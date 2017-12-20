Dây dưa với kiểu đàn ông này chỉ khiến đời người đàn bà thêm bất hạnh

Phụ nữ yêu 20/12/2017 15:16

Muốn hạnh phúc đàn bà hãy tránh xa những đàn ông này, nếu không đời bạn chắc chắn sẽ lâm vào bĩ cực.

Những kiểu đàn ông sau không đáng để chị em phí hoài thanh xuân của mình, thay vì chấp nhận sống chung với sai lầm của mình bạn hãy mạnh mẽ buông bỏ để cho mình cơ hội được hạnh phúc.

Dây dưa với kiểu đàn ông này chỉ khiến đời người đàn bà thêm bất hạnh - Ảnh 1

Đàn bà muốn hạnh phúc đừng bao giờ dây dưa với kiểu đàn ông này - Ảnh minh họa Internet 

Đàn ông bắt vợ nghỉ làm ở nhà nuôi con

Đàn bà lấy chồng, sinh con không có nghĩ họ phải sống cho người khác mà bỏ quên đời mình. Một người đàn ông yêu  vợ sẽ cùng vợ san sẻ những vất vả, khó khăn khi chăm con nhỏ thay vì bắt vợ nghỉ việc ở nhà chăm con. Đàn bà không phải là máy đẻ, cànng không sinh con vì đàn ông, họ sinh con vì tình yêu của mình.

Một người chồng dùng đứa con còn đỏ hỏn để nhốt vợ trong bốn bức tường, bắt họ phải gác lại đời mình không phải là đàn ông tốt, càng không phải là người chồng tử tế.

Đàn ông thiếu bản lĩnh

Một người đàn ông thiếu bản lĩnh thường rất nóng nảy và sĩ diện, họ có thể vì giữ gìn tôn nghiêm của mình mà làm tổn thương người khác, kể cả vợ và con. Đàn bà nên nhớ, một người đàn ông xem trọng chính mình hơn vợ con chứng tỏ họ không yêu bạn như họ từng nói.

Chưa kể, đàn bà đừng bao giờ chấp nhận người đàn ông dùng nắm đấm với mình. Đàn ông đánh vợ một lần sẽ có lần thứ hai, đàn bà hãy chấm dứt trước khi họ tiếp tục vung đòn roi lên  người bạn.

Dây dưa với kiểu đàn ông này chỉ khiến đời người đàn bà thêm bất hạnh - Ảnh 2
Đuổi đàn ông bội bạc ra khỏi đời mình chính là cách giúp phụ nữ tự trao quyền được hạnh phúc cho chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình

Đàn ông có gia đình say nắng trước phụ nữ khác thực sự không phải là tình yêu mà là cám dỗ. Một người đàn ông có bản lĩnh sẽ chiến thắng cám dỗ, bỏ qua những xáo trộn trong con tim và sống yên bình bên vợ con.

Đàn ông gục ngã trước cám dỗ, lừa dối vợ con để lên giường với đàn bà khác nhưng vẫn nói rằng ‘anh và cô ấy chỉ là sự cảm mến tinh thần, chưa hề quan hệ xác  thân’. Đàn ông ngoại tình không đáng nhận được sự thứ tha của vợ, càng không bao giờ xứng đáng được hưởng khoan hồng.

Đàn ông bất hiếu

Một người đàn ông dịu dàng với mẹ, lễ phép với cha chính là người đàn ông có phẩm chất, là người đáng để phụ nữ nương thân. Thế nhưng, nếu anh ấy quá nghe lời cha mẹ, không có chính kiến của mình thì đàn bà nên cẩn trọng.

Đàn ông đánh mẹ chửi cha, không đối xử tốt với cha mẹ là người phụ nữ nên tránh xa, vướng vào họ sẽ khiến đời bạn tan hoang, tơi tả.

 

Sự khác biệt giữa đàn bà nông nổi và đàn bà từng trải, chị em đọc xong sẽ thốt lên: Quá đúng!

Sự khác biệt giữa đàn bà nông nổi và đàn bà từng trải, chị em đọc xong sẽ thốt lên: Quá đúng!

Dù là đàn ông hay đàn bà, đã kết hôn hay vẫn còn độc thân bạn cũng nên đọc bài viết này ít nhất một lần.

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