Vợ chồng chị tôi sau 5 năm kết hôn đang rất hạnh phúc với con gái đầu lòng gần 2 tuổi kháu khỉnh, thông minh và chờ đợi thành viên thứ hai chào đời. Dù bên nhau đã lâu nhưng tình cảm vợ chồng vẫn luôn mặn nồng như thuở còn son.

Khi người chồng đầu ấp tay gối lang chạ với đàn bà khác người vợ nào cũng đau lòng, cũng quẩn quanh bên câu hỏi có nên ly hôn hay không. Tuy nhiên, chị em đừng vội đưa ra quyết định, hãy thử làm ngay điều này rồi hẵng đưa ra ‘phán xử’ sau cùng vẫn chưa muộn.

Hôm ấy, khi anh đang dùng máy tính thì có điện thoại gọi đến nên chồng chị ra phòng khách nghe điện thoại. Bị tiếng chuông điện thoại của anh đánh thức, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào chị lại nhìn vào màn hình máy tính của chồng và phát hiện cuộc hội thoại đang dang dở của anh với một phụ nữ khác. Từng lời từng lời cả hai đối đáp như hàng ngàn nhát dao đâm thẳng vào trái tim yếu đuối của một phụ nữ đang mang thai như chị.

Chồng chị luôn tâm lý, yêu chiều vợ con, anh sẵn sàng lăn xả vào bếp giúp vợ việc nhà, giặt quần áo hay tắm cho con. Chị mang thai, ốm nghén không ăn được gì anh lo lắng phập phồng, chỉ cần vợ thèm gì dù đang 1-2 giờ sáng anh cũng vui vẻ phóng xe ra ngoài mua cho bằng được thứ vợ thèm ăn. Có một người chồng hoàn hảo như thế, chị chẳng bao giờ nghĩ đến ngày mình phát hiện anh ngoại tình.

Tuyệt vọng, tổn thương ê chề, chị như muốn xông thẳng ra phòng khách mắng nhiếc anh một trận hả hê rồi ly hôn cho xong. Thế nhưng, nghĩ đến đứa con thơ dại còn chập chững biết đi, đứa trẻ còn đang nằm trong bụng chị nuốt nước mắt vào trong, nhắm mắt giả vờ ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Anh vẫn thế, vẫn yêu thương, quan tâm vợ con như bình thường. Lúc này, chị hiểu rằng chồng mình cũng như bao đàn ông khác, chỉ muốn cơi nới chứ không muốn bỏ bớt. Vì yêu chồng, rất yêu chồng và muốn giữ gìn gia đình chị quyết tâm giữ chồng, quyết tâm kéo anh về với mẹ con chị, cắt đứt với ả nhân tình đớn hèn kia.

Chính sự khôn ngoan, bao dung của phụ nữ đã kéo chồng lên khỏi vực sâu tội lỗi - Ảnh minh họa: Internet

Từ đó, chị quan tâm chồng nhiều hơn, chẳng ngại ngần nói lời yêu thương, âu yếm và cho anh biết anh quan trọng với mẹ con chị như thế nào. Ngoài ra, chị còn bóng gió về cái giá mà những người đàn ông bội bạc vợ con phải trả. Chị cũng bày tỏ quan điểm rõ ràng rằng, nếu bị anh ‘cắm sừng’ chị sẽ ứng xử như thế nào, con cái sẽ thiệt thòi ra sao,…

Chồng chị nghe những lời chân tình ấy, lại thấy vợ đang bầu bì vẫn yêu thương chồng con, vun vén gia đình nên hổ thẹn mà quay về. Anh đã chủ động chấm dứt với người đàn bà kia, toàn tâm toàn ý chăm sóc và yêu thương chị gấp bội như để âm thầm bù đắp cho sai lầm của mình.

Chị vờ như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nhận lấy tình yêu anh dành cho mình vui vẻ bàn chuyện đặt tên cho cậu con trai sắp chào đời. Chị nói với anh, chị chẳng cần nhà cao cửa rộng, cũng chẳng cần anh chiều chị như bà hoàng, chỉ cần luôn hạnh phúc, con cái có cả mẹ lẫn cha yêu thương thì vất vả đển đâu chị cũng chấp nhận. Hiểu lòng vợ, anh như thấy tự xấu hổ và từ đó không bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ nữa.

Qua cách ứng xử trước việc chồng ngoại tình trên ta có thể nhận thấy, thay vì vội vàng ly hôn phụ nữ chúng ta hãy cho chồng cơ hội để quay đầu, để lấy công chuộc tội. Sự bao dung, vị tha chính là liều thuốc khiến các đức ông chồng dù ngông cuồng đến mấy cũng phải quỳ gối xin vợ thứ tha khi bị phát hiện chuyện ‘ăn vụng’. Hãy cố gắng vun đắp cho hôn nhân của mình, để sau này bạn không phải hối hận vì đã không dùng hết sức để bảo toàn nó.