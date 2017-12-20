Sự khác biệt giữa đàn bà nông nổi và đàn bà từng trải, chị em đọc xong sẽ thốt lên: Quá đúng!

Phụ nữ yêu 20/12/2017 14:31

Dù là đàn ông hay đàn bà, đã kết hôn hay vẫn còn độc thân bạn cũng nên đọc bài viết này ít nhất một lần.

Đàn bà thời son trẻ luôn tự hào mình có nhiều người theo đuổi, đưa đón và cung phụng. Thế nhưng, khi đã đủ trải đời bạn mới nhận ra rằng trăm kẻ đón đưa cũng không bằng khi trời giông bão, khi ốm đau bệnh tật, khi bất lực ê chề có người vỗ về an ủi. Đàn bà từng trải hiểu rằng, thông minh hay xinh đẹp có thể cố gắng để đạt được nhưng may mắn lại là số trời.

Sự khác biệt giữa đàn bà nông nổi và đàn bà từng trải, chị em đọc xong sẽ thốt lên: Quá đúng! - Ảnh 1

Muốn biết một người đàn bà nông nổi hay từng trải chỉ cần dựa vào những đặc điểm sau - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà nông nổi thích mặc đồ khoe tối đa da thịt, họ thích những ánh nhìn thèm khát đàn ông dành cho mình và hả hê khi kẻ khác không nổi bật bằng mình. Đàn bà từng trải thích ăn mặc kín đáo, họ giữ lại những bí ẩn để đàn ông tò mò, khám phá. Họ thích cảm giác khiến đàn ông điêu đứng vì mình, thay vì thèm thuồng.

Đàn bà nông nổi thích khoe túi hiệu, giày xinh, khoe về những gì mình làm được hoặc tự bốc phét về những điều mình chưa làm được để ra oai với thiên hạ, tạo ấn tượng với đàn ông. Đàn bà từng trải  ít khi nói về mình, cũng chẳng nói về người khác. Họ lẳng lặng quan sát cuộc đời, lắng nghe câu chuyện của người đối diện bằng sự chân thành, mặc nhiên không phán xét, khen chê.

Sự khác biệt giữa đàn bà nông nổi và đàn bà từng trải, chị em đọc xong sẽ thốt lên: Quá đúng! - Ảnh 2
Đàn bà nông nổi bi lụy trước đàn ông, sẵn sàng sống chết để níu chân họ. Đàn bà từng trải cần đàn ông, nhưng sẽ không vì đàn ông mà đánh mất chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà nông nổi cố gắng tỏ yếu đuối, nhu mì để đà ông chở che, bao bọc . Đàn bà từng trải không mạnh mẽ, cũng không cho phép mình yếu đuối. Họ trân trọng những gì mình đang có, tôn trọng chính mình và chẳng bao giờ thích ăn bám đàn ông. Với họ, độc lập và tự tôn là điều mọi phụ nữ nên có nếu muốn người khác tôn trọng mình.

Đàn bà nông nổi khóc cười như nắng mưa, thích dùng nước mắt để lấp liếm sai lầm, dùng nụ cười để mua chuộc lòng người. Đàn bà từng trải vui ít khi cười, nhưng buồn nhất định không rơi nước mắt. Họ không căm thù hay oán ghét ai, chẳng bao giờ hơn thua với đời, chỉ cần bình yên là đủ.

Sự khác biệt giữa đàn bà nông nổi và đàn bà từng trải, chị em đọc xong sẽ thốt lên: Quá đúng! - Ảnh 3
Đàn bà nông nổi trông chờ người khác khiến mình vui, đàn bà từng trải tự tìm được niềm vui cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà nông  nổi thích những cuộc vui ồn ào náo nhiệt, thích chốn đông người tưng  bừng nhạc nhẽo để lắc lư hết mình. Đàn bà từng trải thíc tìm niềm vui từ sách hay phim, để được sống cuộc đời mình chưa tùng nếm trải, để khóc cười với những số phận xa lạ. Qua đó, họ biết cách trân trọng những gì mình đang có, sống tốt và đẹp để ngày mai không có gì phải ân hận.

Đàn bà nông nổi luôn dùng mọi thủ đoạn để có cho mình một người đàn ông, với họ đàn ông đẹp mã, giàu có, tài giỏi chính là món trang sức vô giá, là người chồng lý tưởng. Đàn bà từng trải cần một người đàn ông để cả hai cùng yêu thương nhau, cùng chia sẻ buồn vui, cùng nhau uống tách trà chiều.

Đàn bà nông nổi rồi sẽ trưởng thành, sẽ khôn ngoan và điềm đạm hơn. Họ sẽ có những phút giây hối tiếc thanh xuân nhưng hài lòng với hiện tại như đàn bà từng trải bây giờ. Đàn bà dù khôn hay dại, nông nổi hay từng trải đều là phận đàn bà với nhau, nếu thương được nhau thì cứ thương đi, đừng hằn học hay ganh ghét nhau cho thêm nặng lòng.

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