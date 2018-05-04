Chỉ khi yêu thật lòng đàn ông mới dành 8 điều này cho bạn

Phụ nữ yêu 04/05/2018 14:50

Một khi đã yêu thương say đắm đàn ông sẽ sẵn sàng làm điều này cho bạn, nếu không chắc chắn anh ta chỉ xem bạn như thú vui qua đường.

Đàn bà đừng tin vào những gì đàn ông nói, hãy nhìn vào những gì đàn ông làm để biết chắc rằng họ có yêu thương mình thật lòng hay không.

Chỉ khi yêu thật lòng đàn ông mới dành 8 điều này cho bạn - Ảnh 1
Một khi đã dùng cả tấm chân tình để yêu bạn đàn ông sẽ luôn đặt bạn lên vị trí ưu tiên số một của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

1. Luôn dành thời gian cho bạn

Chẳng đàn ông nào bận đến mức không có thời gian trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại của bạn. Thực chất họ có rất nhiều thời gian, nhưng lại không muốn dành thời gian ấy cho bạn mà thôi. Vậy nên, một anh chàng thực sự yêu bạn sẽ luôn muốn được ở bên và đặt bạn lên vị trí ưu tiên hàng đầu.

Anh ấy cố gắng đi làm về sớm, từ chối những cuộc hẹn không cần thiết chỉ để đưa bạn đi ăn hay sang chăm sóc khi bạn ốm đau. Nếu đang yêu người đàn ông như thế, chị em đừng để vuột mất bởi bạn sẽ khó lòng tìm được ai yêu mình nhiều như thế.

2. Biết cách lắng nghe

Đàn ông thường bảo phụ nữ lắm lời, đôi lúc lắm lời đến mức khiến chàng khó chịu. Thế nhưng, khi đã yêu đàn ông sẵn sàng hạ cái tôi của mình xuống và nhẫn nại lắng nghe mọi tâm tư, tình cảm, thậm chí lời than vãn của người phụ nữ họ yêu.

Hành động lắng nghe chân thành, sau đó đưa ra những lời khuyên hữu ích là cách chàng ngầm nói với bạn rằng dẫu ngoài kia có sóng gió thế nào thì anh ấy sẽ luôn bên bạn, luôn đứng về phía bạn.

Chỉ khi yêu thật lòng đàn ông mới dành 8 điều này cho bạn - Ảnh 2
Anh ấy thuộc lòng mọi sở thích của bạn như quán tính, luôn dành những điều ân cần, dịu ngọt nhất cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

3. Thuộc lòng sở thích của bạn

Việc bạn thích ăn món gì, khẩu vị ra sao, không ăn được món nào đều được chàng thuộc lòng đến mức bạn chẳng bao giờ phải gọi món khi đi ăn cùng nhau. Thực tế, đây không phải là chàng cố ghi nhớ để được lòng bạn đâu, anh ấy nhớ là vì quan tâm bạn thật lòng đấy.

4. Khiến bạn cảm thấy an tâm

Đàn ông yêu thật lòng sẽ không bao giờ làm điều gì để người phụ nữ của mình buồn lòng, tổn thương hay nghi ngại. Họ luôn ý thức được việc tránh xa những phụ nữ khác, một lòng một dạ yêu thương và chẳng cho bạn cơ hội được ghen. Anh ấy luôn muốn khiến bạn vui vẻ, an tâm đặt niềm tin nơi mình.

5. Giới thiệu bạn với gia đình và người thân

Một khi đàn ông muốn gắn bó lâu dài với một người phụ nữ, họ sẽ tạo cơ hội để người phụ nữ ấy tiếp xức với bạn bè, người thân và gia đình mình. Đây là cách chàng ngầm thông báo với mọi người rằng, đây chính là người phụ nữ của tôi, tôi rất tự hào khi kề bên nàng.

Chỉ khi yêu thật lòng đàn ông mới dành 8 điều này cho bạn - Ảnh 3
Nếu chàng chẳng bao giờ đề cập đến chuyện cưới xin, không giới thiệu bạn với người thân thì anh ta không yêu bạn nhiêu như bạn vẫn nghĩ đâu - Ảnh minh họa: Internet

6. Tôn trọng bạn

Trân trọng mối quan hệ hiện tại khiến chàng luôn dành sự chừng mực, tôn trọng và không bao giờ to tiếng hay có thái độ xem thường. Và tất nhiên, anh ấy càng không bao giờ dùng nắm đấm mỗi khi cự cãi, mâu thuẫn diễn ra.

7. Không tiếc tiền vì bạn

Chẳng cần những món quà đắt tiền, cũng không cần những cuộc hẹn ở chốn xa hoa. Đàn ông yêu bạn sẽ không tiếc tiền dành cho bạn những món quà bất ngờ mỗi dịp kỉ niệm, sẽ chủ động thanh toán “phí hẹn hò”.

8. Muốn cưới bạn làm vợ

Những đàn ông chỉ yêu nhưng không bao giờ tính chuyện tương lai là người chỉ xem bạn là thú vui qua đường, không hề có ý định gắn bó dài lâu. Ngược lại, khi anh ấy bàn bạc với bạn về tương lai, về những kế hoạch sắp tới chứng tỏ anh ấy vô cùng nghiêm túc khi hẹn hò với bạn đấy.

Là phụ nữ, đừng vì sợ ế mà lấy kiểu đàn ông này làm chồng kẻo khổ cả đời đấy!

Là phụ nữ, đừng vì sợ ế mà lấy kiểu đàn ông này làm chồng kẻo khổ cả đời đấy!

Đây là những mẫu đàn ông sẽ khiến đời người phụ nữ thêm khổ cực, thua thiệt và chẳng thể nào mang đến hạnh phúc cho bạn.

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