Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao phụ nữ ngoại tình đàn ông sẽ chẳng thương tiếc mà ruồngbỏ ngay. Ấy vậy mà, khi đàn ông ngoại tình , đàn bà lại làm hòn vọng phu tìm đủ mọi cách để chồng quay về bên gia đình?

Đồng ý, chồng là người ta yêu thương nhưng khi chồng ngoại tình nghĩa là họ không còn đáng được trân trọng trong mắt ta nữa. Sự tôn trọng không có, yêu thương đã cạn thì cố níu kéo để làm gì.

Chỉ đàn bà dại mới tự làm khổ mình với suy nghĩ mong chồng quay về sau khi ngoại tình chán chê. Với đàn bà khôn, họ không bao giờ ôm đồm chữ hy sinh vào người.

Đàn bà dại hay ‘cố đấm ăn xôi’, tìm mọi cách để vá víu cho một gia đình nát vụn. Đàn bà khôn không bao giờ đồng ý cho đàn ông tổn thương mình, bởi lẽ tha thứ cho việc chồng ngoại tình chẳng khác gì việc sau khi tắm rửa sạch sẽ ta lại mặc quần áo bẩn lên người.

Dưới đây là những lý do đàn bà khôn không bao giờ tha thứ cho chồng ngoại tình:

Đàn ông sẽ ‘ngựa quen đường cũ’

Đàn ông rất tham lam, phụ nữ với họ như một ngôi nhà, chỉ có cơi nới chứ không xây mới. Vậy nên, sau khi dùng đủ khổ nhục kế để được vợ tha thứ cho lỗi lầm của mình các ông chồng vẫn sẽ vô tư ‘cắm sừng’ vợ nếu có cơ hội.

Tất nhiên, vì đã có kinh nghiệm ngoại tình nên họ sẽ tinh vi hơn rất nhiều. Đế khi vợ phát hiện ra thì anh ta đã lún quá sâu vào mối tình vụng trộm kia.

Không bao giờ có chuyện ‘gương vỡ lại lành’

Hôn nhân ngoài tình yêu còn có lòng tin. Vậy nên, nếu lòng tin đã bị lung lay một lần bạn sẽ rất khó để tin tưởng họ hoàn toàn.

Sống trong ngờ vực quả không dễ chịu chút nào, thậm chí nó sẽ khiến không khí gia đình ngột ngạt đến khó thở.

Tình yêu không còn trọn vẹn

Đàn bà dại hay tự huyễn hoặc mình rằng chồng ngoại tình chỉ vì một phút xao lòng, thực tâm người anh ấy yêu nhất chính là mình.

Đàn bà khôn sẽ dạy bạn rằng: "Nếu bạn yêu 2 người cùng một lúc, hãy chọn người thứ hai. Bởi nếu bạn thực sự yêu người thứ nhất, bạn đã không thể bị rung động trước người thứ hai.”

Nếu đủ yêu và trân trọng bạn, đàn ông đã không chà đạp lên tình yêu của cả hai.

Tình yêu của một người phản bội không xứng với bạn

Vâng, chắc chắn là thế. Phụ nữ xứng đáng nhận được tình yêu vẹn tròn hạnh phúc. Một tình yêu đã nhuốm màu phản bội không đáng để phụ nữ để tâm.

Hãy dẹp tình yêu dối trá kia sang một bên, hãy gạt phăng kẻ phản bội kia ra khỏi đời mình để có thể đón nhận cơ hội được yêu thương, vì bạn xứng đáng.