Dù cứ chối ‘đây đẩy’ nhưng 99% đàn ông ngoại tình thừa nhận đây là lý do thực sự khiến họ phản bội vợ

Yêu - Hôn nhân 31/08/2017 15:55

Phụ nữ đừng thắc mắc vì sao đàn ông lại ngoại tình khi mình chẳng làm gì sai, hãy hỏi vì sao đã có trong tay tất cả mà đàn ông vẫn không thôi tham lam.

Sau đây là những lý do vì sao đàn ông ngoại tình được chính đàn ông xác nhận:

Vợ ghen tuông vô lối

Dù cứ chối ‘đây đẩy’ nhưng 99% đàn ông ngoại tình thừa nhận đây là lý do thực sự khiến họ phản bội vợ - Ảnh 1
Vợ kiểm soát, thích xâm phạm đời tư chẳng khác nào đang tự đẩy chồng vào tay nhân tình - Ảnh: Internet.

Nền móng vững chắc cho một cuộc hôn nhân ngoài tình yêu còn có cả niềm tin. Vậy nên, nếu vợ không tin tưởng chồng mình, suốt ngày tra hỏi chồng đang làm gì, ở đâu, với ai sẽ khiến đàn ông phát rồ. Bởi lẽ, việc kiểm soát chồng và ghen tuông mù quáng chỉ khiến gia đình trở nên ngột ngạt, khiến đàn ông sợ cảm giác phải về nhà. Vậy nên, họ sẽ tìm gặp người phụ nữ khác, có thể cho họ những phút giây thoải  mái.

Chán cơm thèm phở

Rất nhiều trường hợp vợ xinh đẹp, khéo chiều chồng và chăm sóc gia đình chu đáo nhưng vẫn bị chồng phụ bạc. Phụ nữ không làm gì sai cả, lỗi sai là ở đàn ông. Khi đã có trong tay tất cả, đàn ông dễ rơi vào trạng thái tự phụ và thích chinh phục những điều mới mẻ khác.

Thông thường, những người chồng ngoại tình do chán cơm thèm phở sẽ không có ý định từ bỏ gia đình.

Vợ thiếu quan tâm

Đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần có người san sẻ bớt nỗi lo, dù chỉ là những chia sẻ về mặt tinh thần. Sau giờ làm việc ở cơ quan, về đến nhà họ rất cần một người vợ có thể hỏi han xem ngày hôm nay công việc của họ có suôn sẻ không thay vì than phiền họ về trễ.

Trước khi ngủ, hãy thủ thỉ tâm sự để chồng cảm thấy  mình được quan tâm. Nếu không, lâu dần cảm giác cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình sẽ khiến đàn ông tự ‘cơi nới’ thêm ‘nhà mới’.

Dù cứ chối ‘đây đẩy’ nhưng 99% đàn ông ngoại tình thừa nhận đây là lý do thực sự khiến họ phản bội vợ - Ảnh 2
Bị 'bỏ đói' chuyện gối chăn sẽ khiến đàn ông dễ 'sa ngã' - Ảnh: Internet

Gối chăn lạnh nhạt

Tình dục là chất keo gắn kết hôn nhân. Vậy nên, nếu vợ chồng không hòa hợp chuyện gối chăn, đàn ông không được thỏa mãn nhu cầu tình dục họ rất dễ ‘mèo mã’ bên ngoài.

Có thể lúc đầu chỉ là ‘bóc bánh trả tiền’,nhưng lâu dần họ sẽ có nhu cầu tìm cho mình một bạn tình lý tưởng.

Muốn ly hôn

Nghe có vẻ khó tin, nhưng không ít đàn ông vì muốn ly dị vợ nên đã ngoại tình. Họ làm vậy để người phụ nữ bị tổn thương, khiến vợ đau khổ mà chấp nhận chấm dứt cuộc sống hôn nhân với mình.

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