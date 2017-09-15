Có thể nói năm 2017 là năm vận đen ám quẻ của top con giáp sau, không chỉ làm ăn thất bát tiền mất tật mang mà còn liên tiếp gặp chuyện chẳng lành.

Những nàng giáp sau phải cẩn thận trong từng đường đi, nước bước nếu không muốn mất tất cả trong năm nay.

Nàng Mão

Vận mệnh của người tuổi Mão trong nửa cuối năm 2017 biến động không ngừng. Nhất là tháng cuối năm, khi bị đưa vào cục diện Xung Thái Tuế. Không chỉ hao hụt tiền tài, vi bị kẻ xấu hãm hại nên Mão gặp rất nhiều khó khăn, biến cố trong công việc và cuộc sống.

Mão nên cẩn thận hơn trông việc chọn bạn, nếu không chính những người tưởng chừng thân thiết lại bán đứng bạn vì lợi ích của chính mình.

Nàng Dần

Xét về ngữ hành tương khắc trong thuật tướng số Dần và Dậu là hai con giáp khá xung khắc. Vậy nên, trong năm Dậu người tuổi Dần sẽ xui xẻo trăm bề. Ngoài kiếm tiền khó khăn thì bao nhiêu tiền Dần làm ra đều trôi ‘tuồn tuột’. Chưa kể, nếu không cẩn thận Dần có thể vướng phải tai vạ trên trời rơi xuống.

Trong những tháng cuối năm Dậu, Dần càng phải cẩn thận trong đi lại, quản lý tài chính để hạn chế rủi ro.

Nàng Mùi

Vì bị hung tinh khuấy đảo nên Mùi gặp phải rất nhiều điều xui rủi trong công việc, tình cảm. Mùi sẽ bị đồng nghiệp và cấp trên ‘hành’ cho lên bờ xuống ruộng nhưng thành quả công việc lạ bị người khác giành mất.

Nhìn chung, Mùi hãy nhẫn nhịn chờ đến năm 2018 hãy thực hiện những dự định đang ấp ủ. Nếu triển khai trong năm 2017 này thì sẽ như xe cát dã tràng.

Nàng Dậu

Bị sao Thái Tuế chiếu mệnh, cộng thêm năm nay là năm tuổi nên vận mệnh của Dậu cũng không mấy xán lạn. Sự nghiệp của Dậu gặp phải không ít thăng trầm, tình hình tài chính bấp bênh khiến Dậu trở nên cáu kỉnh, ưa gây chuyện với người khác.

Dậu hãy chú ý kiểm soát cảm xúc của mình, nếu không khi vận hạn đã qua đi Dậu sẽ không còn người bạn nào bên mình.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp gặp vận may liên miên, tiền vơi lại đầy, của nả đầy nhà cuối năm 2017 Những con giáp có tên trong danh sách sau không phải lo lắng chuyện tiền bạc, ngồi rung đùi tiền cũng ào ào tự chui vào túi như thác đổ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bao-dong-3-con-giap-xui-tan-mang-tai-hoa-ap-den-lien-mien-tien-tai-lao-doc-khong-phanh-223111.html