Sự khác nhau giữa đàn ông và đàn bà khi đánh ghen dù dễ nhận ra nhưng người trong cuộc lại mù mờ - Ảnh minh họa: Internet

Muốn hôn nhân hạnh phúc, bình yên ngoài tình yêu, trách nhiệm còn có yếu tố quan trọng nhất đó là sự chung thủy. Chỉ cần vợ chồng một lòng, dù khó khăn gian khổ nào cũng có thể vượt qua, mâu thuẫn nào cũng có thể tháo gỡ. Tuy nhiên, khi vợ chồng thay lòng, chỉ một điều không phải cũng dư sức đẩy hôn nhân rơi xuống vực sâu.

Tôi có quen người chị, vợ chồng chung sống với nhau cả 25 năm, con cái thành tài, ngoan ngoãn, cả anh và chị đều có cơ ngơi bề thế. Tưởng chừng như anh chị đã có trong tay tất cả, chỉ việc vừa làm vừa hưởng phước thì bỗng một ngày chị phát hiện chồng có bồ nhí. Nhờ dòng tin nhắn hiện trên màn hình khóa điện thoại của anh: “em biết là giờ không được nhắn cho anh , nhưng em nhớ anh quá, mai mình đến chỗ cũ nha...”. Chị kể, lúc ấy tim chị như ngừng đập, bởi chẳng bao giờ chị dám nghĩ người chồng thương vợ, chiều con của mình lại lén lút nuôi tiểu tam.

Ngoại tình, từ bao đời nay chẳng bao giờ được cổ xúy là luôn bị lên án, dè bỉu. Thế nhưng, trước việc bạn đời ngoại tình thì đàn ông và phụ nữ lại có cách cư xử hoàn toàn khác nhau. Điều đầu tiên đàn ông khi phát hiện vợ ngoại tình là hùng hổ túm lấy áo vợ, đánh đập, chửi mắng vì thói lẳng lơ, dám cắm sừng chồng. Thế nhưng, đàn bà lại tìm mọi cách để dằn mặt nhân tình, mắng chửi tình địch đã dám giật chồng và mặc nhiên xem chồng mình chỉ là nạn nhân.

Nuốt nước mắt vào trong, chị giả vờ như không biết rồi lẳng lặng gọi cho công ty thám tử nhờ theo dõi chồng để bắt quả tang tại trận. Hôm sau, chị vẫn thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà như mọi khi, nhưng sau khi chồng đi khỏi chị gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ một ngày rồi chờ thông tin từ thám tử.

"Bắt gian tại giường", những tưởng chị sẽ đay nghiến chồng nhưng lạ thay chị quay sang dánh đập, chửi bới tình địch - Ảnh minh họa: Internet

Đến trưa, thám tử gọi đến với nội dung ngắn gọn: “Anh nhà vừa vào khách sạn với cô gái kia, để em nhắn địa chỉ cho chị”. Dù đau đớn tận cùng, nhưng chị nhanh chóng đến địa chỉ mới nhận được và chạy ngay lên phòng đập cửa. Bước ra mở cửa chính là chồng chị, chỉ quần trên mình chiếc khăn tắm và cô gái trẻ đang nằm trùm chăn trên giường. Chị như hổ dữ vồ mồi, lao vào giật tung chăn lên mà cào xé, tát tới tấp vào tình địch. Vừa đánh, chị vừa chửi, chửi cô gái trẻ “gái tơ mà đã ngứa nghề sớm sao”.

Tôi nghe chị kể mà thấy vô lý, hỏi lại rằng: “Đáng ra, chồng chị ngoại tình nghĩa là chồng chị sai, chị đánh là phải đánh chồng chứ sao lại đánh cô kia?” – “Ơ, con kia nó giật chồng chị, đánh là phải đánh nó chứ. Mới mười mấy hai mươi tuổi mà đã học thói cặp kè đàn ông có vợ để moi tiền, chị đánh thế là còn nhân từ với nó đấy, chồng chị dại nên mới bị nó dụ dỗ”.

Tôi nghe mà thấy thương chị, bởi chị ơi, đành rằng, cô gái kia có quan hệ bất chính với đàn ông có gia đình là sai. Thế nhưng, đàn ông nào khờ dại gì mà bị một cô gái non dại dụ dỗ. Ngoại tình là sai lầm rõ mồn một của đàn ông, bởi nếu anh ấy không đồng thuận thì chẳng phụ nữ nào có thể đưa anh ấy lên giường.

Đàn bà đừng cào cấu, chửi bới nhau, có hận hãy hận người đàn ông tham lam kia - Ảnh minh họa: Internet

Đáng ra, nếu đánh ghen chị hãy đánh chồng chị. Hãy đánh người đàn ông đang tâm quên nghĩa phụ tình, phản bội cả gia đình chỉ vì lạc thú của bản thân. Họ đâu hiểu rằng, chỉ vì lạc thú nhất thời họ đã đánh mất tất cả những gì mình đang có.

Có bao giờ chị nghĩ, nếu mình ngoại tình chồng sẽ đối xử với mình như thế nào. Anh ấy sẽ lao vào đánh nhân tình của vợ, chửi rủa “sao anh dám dụ dỗ vợ tôi, hả thẳng đàn ông kia!”. Không đâu, chắc rằng chồng chị sẽ đánh thẳng vào mặt chị mà rủa xả “sao mày dám cắm sừng tao hả con đàn bà kia”. Đấy, đàn ông lý trí là thế, họ biết rõ rằng ai phản bội bạn đời thì người đấy sai. Thế nhưng, khi phản bội vợ họ lại hèn đến mức không dám nhận lỗi về mình mà đổ hết tội lỗi lên nhân tình.

Vậy nên, đàn bà ơi! Khi bạn đời ngoại tình: Đàn ông đánh đàn bà, đàn bà hãy đánh kẻ bội bạc, đừng đánh nhầm lẻ thứ ba nữa.