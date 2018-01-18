Không phải đánh ghen, điều đầu tiên phụ nữ làm khi phát hiện chồng ngoại tình là… khóc

Phụ nữ yêu 18/01/2018 23:54

Đàn bà dù mạnh mẽ đến đâu thì phải là phái yếu, vậy nên khóc chính việc đầu tiên họ có thể làm để giải tỏa sự rệu rã, tan hoang trong tâm hồn mình khi biết chồng bội bạc.

Nếu phụ nữ yêu bằng con tim, đàn ông yêu bằng lý trí, phụ nữ dùng cả 4 ngăn của trái tim mình dành trọn cho người đàn ông họ yêu thì đàn ông lại dùng não trái để yêu người phụ nữ của họ, nửa còn lại họ dành để tơ tưởng đến những phụ nữ khác.

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Khi phát hiện chồng ngoại tình, phụ nữ dù yếu đuối hay mạnh mẽ cũng không thể ngăn được giọt nước mắt khổ đau rơi xuống - Ảnh minh họa: Internet 

Chính vì bản năng chinh phục của mình, không ít đàn ông dù đã yên bề gia thất nhưng vẫn gái gú bên ngoài, lên giường với đàn bà khác. Khi ngoại tình, họ chắc chắn có nghĩ đến hậu quả, có nghĩ đến việc nếu bị phát hiện sẽ phải chịu những hậu quả nặng nề như thế nào. Ấy vậy mà, chẳng đàn ông bội bạc nào mảy may nghĩ được rằng phát hiện chồng ngoại tình sẽ khiến người phụ nữ của họ khóc cạn nước mắt vì tổn thương.

Khi được hỏi về giả định: “Điều đầu tiên bạn sẽ làm khi phát hiện chồng ngoại tình là gì?” chúng tôi đã có được rất nhiều ý kiến từ các độc giả nữ. Như ý kiến của chị Đinh Thị Khánh Hòa (28 tuổi, ngụ Q.12, Tp.HCM) cho biết: “Mình đã kết hôn, vợ chồng mình có một cô con gái đáng yêu, gia đình rất hạnh phúc. Vậy nên, mình tự tin chuyện ngoại tình sẽ không bao giờ xảy đến với gia đình mình. Tuy nhiên, nếu chồng mình vụng trộm, mình sẽ thẳng thắn nói chuyện với chồng. Sau khi có đầy đủ thông tin về mối quan hệ của anh và người thứ ba, xác định mức độ của mối quan hệ mình sẽ dựa vào thái độ và sự thành khẩn của anh để quyết định có nên tha thứ cho anh hay không. Tất nhiên, mình chỉ tha thứ một lần duy nhất và không bao giờ chấp nhận điều này lặp lại thêm lần nào nữa”.

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Chị Khánh Hòa cho biết: "nếu chồng ngoại tình mình chỉ tha thứ 1 lần duy nhất, không bao giờ có lần thứ hai" - Ảnh: NVCC

Vì đã kết hôn, có con nhỏ nên suy nghĩ của chị Hòa có lẽ chính là cách ứng xử của đa số phụ nữ Việt. Tuy nhiên, những cô nàng độc thân lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Bạn Nguyễn Thị Thu Hà (24 tuổi, ngụ Q. Bình Chánh, Tp.HCM) cho biết: “Với mình dù chưa có chồng, nhưng nếu bị chồng hay người yêu phản bội thật kinh khủng, nó giống như việc từ thiên đường rơi xuống địa ngục vậy. Phụ nữ như mình khi yêu luôn hết lòng hết dạ, vậy nên khi bị “cắm sừng” mình lại càng đau đớn hơn. Mình chắc chắn sẽ khiến cả chồng lẫn ả nhân tình kia thân bại danh liệt, sẽ khiến họ phải trả giá cho hành vi sai trái của mình. Chắc chắn mình sẽ không đánh ghen, nhưng sẽ làm ai cũng biết cả hai đã vô sĩ như thế nào và kết thúc mối quan hệ với người đàn ông đểu này ngay lập tức”.

Không phải đánh ghen, điều đầu tiên phụ nữ làm khi phát hiện chồng ngoại tình là… khóc - Ảnh 3
Với Thu Hà, đàn ông đã bội bạc không bao giờ xứng đáng nhận được sự thứ tha - Ảnh: NVCC

Phạm Thị Hồng Ngân (25 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, Tp.HCM) lại cho rằng: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, mình sẽ tự điểm lại xem mình có làm điều gì có lỗi để đối phương phải tìm đến người phụ nữ khác hay không. Nếu có, mình sẽ tự điều chỉnh, hoàn thiện bản thân và quan tâm, chăm sóc chồng hơn để anh ấy dần yêu vợ trở lại, từ đó quay về bên gia đình, chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng. Mình không đủ can đảm để hỏi đối chấp thẳng thừng với chồng, chỉ có thể bóng gió để đánh thức lương tri và tình yêu bên trong khiến anh ấy chột dạ mà quay đầu.”

Không phải đánh ghen, điều đầu tiên phụ nữ làm khi phát hiện chồng ngoại tình là… khóc - Ảnh 4
Tuy chưa có gia đình nhưng Hồng Ngân cũng thẳng thắn nêu lên suy nghĩ của mình về việc chị sẽ làm khi phát hiện chồng ngoại tình - Ảnh: NVCC

Qua những ý kiến trên ta có thể thấy, mỗi người phụ nữ sẽ có cách ứng xử khác nhau khi phát hiện chồng có quan hệ ngoài luồng.  Tuy nhiên, trong khi đàn ông đến sau cùng vẫn chỉ nghĩ cho riêng mình, việc đầu tiên các ông chồng làm nếu việc ‘vụng trộm’ vỡ lở là lo sợ danh sự, sự nghiệp, uy tín, gia đình sẽ tiêu tan. Thế nhưng, đàn ông ơi, phụ nữ nào nghĩ được nhiều đến thế. Việc đầu tiên người vợ làm khi phát hiện chồng ngoại tình nào phải đánh ghen, dằn mặt chồng. Khi ấy, họ chỉ biết… khóc mà thôi. Và cả 3 người phụ nữ chúng tôi phỏng vấn ở trên cũng thừa nhận như thế, họ đều thú thật rằng, bây giờ là người ngoài cuộc có thể gãy gọn, dứt khoát là thế nhưng khi không may lâm vào hoàn cảnh ấy chắc chắc việc đầu tiên họ làm được là khóc.

Đàn bà dù mạnh mẽ đến đâu thì họ vẫn là phái yếu, vậy nên khóc chính việc đầu tiên họ có thể làm để giải tỏa sự rệu rã, tan hoang trong tâm hồn mình. 

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Không phải tan cửa nát nhà, đây mới là 9 tổn thương lớn nhất mà người ngoại tình phải gánh chịu

Những tưởng người bị phản bội mới bị tổn thương, thế nhưng người bội bạc mới là người mất mát nhiều nhất khi chuyện ngoại tình vỡ lở.

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