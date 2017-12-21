5 điều đàn bà khôn không bao giờ làm khi yêu, đàn bà dại hãy đọc thật kỹ

Không bi lụy hay làm quá sự quan trọng của đàn ông trong cuộc đời mình, với đàn bà khôn nếu đánh mất chính mình hay phải hi sinh quá nhiều cho đàn ông là điều họ không bao giờ cho phép mình làm.

Đàn bà khôn không dại dột tin vào lời thề sống chết không tái phạm, cũng không tin vào lời nói ngọt ngào anh vẫn yêu em. Đàn bà khôn tin vào chính mình, họ biết rằng mình không đáng phải gánh chịu những thương tổn nặng nề ấy từ kẻ ngoại tình.

Rất nhiều đàn bà dù biết đối phương bội bạc nhưng vẫn chấp nhận bị lừa dối, họ sợ hãi việc phải chấm dứt mối quan hệ yêu đương tưởng chừng tốt đẹp, sợ đánh mất thanh xuân đã qua. Họ quên mất rằng, chẳng ai có thể quản được đàn ông, một khi ânh ta đã thay lòng thì đàn bà dùng mọi cách cũng không thể khiến họ yêu lại từ đầu.

2. Đàn bà khôn không đánh mất cuộc sống, công việc của mình vì đàn ông

Yêu một người chỉ thực sự hạnh phúc khi ta và người ấy yêu cả những điều tốt đẹp, xấu xí ở nhau. Tình yêu chỉ thật sự bền vững nếu cả hai được là chính mình, bao dung đối phương và đặt mình vào vị trí của đối phương để suy nghĩ.

Một người đàn ông bắt người phụ nữ của mình phải hi sinh cuộc sống tự do, buông bỏ cả sự nghiệp và công việc để ‘tề gia nội trợ’ không đáng để đàn bà khôn bận lòng. Nên nhớ, đàn bà có thể không giàu có nhưng nhất định phải có công việc của riêng mình.

Một khi dám vung tay đánh đàn bà khôn đàn ông sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại trái tim họ - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn bà khôn không níu kéo đối phương khi bị đánh đập

Đàn bà nên nhớ chỉ đàn ông côn đồ, cạn tình mới vung tay múa chân với người phụ nữ của mình. Thế thì, hà cớ gì chị em cứ phải níu kéo một kẻ tồi tệ, xấu xa và không biết trân trọng mình. Đàn bà khôn không bao giờ cho phép đàn ông đánh mình, càng không bao giờ chấp nhận gắn đời mình với kẻ vũ phu.

4. Đàn bà khôn không để đàn ông biết mình có bao nhiêu tiền trong ví

Khi yêu ta có thể đưa ra hàng tá lý do để yêu cầu đối phương phải trung thực với mình, thế nhưng tài chính lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đàn bà tốt nhất đừng bao giờ cho đàn ông biết mình có bao nhiêu tiền, nếu không bạn sẽ bị nhòm ngó thậm chí lợi dụng.

Đàn bà khôn luôn tâm niệm, tiền do mình làm ra phải được nằm dưới sự kiểm soát của chính mình, dù là chồng hay bố mẹ cũng không

Sự thẳng thắn, bộc trực của đàn bà khôn khiến đàn ông vừa nể vừa sợ - Ảnh minh họa: Internet

5. Đàn bà khôn không che giấu cảm xúc thật của mình trước đàn ông

Không nín lặng cam chịu, cũng không làm quá mọi thứ, đàn bà khôn luôn biết cách thể hiện quan điểm sống của mình trước đàn ông. Họ sẽ thẳng thắn nói rằng mình không thích đàn ông đến trễ giờ hẹn, dành quá nhiều thời gian để nhậu nhẹt, bù khú. Tất nhiên, họ cũng chẳng ngần ngại cho đàn ông biết mình thích món quà đàn ông tặng, rằng đàn ông của họ mặc chiếc áo sơ mi rất đẹp hay cuối tháng này họ muốn cả hai cùng du lịch đâu đó. Đàn bà khôn hiểu rằng, thay vì để đàn ông đoán mò xem đàn bà muốn gì thì họ sẽ nói thẳng để đôi bên dễ dàng hiểu nhau hơn.