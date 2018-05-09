Phụ nữ chớ dại chạm vào 'GIỚI HẠN' này của đàn ông kẻo bị chán ngấy, ghét bỏ

Đàn ông dù dễ tính đến mấy cũng sẽ nổi đóa nếu vợ hay người yêu chạm vào ví tiền, điện thoại của mình - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là những GIỚI HẠN bất khả xâm phạm với đàn ông, phụ nữ dại dột phạm phải đừng trách vì sao mình bị chàng ghẻ lạnh, thờ ơ.

Ví không chỉ là thứ đàn ông dùng để đựng tiền, giấy tờ tùy thân mà còn là vật dụng thể hiện sự tự tôn và trách nhiệm của họ. Vậy nên, việc bị lục lọi ví tiền và tự ý kiểm tra điện thoại khiến đàn ông cảm thấy rất khó chịu và bực bội.

Không chỉ cảm thấy mình đang bị xâm phạm vào những điều riêng tư, đàn ông còn nghĩ mình bị nghi ngờ, rằng bạn đời không tin tưởng họ. Chính vì thế, nếu không muốn bị chồng chán ghét, lạnh nhạt phụ nữ chớ dại phạm phải sai lầm này.

Là vợ, đừng thể hiện tính sở hữu quá cao, đừng kiểm soát chồng quá chặt kẻo 'tức nước vỡ bờ' - Ảnh minh họa: Internet

2. Liên tục gọi điện thoại thúc giục khi chồng về trễ

Đàn ông rất trọng sĩ diện, họ có thể không có tiền nhưng nhất định phải giữ sĩ diện trước người khác. Việc bị vợ liên tục gọi điện thoại thúc giục phải về nhà khi đang tụ tập bạn bè, gặp gỡ đối tác khiến đàn ông cảm thấy khó chịu và nảy sinh những hành động kháng cự. Lúc này, chàng sẽ cố ý làm trái lại những mong muốn của bạn. Thay vì cố gắng về sớm với vợ chàng sẽ lì lợm đi chơi thật khuya, thậm chí qua đêm để trả đũa vợ.

Là một người phụ nữ thông minh, bạn hãy đủ khôn ngoan để nhắn tin nhắc nhở chồng giờ về nhà thay vì khiến anh ấy mất mặt bằng việc “dội bom” điện thoại.

Đàn bà đừng vì một phút vui miệng mà mang chồng ra nói xấu, giễu cợt - Ảnh minh họa: Internet

3. Nói xấu chồng

Người xưa có câu “tốt khoe, xấu che” quả không sai. Là vợ, bạn hãy luôn khoe với người khác về những ưu điểm nơi chồng mình. Hãy để người ngoài biết rằng chồng bạn rất khéo léo khi giúp vợ nấu ăn, không ngần ngại làm việc nhà hay luôn dịu dàng với vợ. Hãy để người ngoài nghĩ về chồng bạn với những điều tốt đẹp, hoàn hảo nhất.

Những nhược điểm, những điều chưa tốt bạn hãy giấu kín, đừng kể xấu chồng với bất cứ ai. Thay vào đấy, hãy thẳng thắn trao đổi với chồng để anh ấy sửa đổi, hoàn thiện chính mình.

Đàn ông dù yêu vợ đến mấy cũng không thể tha thứ việc cô ấy nói xấu gia đình mình - Ảnh minh họa: Internet

4. Chê trách gia đình chồng

Nói xấu gia đình chồng là một trong những sai lầm khiến hình ảnh của bạn xấu xí trong mắt chồng. Lúc này, anh ấy sẽ nhìn nhận bạn như một người ích kỷ, nhỏ nhen, không cố gắng hòa hợp với gia đình chồng. Mọi ưu điểm, nỗ lực trở thành người vợ hiền dâu thảo của bạn bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ biển.

Là phụ nữ, trước khi phán xét, cằn nhằn gia đình chồng bạn hãy thử đặt mình vào vị trí của chồng khi nghe vợ nói những lời không hay về gia đình mình. Chỉ cần kiểm soát được cảm xúc, dùng lí trí để phân tích bạn mới có thể nói ra những lời đúng đắn.