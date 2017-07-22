Ngày nào còn chưa ‘thấm’ 7 điều này, đàn bà đừng hỏi tại sao mình mãi không hạnh phúc

Tâm sự gia đình 22/07/2017 17:10

Đàn bà, muốn hạnh phúc trong tình yêu ngoài học cánh yêu còn phải học cách buông bỏ. Đừng để tình yêu có cơ hội làm đau mình.

 

Ngày nào còn chưa ‘thấm’ 7 điều này, đàn bà đừng hỏi tại sao mình mãi không hạnh phúc - Ảnh 1
Đừng hỏi vì sao bạn mãi không hạnh phúc, hãy tự hỏi mình đã biết cách sống hạnh phúc hay chưa - Ảnh: Internet

Hạnh phúc không đo bằng thời gian, mà là cảm xúc.

Thời gian bên nhau không quyết định mức độ hạnh phúc của các cặp đôi, cảm xúc khi ở bên nhau mới là yếu tố quyết định. Vậy nên, đàn bà đừng vì yêu lâu mà cưới. Hãy chỉ cưới chồng khi đã cùng người ấy trải qua những hoạn nạn, khó khăn và thăng trầm.

Những lúc khốn khó, chật vật nhất nếu vẫn kề vai sát cánh, vẫn cần có nhau  trong đời thì đây mới là tình yêu đích thực của đời người.

Đừng đánh mất chính mình chỉ vì đối phương muốn thế

Đàn bà khi yêu, đừng đánh mất chính mình chỉ vì đàn ông muốn thế. Hãy luôn là chính mình, bảo vệ cái tôi cá nhân để không bị trộn lẫn với bất cứ ai. Hãy là người phụ nữ khiến đàn ông cảm thấy lý thú, cuốn hút và kích thích họ chinh phục. Đừng dễ đoán, dễ sai bảo, dễ điều khiển sẽ khiến đàn ông dễ chán.

Tình yêu không được vun trồng rồi sẽ lụi tàn

Ngày nào còn chưa ‘thấm’ 7 điều này, đàn bà đừng hỏi tại sao mình mãi không hạnh phúc - Ảnh 2
Tình yêu nếu không chăm sóc, vun trồng rồi sẽ như đống tro tàn - Ảnh: Internet

Đừng dại nghĩ rằng khi đã có được nhau thì tình yêu vẫn mãi ở đó, chẳng thể mất đi đâu được. Đàn bà ơi, nếu bạn lơ là, bỏ mặc người yêu thì tình yêu ấy sớm muộn cũng sẽ là đống tro tàn.

Đừng dừng lại những cử chỉ yêu thương, đừng tiết kiệm lời yêu mật ngọt, cũng đừng dại vô tâm với người mình yêu. Nếu không, sẽ có người khác thay bạn yêu đối phương lúc nào không hay đấy.

Hãy tự chăm sóc mình thật tốt, trước khi muốn chăm sóc người khác

Khi yêu, phái yếu thường đòi hỏi được chăm bẵm, chiều chuộng như bà hoàng. Tuy nhiên, bà hoàng khác với một đứa trẻ. Đừng tự biến mình thành đứa trẻ không hiểu chuyện trong mắt chàng.

Phiền phức, ngốc nghếch là điều đàn ông cực ghét ở người phụ nữ. Vậy nên, hãy sống tự lập, biết cách tự  yêu thương và chiều chuộng bản thân nếu không muốn đàn ông ‘chạy dài’..

Đừng tin tất cả nhừng gì đàn ông nói

Ngày nào còn chưa ‘thấm’ 7 điều này, đàn bà đừng hỏi tại sao mình mãi không hạnh phúc - Ảnh 3
Đàn ông có quyền nói giối, đàn bà có quyền lựa chọn tin hay không - Ảnh: Internet

Đàn ông thừa biết ‘đàn bà yêu bằng tai’ nên họ không tiếc lời khen ngợi, tâng bốc chỉ để được lòng bạn. Đàn bà đừng để ‘mật ngọt chết ruồi’. Hãy tỉnh táo và khôn ngoan để biết đâu là lời nói thật lòng, đâu chỉ là lời ong bướm.

Bởi lẽ, lời yêu ai cũng có thể nói được, nhưng những gì họ có thể làm vì tình yêu mới là cách xác minh tình yêu chính xác nhất.

Nước mắt đàn bà là một loại vũ khí, đừng phung phí

Nước mắt cần rơi đúng lúc, đừng lúc nào cũng ướt mi. Đàn ông thường cảm thấy có lỗi, đau lòng khi nhìn thấy người phụ nữ của mình khóc. Tất nhiên, chàng sẽ hối lỗi nếu đã trót làm sai điều gì khiến bạn đau lòng.

Tuy nhiên, nếu bạn dùng nước mắt trong mọi thời điểm sẽ khiến đàn ông cảm thấy thương hại, thay vì có lỗi.

Ngày nào còn chưa ‘thấm’ 7 điều này, đàn bà đừng hỏi tại sao mình mãi không hạnh phúc - Ảnh 4
Đàn ông khi đã thay lòng chỉ còn là người dưng  -  Ảnh: Internet

Đàn ông khi đã thay lòng đàn bà chớ nên níu kéo

Đàn bà đừng dại thứ tha cho kẻ bội bạc, kẻ đã chà đạp lên tình yêu của bạn một cách vô tình để đến bên người đàn bà khác. Đàn ông khi đã thay lòng, dù có quay về cũng mãi không vẹn nguyên tình yêu ban đầu.

Hãy học cách buông bỏ để vượt qua những tổn thương, để cho mình cơ hội được hạnh phúc thêm lần nữa thay vì tự nhốt mình trong thực tại đớn đau.

 

Là đàn bà, dù yêu đến mấy cũng không được chiều đàn ông những điều này

Là đàn bà, dù yêu đến mấy cũng không được chiều đàn ông những điều này

Đàn bà dù yêu đến mấy cũng đừng đánh mất chính mình, bởi lẽ chỉ những người luôn là chính mình mới đủ sức khiến đàn ông không thay lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà hạnh phúc cách để đàn bà hạnh phúc những cách để đàn bà hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 5 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 5 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 5 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới