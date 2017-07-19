Cảnh báo: Top con giáp ‘xui tận mạng’, bị tiểu nhân hãm hại trong tháng 8/2017

Tâm linh - Tử vi 19/07/2017 16:32

Vận xui đeo bám, tiểu nhân hãm hại sẽ khiến những con giáp này ‘lên bờ xuống ruộng’ trong tháng 8/2017.

Không chỉ bị tiểu nhân hãm hại, vận số của những con giáp sau cũng cực xấu trong tháng 8 này.

Tuổi Mão

Cảnh báo: Top con giáp ‘xui tận mạng’, bị tiểu nhân hãm hại trong tháng 8/2017 - Ảnh 1
Những con giáp sau hãy đề phòng, bởi tháng 8/2017 bạn sẽ gặp vận 'xui tận mạng'- Ảnh: Internet

Nếu trước nay người tuổi Mão rất tin tưởng đồng nghiệp thì bạn nên thay đổi suy nghĩ ngay. Đừng bao giờ hết lòng hết dạ với người ngoài, bởi ‘khác máu tanh lòng’, vì lợi ích cá nhân họ sẵn sàng chà đạp lên người khác để tiến thân.

Chưa kể, Mão cũng nên chú ý chuyện tiền nong. Nếu không, bạn rất dễ rơi vào cảnh tiền mất tật mang. Chỉ cần vượt qua tháng 8 một cách bình an, vận số của bạn sẽ khởi sắc.

Tuổi Mùi

Mùi hãy cố gắng tiết chế cảm xúc, đừng để người khác ‘khích bác’ mà mất bình tĩnh. Khi mất bình tĩnh, Mùi rất dễ vạ miệng, tai họa cùng từ đây mà ra.

Ngoài ra, Mùi hãy cố gắng làm tốt phần việc của chính mình. Đừng ôm đồm quá nhiều việc, cũng đừng ham đầu cơ để kiếm lợi. Bởi lẽ, khi bạn đang gặp vận đen thì mọi cơ hội đều là mầm mống tai họa. Hãy cố gắng ẩn mình để chờ đợi thời cơ phía trước.

Tuổi Dậu

Đừng dễ dàng tin người, nếu không bạn sẽ bị những người tỏ ra thân thiế lừa lọc cả tiền bạc lẫn tình cảm. Hãy chuẩn bị tâm lý để đối đầu với những thử thách, đừng nản lòng vì trong cái rủi vẫn có cái may. Bạn bị tiểu nhân hãm hại, nhưng qua đó bạn có thể nhận ra ai mới là người thực lòng đối tốt với mình.

Cảnh báo: Top con giáp ‘xui tận mạng’, bị tiểu nhân hãm hại trong tháng 8/2017 - Ảnh 2
Dậu hãy cẩn thận nếu không muốn lâm vào cảnh 'tiền mất tật mang' - Ảnh: Internet

Hãy quản lý chi tiêu một cách bài bản, đừng vung tiền đầu tư bất cứ một khoản nào. Nếu không, bạn sẽ tự đẩy mình vào cảnh tiền mất tật mang.

Tuổi Hợi

Vận thế của Hợi trong tháng này cực xấu, làm đâu thua lỗ đó. Vậy nên, Hợi hãy cẩn thận nếu không muốn ‘ cháy túi’ đến cuối năm.

Tình duyên của người tuổi Hợi trong tháng 8/2017 cực xấu, nếu không tỉnh táo bạn rất dễ đánh mất những gì đang có. Đừng nóng vội phán xét một nửa trong bất cứ hoàn cảnh nào, hãy chờ đến khi bình tĩnh hẵng giải quyết những mâu thuần để bảo vệ mối quan hệ của mình.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Từ khóa:   xui xẻo con giáp xui xẻo top con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 21 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 21 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay