Đàn bà dại dột nói ra 4 điều này chả trách chồng ngoại tình là phải

Phụ nữ yêu 15/03/2018 14:03

Đây là bí mật dù “đánh chết” phụ nữ cũng không được nói với chồng, nếu không dù đang hạnh phúc đến mấy cũng tan đàn xẻ nghé.

Vợ chồng dù hạnh phúc, hòa hợp đến đâu chị em cũng chớ dại chia sẻ 5 điều này kẻo chồng nghi ngờ, chán chường mà cặp bồ với đàn bà khác.

Đàn bà dại dột nói ra 4 điều này chả trách chồng ngoại tình là phải - Ảnh 1
Là vợ, hãy để tình xưa nghĩa cũ ngủ yên, đừng khiến chồng mình 'nổi điên' chỉ vì buột miệng nhắc về người yêu cũ - Ảnh minh họa: Internet

1. Nhắc về người yêu cũ

Nếu phụ nữ chỉ quan tâm đến tương lai của đàn ông, thì cánh đàn ông lại cực để tâm đến quá khứ của người phụ nữ. Việc kể lể, khen ngợi hay nhắc về những kỷ niệm với người yêu cũ trước mặt chồng chẳng khác nào bạn đang tạt một gáo nước lạnh vào anh ấy.

Việc làm trên vô tình sẽ khiến chồng bạn nghĩ rằng vợ mình vẫn còn tình cảm với người xưa, rằng “tình cũ không rủ cũng đến”, rằng vợ không chung thủy và đang ngoại tình tư tưởng. Thế nên, dù có “đánh chết” chị em cũng đừng dại nói về người yêu cũ trước mặt chồng, nếu không bất hòa, mâu thuẫn sẽ xảy ra ngay lập tức.

Đàn bà dại dột nói ra 4 điều này chả trách chồng ngoại tình là phải - Ảnh 2
Thay vì nói xấu mẹ chồng, chị em hãy tự giải quyết những bất hòa với mẹ chồng - Ảnh minh họa: Internet

2. Nói xấu mẹ chồng

Sống chung với mẹ chồng khó tránh khỏi những bất đồng quan điểm, thế nhưng dù mẹ chồng đúng hay sai vợ cũng đừng dại nói xấu mẹ chồng. Phụ nữ nên nhớ, gia đình ấm êm, thuận hòa mới mong hạnh phúc. Nếu có điều gì không hài lòng ở mẹ chồng, bạn hãy nhẹ nhàng, khéo léo nói để mẹ hiểu.

Là vợ, tuyệt đối không được lớn tiếng hay hỗn hào với mẹ chồng. Dù không nói ra nhưng với đàn ông mẹ chính là người phụ nữ quan trọng nhất đời. Thế nên, chị em nên chủ động cư xử lễ độ, chừng mực để không khí gia đình luôn vui vẻ, thuận hòa, chồng vì thế sẽ yêu vợ bội phần.

Đàn bà dại dột nói ra 4 điều này chả trách chồng ngoại tình là phải - Ảnh 3
Chồng của người khác dù tài giỏi, khôn ngoan đến đâu vẫn là chồng của người khác. Phụ nữ đừng khiến chồng buồn lòng vì vô tư khen ngợi chồng của bạn bè  -  Ảnh minh họa: Internet

3. Khen ngợi chồng người khác

Đàn ông rất ghét việc bị mang ra so sánh với người khác, càng không thích bị đánh giá thấp hơn đàn ông khác. Vậy nên, dù chồng người khác có tuyệt vời, hoàn hảo đến đâu vợ cũng đừng mang ra so với chồng mình kẻo anh ấy sẽ bị tổn thương lòng tự trọng.

Đàn ông khác dù tốt đẹp, tài giỏi đến đâu vẫn không phải là người đàn ông của bạn. Thay vì ca ngợi người khác, sao phụ nữ không ca ngợi những đức tính tốt đẹp ở chồng mình, đây mới là cách giúp bạn đời tốt lên từng ngày.

4. Nói thật về giá món đồ bạn mua

Phụ nữ được cho là người giỏi quản lý tài chính, là người nắm tay hòm chìa khóa trong gia đình. Thế nên, họ gần như nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ chồng trong chuyện tiền nong. Nếu bạn lỡ “vung tay quá trán” cho một món đồ mình quá yêu thích, đừng dại chia sẻ với anh ấy giá tiền.

Là vợ, muốn hạnh phúc như ý đừng dại chia sẻ với chồng nhưng điều trên. Nếu không, hôn nhân của bạn chắc chắn sẽ khó tránh khỏi bão giông, bất hòa.

Có được người vợ thế này chẳng đàn ông nào dại đi ngoại tình, bởi không ai bằng vợ mình

Có được người vợ thế này chẳng đàn ông nào dại đi ngoại tình, bởi không ai bằng vợ mình

Không phải ngực nở mông to, đây mới là người vợ khiến mọi đàn ông say mê cả đời, dù có mời họ cũng chẳng thèm ngoại tình.

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