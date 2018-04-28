Đây chính là 4 người đàn ông quan trọng nhất đời của phụ nữ, dù là nam hay nữ bạn hãy thuộc nằm lòng.

Dù là người khiến mình đau khổ vô cùng nhưng đây lại là người đàn ông mọi phụ nữ cần có trong đời. Bởi nhờ họ, bạn biết cách trân trọng tình yêu, biết hoàn thiện những thiếu sót, yêu lí trí và không bi lụy. Chỉ khi phụ nữ làm chủ đời mình, làm chủ con tim mình bạn mới có được hạnh phúc đích thực.

Nhắc đến người yêu cũ chắc chắn trong lòng người phụ nữ sẽ nhói lên những đau khổ, dằn vặt và cả tổn thương. Bởi lẽ, một người mà bạn dành cả con tim để yêu thương họ tha thiết, để rồi một ngày cả hai chia tay, không còn bên nhau nữa sẽ khiến ta chới với, đớn đau đến nhường nào. Lí do có thể vì không hợp nhau, vì người yêu đem lòng yêu người khác, hoặc vì cả hai… chán nhau.

Phụ nữ có thể yêu bất chấp nhưng khi cưới sẽ luôn tỉnh táo để chọn cho mình người chổng tử tế - Ảnh minh họa: Internet

Người chồng tử tế

Phụ nữ có thể có nhiều mối tình trong đời, thế nhưng chỉ khi gặp được mối tình khắc cốt ghi tâm, một người đàn ông tử tế, phù hợp nhất họ mới kết hôn. Nếu đàn ông lấy vợ thích một người phụ nữ xinh đẹp thì phái đẹp lại không đặt nặng ngoại hình.

Với chị em, một người đàn ông chững chạc, có chí cầu tiến, có công việc ổn định và yêu thương mình hết lòng chính là người chồng hoàn hảo nhất. Anh ấy sẽ cho họ cảm giác bình yên, êm đềm và an tâm hoàn toàn vào hôn nhân của cả hai.

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Con trai

Con cái chính là kết tinh của tình yêu, là chất keo giữ cho gia đình luôn ấm nồng. Vợ chồng nhờ có con cái mà luôn sống trách nhiệm, nỗ lực kiếm tiền để lo cho tương lai của trẻ. Ngoài ra, với phụ nữ một cậu con trai chính là hiện thân của người đàn ông họ yêu, là tất cả những kì vọng đặt lên vai.

Người xưa có câu “ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng”, thế nhưng thực chất trong lòng mọi phụ nữ đều mong có cậu con trai để “nối dõi tông đường, để mẹ chồng không thể làm khó dễ mình.

Từ trong tiềm thức người bố chính là mẫu chồng lí tưởng của các cô con gái - Ảnh minh họa: Internet

Bố

Người đàn ông xem cô con gái là công chúa nhỏ, dẫu bạn đã có gia đình, đã là mẹ là bà thì với bố bạn vẫn bé nhỏ, bồng bột như thuở nào. Bố chính là người đàn ông nguyện lòng yêu thương con gái vô điều kiện, sẵn lòng làm mọi thứ chỉ mong con gái được hạnh phúc, sung sướng.

Hiểu rõ điều đó, thế nên ngay từ nhỏ các cô con gái đã quấn bố như sam. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, từ trong tiềm thức người bố chính là hình mẫu người chồng lí tưởng của các cô con gái.