không tỉnh táo bạn rất dễ đánh mất những gì đang có. Đừng nóng vội phán xét một nửa trong bất cứ hoàn cảnh nào, hãy chờ đến khi bình tĩnh hẵng giải quyết những mâu thuần để bảo vệ mối quan hệ của mình.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.