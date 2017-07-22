Hạnh phúc không đo bằng thời gian, mà là cảm xúc.

Những lúc khốn khó, chật vật nhất nếu vẫn kề vai sát cánh, vẫn cần có nhau trong đời thì đây mới là tình yêu đích thực của đời người.

Thời gian bên nhau không quyết định mức độ hạnh phúc của các cặp đôi, cảm xúc khi ở bên nhau mới là yếu tố quyết định. Vậy nên, đàn bà đừng vì yêu lâu mà cưới. Hãy chỉ cưới chồng khi đã cùng người ấy trải qua những hoạn nạn, khó khăn và thăng trầm.

Đừng đánh mất chính mình chỉ vì đối phương muốn thế

Đàn bà khi yêu, đừng đánh mất chính mình chỉ vì đàn ông muốn thế. Hãy luôn là chính mình, bảo vệ cái tôi cá nhân để không bị trộn lẫn với bất cứ ai. Hãy là người phụ nữ khiến đàn ông cảm thấy lý thú, cuốn hút và kích thích họ chinh phục. Đừng dễ đoán, dễ sai bảo, dễ điều khiển sẽ khiến đàn ông dễ chán.

Tình yêu không được vun trồng rồi sẽ lụi tàn

Đừng dại nghĩ rằng khi đã có được nhau thì tình yêu vẫn mãi ở đó, chẳng thể mất đi đâu được. Đàn bà ơi, nếu bạn lơ là, bỏ mặc người yêu thì tình yêu ấy sớm muộn cũng sẽ là đống tro tàn.

Đừng dừng lại những cử chỉ yêu thương, đừng tiết kiệm lời yêu mật ngọt, cũng đừng dại vô tâm với người mình yêu. Nếu không, sẽ có người khác thay bạn yêu đối phương lúc nào không hay đấy.

Hãy tự chăm sóc mình thật tốt, trước khi muốn chăm sóc người khác

Khi yêu, phái yếu thường đòi hỏi được chăm bẵm, chiều chuộng như bà hoàng. Tuy nhiên, bà hoàng khác với một đứa trẻ. Đừng tự biến mình thành đứa trẻ không hiểu chuyện trong mắt chàng.

Phiền phức, ngốc nghếch là điều đàn ông cực ghét ở người phụ nữ. Vậy nên, hãy sống tự lập, biết cách tự yêu thương và chiều chuộng bản thân nếu không muốn đàn ông ‘chạy dài’..

Đừng tin tất cả nhừng gì đàn ông nói

Đàn ông thừa biết ‘đàn bà yêu bằng tai’ nên họ không tiếc lời khen ngợi, tâng bốc chỉ để được lòng bạn. Đàn bà đừng để ‘mật ngọt chết ruồi’. Hãy tỉnh táo và khôn ngoan để biết đâu là lời nói thật lòng, đâu chỉ là lời ong bướm.

Bởi lẽ, lời yêu ai cũng có thể nói được, nhưng những gì họ có thể làm vì tình yêu mới là cách xác minh tình yêu chính xác nhất.

Nước mắt đàn bà là một loại vũ khí, đừng phung phí

Nước mắt cần rơi đúng lúc, đừng lúc nào cũng ướt mi. Đàn ông thường cảm thấy có lỗi, đau lòng khi nhìn thấy người phụ nữ của mình khóc. Tất nhiên, chàng sẽ hối lỗi nếu đã trót làm sai điều gì khiến bạn đau lòng.

Tuy nhiên, nếu bạn dùng nước mắt trong mọi thời điểm sẽ khiến đàn ông cảm thấy thương hại, thay vì có lỗi.

Đàn ông khi đã thay lòng đàn bà chớ nên níu kéo

Đàn bà đừng dại thứ tha cho kẻ bội bạc, kẻ đã chà đạp lên tình yêu của bạn một cách vô tình để đến bên người đàn bà khác. Đàn ông khi đã thay lòng, dù có quay về cũng mãi không vẹn nguyên tình yêu ban đầu.

Hãy học cách buông bỏ để vượt qua những tổn thương, để cho mình cơ hội được hạnh phúc thêm lần nữa thay vì tự nhốt mình trong thực tại đớn đau.