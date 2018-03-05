Một người vợ dù thông minh, xinh đẹp hay giàu có đến đâu nhưng nếu không biết cách cư xử khi chung sống thì chẳng người chồng nào có thể chấp nhận được. Vậy nên, sau đây là điều một người vợ nên có để chồng mãi say mê như thuở còn son, kẻ thứ ba dù muốn cũng không thể chen chân.

Nàng hiểu rằng, ngoài gia đình, vợ con đàn ông còn có cuộc sống riêng với những thú vui và đam mê lành mạnh khác. Người vợ biết nghĩ cho chồng sẽ hiểu rằng, kết hôn không đồng nghĩa với xiềng gông tự do. Thậm chí, người chồng sẽ luôn được tôn trọng, hạnh phúc khi sống trong mái ấm với người vợ tâm lý, yêu chồng hết mực.

Là vợ, bạn có quyền biết chồng mình đang ở đâu, với ai, làm gì. Tuy nhiên, bạn đừng nhân danh người vợ để bắt chồng phải khai báo mọi hành tung của mình. Thay vào đó, người vợ khôn ngoan sẽ luôn cho chồng được tự do trong khoảng không gian của anh ấy.

Chi tiêu khoa học là một trong những kỹ năng không thể thiếu của người vợ thông minh - Ảnh minh họa: Internet

Không tiêu xài hoang phí

Trước khi kết hôn, phụ nữ có thể mua sắm thả ga, thậm chí vay mượn tiền để mua thứ mình thích sau đó sẽ tiết kiệm để trả nợ. Thế nhưng, sau khi kết hôn những người vợ khôn ngoan luôn biết cách quản lý tài chính khoa học.

Nàng cân nhắc cẩn thận trước mỗi quyết định chi tiêu, chi tiền khoa học và hợp lý hơn. Ngoài ra, người vợ biết kiếm tiền, tự làm ra tiền cũng sẽ khiến chồng kiêng nể bội phần. Phụ nữ đừng bao giờ nghĩ được chồng nuôi là sung sướng, bởi chẳng ai có thể hạnh phúc nếu sống đời lệ thuộc, tầm gửi.

Đừng giảm bớt tình yêu bạn dành cho chồng, cũng đừng dại tiết kiệm lời yêu - Ảnh minh họa: Internet

“Tương kính như tân”

Một người đàn ông dù mạnh mẽ, cứng rắn đến đâu cũng mong muốn có người vợ dịu dàng, khôn khéo. Vậy nên, phụ nữ muốn được chồng thương yêu, chiều chuộng chớ dại lạnh lùng, vô tâm với chồng. Chỉ một câu hỏi han, một cái ôm khi anh ấy rời khỏi nhà hay một nụ hôn khi thức giấc cũng khiến chàng thấy hạnh phúc, ấm áp.

Đặc biệt, là vợ, bạn hãy luôn nói với chồng lời “em yêu anh”, hãy để anh ấy thấy rằng họ rất quan trọng với bạn. Và tất nhiên, gia đình này chính là điều bạn luôn trân quý, giữ gìn.

Đời sống gối chăn hòa hợp chính là chất keo gắn kết hạnh phúc lứa đôi hiệu quả nhất - Ảnh minh họa: Internet

Làm mới chuyện gối chăn

Vợ chồng đến với nhau vì tình yêu, thế nhưng nếu muốn giữ cho hôn nhân luôn nồng nàn, tươi mới phụ nữ nhất định phải biết cách làm mới chuyện gối chăn. Chẳng cần bí quyết gì cao siêu, vợ chỉ cần giữ cho mình luôn thơm tho, hấp dẫn và xuất hiện trong những bộ đồ lót gợi cảm thì nhất định chồng bạn sẽ vồ lấy bạn ngay lập tức.

Nên nhớ, phụ nữ có thể mặc những bộ quần áo cũ, đeo chiếc túi xách sờn da nhưng nhất định phải mặc đồ lót thật đẹp. Đây không chỉ là bí quyết giữ chồng mà còn là một trong những cách thể hiện khí chất của một người phụ nữ biết yêu thương chính mình.