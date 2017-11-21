Lời thú nhận của đàn ông ngoại tình về 3 điểm khác biệt khi lên giường với bồ và vợ

Phụ nữ yêu 21/11/2017 15:41

Đây chính là lời thú nhận của đàn ông ngoại tình về sự khác biệt khi ‘lên giường’ với vợ và bồ, chị em hãy đọc thật kỹ để điều chỉnh kẻo mất chồng.

Rất nhiều đàn ông phản bội vợ để ‘lên giường’ với nhân tình những vẫn không nhận sai về mình. Họ đổ lỗi cho vợ, họ cho rằng do không biết cách quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng chồng nên chính vợ là người đẩy họ vào tay nhân tình. Vậy là những người vợ, bạn có thắc mắc ả nhân tình có gì khiến chồng mình mê đắm như thế?

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Người chồng ngoại tình luôn đổ mọi lỗi lầm cho vợ, họ chưa một lần nghĩ lại rằng trước khi kết hôn vợ mình cũng nóng bỏng, quyến rũ không thua kém ai - Ảnh minh họa: Internet

Bồ ‘hư hỏng’ khi yêu, vợ quá thụ động

Những ông chồng đi ngoại tình đều tự cho rằng vì họ mãi là người  chủ động trong mọi cuộc yêu, là người khơi mào nên lâu dần cảm thấy nhàm chán. Đàn ông thích thấy phụ nữ thể hiện ham muốn tình dục mạnh mẽ, vậy nên chỉ cần bồ cuồng nhiệt họ sẵn sàng phản bội vợ ngay lập tức.

 Chưa kể, những phụ nữ chủ động quyến rũ đàn ông đã có vợ thường có kỹ thuật phòng the điêu luyện. Không chỉ chủ động, nhân tình còn mãnh liệt, ‘hư hỏng’ và sáng tạo nên đàn ông một khi đã dấn thân sẽ rất khó rút chân ra khỏi mối quan hệ sai trái ấy.

Lời thú nhận của đàn ông ngoại tình về 3 điểm khác biệt khi lên giường với bồ và vợ - Ảnh 2
Với tâm lý vợ là của mình, bồ là thứ mình không thể nắm giữ nên đàn ông thường quá vô tâm, lạnh lùng với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Bồ mới, vợ cũ

Tất nhiên, đàn ông luôn hám của lạ, dù  đã từng yêu thương vợ nồng nàn đến đâu thì khi đã sống cùng nhau một thời gian vợ sẽ trở nên cũ kỹ với chồng. Chưa kể, sau khi kết hôn phụ nữ thường ít chăm chút bản thân hơn, họ trở nên sồ sề sau khi sinh khiến chồng chán ngán.

Vậy nên, một cô nàng vừa đẹp lại thơm cứ ngã vào lòng thì cớ sao đàn ông lại không chộp lấy ngay cơ hội ấy. Sự mới lạ, nóng bỏng của người phụ nữ không thuộc về mình và sẵn sàng dâng hiến khiễn đàn ông sa ngã mà quên lối về.

Lời thú nhận của đàn ông ngoại tình về 3 điểm khác biệt khi lên giường với bồ và vợ - Ảnh 3
Đồ trộm được luôn ngon hơn đồ nhà, vụng trộm luôn kích thích đàn ông hơn việc ái ân với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Ăn vụng luôn ngon hơn

Cảm giác lét lút khi vụng trộm kích thích người đàn ông, khiến họ luôn khát khao những phút giây được gần gũi nhân tình để thỏa nhớ mong, cháy hết mình trên giường. Trong khi đó, vợ chồng sống với nhau từ năm này qua năm khác khó tránh khỏi ‘tắt lửa lòng’. Dù tình yêu còn đó, nhưng sự hấp dẫn về nhau đã phat nhạt theo năm tháng, khiến chồng không mấy hào hứng khi ái ân với vợ.

Với tâm lý vợ là vợ của mình, không ‘yêu’ hôm nay thì hôm sau nhưng cơ hội được lên giường với nhân tình lại rất khó khăn nên họ luôn tận hưởng hết mình.Thực chất, vợ có cũ kỹ, nhàm chán hay không là ở mức độ chung thủy và tình yêu cánh đàn ông dành cho vợ mình. Chị em đừng tự trách mình khi chồng ngoại tình, hãy trách đối phương đã không biết trân trọng những gì họ đang có.

Phụ nữ ơi, chồng nào cũng là chồng, đã ngoại tình thì bỏ ngay đừng tiếc. Đừng bao giờ tin vào lời ngụy biện của đàn ông, bởi giây phút lừa giối vợ để lên giường với đàn bà khác họ đã tự xé nát lương tâm, lòng tự trọng của chính mình. Đàn ông ngoại tình không xứng đáng nhận được sự thương hại, càng không đáng có được sự thứ tha.

 

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