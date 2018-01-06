Đừng đánh ghen kẻ thứ ba, đây mới là những gì vợ khôn ngoan nên xử trí - Ảnh minh họa: Internet

Chồng ngoại tình, đàn bà dù khôn hay dại cũng đau khổ như nhau. Tuy nhiên, nếu muốn giữ gìn mái ấm, khiến chồng quay đầu thay vì chửi rủa mắng nhiếc chồng như đàn bà dại, đàn bà khôn sẽ xử trí như sau để kẻ thứ ba cúi đầu, chồng quay về vun đắp gia đình.

Chồng ngoại tình là chồng sai, cái sai rành rành không thể chối cãi. Vậy nên, phụ nữ khôn ngoan sẽ không vì muốn chồng quay về mà tự nhận hết mọi lỗi lầm vào mình. Họ thẳng thắn, cứng rắn đối thoại với chồng để chỉ ra những sai lầm mà anh ấy đã mắc phải.

Không cho chồng cơ hội viện cớ vì vợ những thiếu sót mới đẩy anh ấy đi ngoại tình, đây chính là cách phụ nữ khôn ngoan dùng để chặn đường chối bỏ mọi trách nhiệm, tội lỗi của chồng.

Đàn bà hơn nhau không phải ở tấm chồng mà ở cách xử trí khi hôn nhân rạn nứt, chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Không đánh ghen kẻ thứ ba

Dù muốn hay không phụ nữ phải thừa nhận rằng, nếu chồng bạn chung thủy thì không đàn bà nào có thể chen ngang vào mối quan hệ của vợ chồng bạn. Vậy nên, thay vì lồng lộn đánh ghen hay chửi rủa người thứ ba để mong cô ta buông tha cho chồng mình đàn bà khôn sẽ chấn chỉnh chồng mình trước tiên.

Đàn bà khôn hiểu rằng, thay vì mất thời gian đe dọa nhân tình của chồng, họ tìm chồng mình để giải quyết tận gốc nguyên do của vấn đề.

Dù đau thắt ruột gan nhưng đàn bà khôn không bao giờ tung hê sai lầm của chồng để trả thù - Ảnh minh họa: Internet

Không làm chồng mất thể diện

Đàn bà khôn ngoan thừa biết với đàn ông, sĩ diện giống như mạng sống với họ, đàn ông có gan ăn vụng, nhưng lại lo sợ người khác biết hành vi sai trái của mình. Dù tức giận, căm hờn và uất ức đến mấy người vợ khôn ngoan cũng không bao giờ tung hê việc chồng ngoại tình với thiên hạ.

Họ hiểu rằng, thay vì để người khác xen vào tốt nhất vợ chồng nên tự giải quyết vấn đề của chính mình. Càng nhiều người biết, vết rạn hôn nhân càng sâu, lúc ấy dù chồng bạn đã hối cãi, muốn hàn gắn cũng vì dư luận mà buông xuôi.

Đừng dàn dụa nước mắt, hãy nhoẻn miệng cười bởi bạn chính là người quyết định hạnh phúc đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Không để người khác quyết định việc thứ tha hay kết thúc

Hôn nhân là chuyện của hai người, vậy nên nếu đã quyết định thứ tha, cho chồng cơ hội chuộc lỗi đàn bà đừng bao giờ quan tâm thiên hạ nghĩ gì về quyết định của mình. Ngược lại, nếu quyết định buông tay, ly hôn để giải thoát cho chính mình đàn bà cũng đừng vì sợ gia đình mang điều tiếng mà nép mình cam chịu.

Hãy nhớ, miệng đời có thể bàn tán xôn xao về hôn nhân của bạn, nhưng chỉ bạn và chồng mới là người quyết định cuộc hôn nhân ấy hạnh phúc hay khổ đau, đi đến đâu.

Đặc biệt, nếu tiếp tục cuộc hôn nhân hiện tại đàn bà khôn ngoan sẽ quên đi mọi thứ, để lại những sai lầm phía sau, cùng chồng hướng về tương lai. Nếu đã quyết định kết thúc, họ sẽ không bao giờ có thái độ miệt thị hay nói xấu chồng. Khi chồng ngoại tình, nếu đàn bà dại khóc sưng mắt đàn bà khôn sẽ nhoẻn miệng cười. Họ hiểu rằng, hạnh phúc hay khổ đau là do mình xử trí ra sao, đừng bao giờ đổ lỗi cho số phận.