Người chồng tệ bạc sẽ nói những lời này, đàn bà hãy buông tay càng sớm càng tốt kẻo cả đời tủi nhục

Phụ nữ yêu 11/05/2018 14:48

Là phụ nữ, nếu lấy phải người chồng hay nói những lời này bạn hãy xem lại cuộc hôn nhân của mình. Nếu không đừng trách vì sao đời mình bất hạnh, tủi nhục và hoang phí tuổi xuân.

Đàn bà vô phúc mới lấy phải người chồng hay nói những lời này:

Người chồng tệ bạc sẽ nói những lời này, đàn bà hãy buông tay càng sớm càng tốt kẻo cả đời tủi nhục - Ảnh 1
Người chồng chán vợ sẽ không bao giờ dùng sự trân trọng để đối đãi với đối phương - Ảnh minh họa: Internet

1. “Em thôi ngay, em biết gì mà nói”

Trên đời chẳng ai hoàn hảo, ai cũng có những sai lầm thiết sót và cả những cố chấp của riêng mình. Vậy nên, nếu vợ có nói sai điều gì, có không hiểu cặn kẽ việc gì thì người chồng yêu vợ sẽ nhỏ nhẹ giải thích thấu tình đạt lý để vợ hiểu rõ.

Ngược lại, người chồng tệ bạc sẽ “xối cả gáo nước lạnh” vào mặt vợ bằng những lời khó nghe, thậm chí thể hiện rõ thái đội khinh thường, không tôn trọng ý kiến. Đặc biệt, đây chính là dấu hiện nhận biết người chồng hết yêu vợ chính xác nhất, chị em hãy tự kiểm chứng.

Người chồng tệ bạc sẽ nói những lời này, đàn bà hãy buông tay càng sớm càng tốt kẻo cả đời tủi nhục - Ảnh 2
Phủ nhận tất cả những gì vợ làm cho gia đình để thể hiện sự gia trưởng của mình là cách các ông chồng khiến phụ nữ phải tự nguyện buông tay - Ảnh minh họa: Internet

2. “Em có làm được gì cho gia đình này không”

Đây chính là câu nói thể hiện sự “kể công” của các ông chồng. Trong mắt họ vợ luôn là người ăn bám, không làm nên trò trống gì khiến chồng cảm thấy mệt mỏi, áp lực và mỗi khi nhìn thấy vợ chỉ khiến họ “ngứa mắt”. Đàn ông nói lên câu nói trên đồng nghĩa với việc họ muốn áp đặt, sai khiến và buộc vợ phải yếm thế và phục tùng mình vô điều kiện vì mình là người chủ của gia đình.

3. “Sao anh nói mãi mà em vẫn thế”

Một khi đã có định kiến, đã cảm thấy chán ghét thì việc vợ lặp lại sai lầm cũ khiến người chồng tệ bạc cảm thấy chán ngán, hằn học. Anh ta không hề nhìn thấy những điều tốt đẹp, những ưu điểm của vợ mà chỉ chăm chăm bới móc những khiếm khuyết để hạ thấp tự tôn của bạn đời.

Sống với người chồng như thế bạn không chỉ không có hạnh phúc mà còn bị “cầm tù” trong chính ngôi nhà của mình.

Người chồng tệ bạc sẽ nói những lời này, đàn bà hãy buông tay càng sớm càng tốt kẻo cả đời tủi nhục - Ảnh 3
Cả đàn ông và đàn bà đều cần có trách nhiệm với hôn nhân, cùng chia sẻ việc nhà, chăm sóc con - Ảnh minh họa: Internet

4. “Việc nhà là của đàn bà”

Nếu ngày trước đàn ông ra đường kiếm tiền, phụ nữ ở nhà coi sóc nhà cửa, trông nom con cái, sống lệ thuộc vào chồng thì ngày nay đã khác. Cuộc sống hiện đại giúp người phụ nữ có chỗ đứng trong xã hội, có sự nghiệp và khả năng tài chính.

Việc nhà là việc của cả vợ và chồng, chăm sóc con cái cũng thế. Nếu chồng xem việc nhà là việc của vợ, đùn đẩy mọi trách nhiệm lên đầu vợ nghĩa là anh ấy là người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình.

5. “Người ta tốt hơn em nhiều”

Nếu đàn ông cảm thấy chán ghét, khó chịu, thậm chí tổn thương khi bị vợ mang ra so sánh với người khác thì vợ cũng thế. Những sự so sánh đều mang ý nghĩa rằng bạn kém cỏi, thua xa người được mang ra làm hình  mẫu. Tất nhiên, chỉ những người chồng chán vợ, nhung nhớ đàn bà khác mới làm điều đấy.

Đàn bà đừng dại dột nghĩ rằng đàn ông chỉ bỏ vợ khi họ ngoại tình hoặc hết yêu vợ

Đàn bà đừng dại dột nghĩ rằng đàn ông chỉ bỏ vợ khi họ ngoại tình hoặc hết yêu vợ

Hãy dẹp ngay suy nghĩ đàn ông chỉ bỏ vợ khi họ ngoại tình. Bởi lẽ, dù có yêu vợ đến nhường nào chăng nữa thì đàn ông cũng sẽ đòi ly dị nếu vợ phạm phải những sai lầm này.

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