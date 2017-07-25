Là đàn bà, ‘có chết’ cũng đừng chấp nhận những điều này khi yêu

Phụ nữ yêu 25/07/2017 16:19

Chỉ đàn bà dại mới chấp nhận việc bị người đàn ông mình yêu thương giày vò.

Đàn bà khôn hay dại là do cách yêu, nếu người đàn ông của bạn có những biểu hiện này thì đừng cố chịu đựng. Hãy tự giải thoát mình khỏi những thương tổn mà bạn không đáng phải chịu.

Là đàn bà, ‘có chết’ cũng đừng chấp nhận những điều này khi yêu - Ảnh 1
Chỉ đàn bà dại mới chấp nhận chịu đựng những điều này khi yêu- Ảnh: Internet

Bị xúc phạm, xem thường

Không phải bạn không đủ tốt, chỉ do đàn ông không đủ tốt để chấp nhận những điều chưa hoàn thiện nơi bạn. Người đàn ông thường xuyên xúc phạm, xem thường hay lớn tiếng với bạn là người bạn không nên tiếp tục mối quan hệ.

Nếu yêu bạn thật lòng đáng ra họ phải khuyến khích bạn hoàn thiện bản thân, khích lệ bạn không ngừng. Họ thừa hiểu, không chỉ bạn mà cả họ cũng không hoàn hảo.

Bị lừa giối hết lần này đến lần khác

Trong mối quan hệ yêu đường, ngoài tình cảm chân thành dành cho nhau thì niềm tin là điều không thể thiếu. Nếu chàng hết lần này đến lần khác lừa giối bạn, sau đó lại tỏ ra ăn năn hối lỗi nhưng vẫn ‘ngựa quen đường cũ’ thì bạn đừng bao giờ chấp nhận sự hiện diện của họ trong đời mình.

Người xưa có câu ‘đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại’, nhưng nếu chàng cứ chạy đi chạy lại lần này đến lần khác người đau khổ chỉ là bạn mà thôi.

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Đàn bà khi yêu muôn đời vẫn dại, nhưng hãy biết khôn đúng lúc để không phải khổ vì đàn ông - Ảnh: Internet.

Bị kiểm soát cuộc sống riêng tư

Yêu nhau không có nghĩa rằng bạn phải lột trần đời tư của mình cho chàng. Dù là một gia đình chăng nữa thì mỗi cá nhân đều có cuộc sống riêng của họ. Nếu chàng có hành vi cấm đoán bạn tiếp xúc với bạn bè mình, xâm phạm đời tư thì bạn nên cân nhắc.

Việc mù quáng để người yêu kiểm soát lâu dần sẽ khiến bạn trở thành con rối trong tay họ.

Bị ghen tuông vô cơ

Đàn bà đau lòng nhất là đã hết lòng hết dạ yêu thường nhưng đàn ông vẫn tỏ ra nghi kỵ. Chỉ đàn bà dại mới chịu đựng đàn ông kiểm soát việc vợ đi đâu, làm gì, với ai hay nổi cơn tam bành khi đàn ông khác nhìn vợ mình.

Đàn ông có thể ngụy biện rằng do họ yêu nên mới ghen, nhưng họ quên mất rằng chỉ đàn ông tự ti mới ghen tuông một cách mù quáng.

Là đàn bà, ‘có chết’ cũng đừng chấp nhận những điều này khi yêu - Ảnh 3
Là đàn bà, đừng dại chấp nhận việc bị người đàn ông mình yêu thương giày vò. Không đáng đâu đàn bà ạ…- Ảnh: Internet

Bị bạo hành

Vâng, đàn bà ‘có chết’ cũng đừng điên rồ chấp nhận một người đàn ông sử dụng bạo lực với phụ nữ. Nếu đã cạn tình cạn nghĩa, không còn yêu thương nhau thì hãy xa nhau, đừng hành hạ thể xác và tinh thần nhau.

Là đàn bà, đừng dại chấp nhận việc bị người đàn ông mình yêu thương giày vò. Không đáng đâu đàn bà ạ…

 

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Đàn bà, muốn hạnh phúc trong tình yêu ngoài học cánh yêu còn phải học cách buông bỏ. Đừng để tình yêu có cơ hội làm đau mình.

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