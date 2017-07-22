Là đàn bà, dù yêu đến mấy cũng không được chiều đàn ông những điều này

Tâm linh - Tử vi 22/07/2017 17:10

Đàn bà dù yêu đến mấy cũng đừng đánh mất chính mình, bởi lẽ chỉ những người luôn là chính mình mới đủ sức khiến đàn ông không thay lòng.

Đàn bà muôn đời vẫn khờ dại khi yêu, tuy nhiên hãy khờ dại một cách khôn ngoan để đàn ông ngày càng mê mệt, có đánh cũng không đi. Đừng khờ dại một cách mù quáng, mù quáng đến mức đánh mất chính mình thì đàn ông sẽ chán, sẽ chê, sẽ ham mê của lạ.

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Đàn ông là giống loài thích được ngược đãi, càng chiều chuộng họ càng hư hỏng - Ảnh: Internet

Sau đây là những điều, dù yêu đến mấy thì đàn bà khôn ngoan không bao giờ chiều đàn ông.

Mặc những gì đàn ông muốn để vừa lòng đàn ông

Nếu bạn không dám mặc chiếc đầm hở lưng mà mình ưng ý chỉ vì chồng không cho, không dám sơn móng tay màu đỏ chỉ vò đàn ông không thích, chỉ dám mặc quần jeans vì đàn ông muốn thế thì thật đáng buồn. Bạn đang là con rối trong mắt anh ta.

Đàn bà ơi, dù yêu đến mấy cũng đừng bi lụy, sợ sệt và nép mình như thế. Tình yêu là sự bình đẳng giữa nam và nữ, sao bạn phải giấu đi những sở thích, phải thay đổi để hài lòng anh ta trong khi bạn không hề muốn thế. Hãy mặc những gì mình thích, hãy tập suy nghĩ mặc là cho mình chứ không phải cho đàn ông. Có như vậy bạn mới có được thần thái tự tin, bất trị khiến đàn ông phải kieng dè trước khi dám ‘ức hiếp’ bạn.

Chiều theo mọi yêu cầu của đàn ông khi ‘lên giường’

Nếu đàn ông của bạn chỉ chăm chăm làm những gì anh ta muốn, chỉ chăm lo cho cảm xúc của chính họ thì tốt nhất bạn nên tống khứ anh ta khỏi đời mình. Tình dục là món quà của tình yêu, bạn đáng được trân trọng, chiều chuộng và nâng niu thay vì bị lật qua lật lại trên giường chỉ để đàn ông thỏa mãn.

Quả không sai khi nói ‘Muốn biết đàn ông yêu bạn như thế nào, chỉ cần tắt đèn sẽ rõ’. Hã nhớ kỹ, đàn ông không quan tâm đến cảm xúc của bạn chỉ xem bạn là nơi thõa mãn nhu cầu tình dục.

Chấp nhận bị kiểm soát đời tư

Bạn có người yêu, thâm chí có chồng nhưng bạn vẫn có cuộc đời của riêng mình. Đừng vì yêu mà để đàn ông kiểm soát đời mình, cũng đừng vì yêu mà nhún nhường trước những đòi hỏi quá quắt từ họ.

Đừng vì anh ta nói rằng khi yêu thì không còn gì là riêng tư mà cho chàng mật khẩu email, tài khoản ngân hàng, … Nếu yêu bạn, họ sẽ biết cách tôn trọng đời tư, cuộc sống của bạn.

Chấp nhận sự chì chiết, chê bai

Nếu yêu bạn thật lòng, đàn ông sẽ luôn khích lệ, động viên và giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống. Họ sẽ yêu cả những điều chưa hoàn thiện, những thói hư tật xấu. Họ chấp nhận những khiếm khuyết chứ không chì chiết, bài xích và khiến bạn tự ti về chính mình.

Đàn ông không tôn trọng bạn sẽ có tâm lý đứng núi này trông núi nọ, sớm hay muộn họ cũng sẽ bắt cá hai tay mà thôi.

Là đàn bà, dại hay khôn trong tình yêu sẽ quyết định bạn hạnh phúc hay khổ đau. Đừng trông chờ người khác mang lại hạnh phúc cho mình, hãy tự lựa chọn.

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