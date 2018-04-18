Muốn trở thành người phụ nữ ‘vạn người mê’ bạn chỉ cần nhớ nguyên tắc quý báu này

Phụ nữ yêu 18/04/2018 17:21

Chỉ cần thuộc lòng những nguyên tắc quý giá sau, chẳng cần bùa yêu bạn vẫn dư sức khiến chàng say mê cả đời.

Chẳng cần ngực nở mông to, cũng chẳng cần bùa mê thuốc lú. Phụ nữ chỉ cần nắm giữ những bí mật sau sẽ dư sức khiến đàn ông say mê như điếu đổ, chẳng bao giờ thèm của lạ.

Muốn trở thành người phụ nữ ‘vạn người mê’ bạn chỉ cần nhớ nguyên tắc quý báu này - Ảnh 1
Với những thứ đắp lên người mình, đàn bà đừng tiếc - Ảnh minh họa: Internet

Không tiếc tiền cho chính mình

Phụ nữ muốn được đàn ông yêu thương trước tiên phải biết yêu thương chính mình. Bạn đừng tiếc tiền để chăm sóc chính mình, hãy mua bộ quần áo bạn thích, thẳng tay vứt chiếc túi xách lỗi mốt vào sót rác hay đi spa chăm sóc da. Bạn nên hiểu rằng, chỉ khi chăm chút cho vẻ ngoài bạn mới đủ tự tin để đón nhận tình yêu của một người đàn ông dành cho mình và khiến anh ta ở mãi bên bạn.

Ít nhất phải biết 1 trong 4 tài lẻ trong cầm – kì – thi – họa

Sau khi chăm sóc cho ngoại hình, phụ nữ hãy học cách làm đẹp tâm hồn mình bằng cách có cho mình một sở thích, đam mê hay niềm vui trong cuộc sống. Cầm – kì – thi – họa chính là một trong những kỹ năng bạn cần trau dồi, hoàn thiện để gây ấn tượng trước phái mạnh.

Ngoài bị “hạ gục” bởi nhan sắc, đàn ông còn bị cuốn hút bởi người phụ nữ có khí chất và dịu dàng. Chẳng cần thể hiện sự dịu dàng ấy qua lời nói, bạn hãy để nó bộc lộ qua tài lẻ của mình.

Muốn trở thành người phụ nữ ‘vạn người mê’ bạn chỉ cần nhớ nguyên tắc quý báu này - Ảnh 2
Hãy là một người phụ nữ bí ẩn, bởi chỉ sự khó hiểu mới thôi thúc đàn ông chinh phục - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nhiều lời

Phụ nữ thường sai lầm khi nghĩ rằng càng nổi bật giữa đám đông, càng nói nhiều thì đàn ông càng vây quanh mình. Tuy nhiên, đàn ông lại không hề nghĩ như thế. Phái mạnh cho rằng, một cô nàng càng kiệm lời, càng bí ẩn sẽ càng thu hút.

Tự lập

Đàn ông rất thích những phụ nữ độc lập, cá tính và có cuộc sống của riêng mình. Chính sự độc lập, cá tính của nàng càng kích thích ham muốn chinh phục nơi đàn ông. Bởi với họ, thứ gì càng khó có được càng hấp dẫn và đáng quý. Chưa kể, vì độc lập tài chính bạn sẽ chẳng bao giờ khiến chàng chịu áp lực “nuôi vợ” sau khi kết hôn.

Muốn trở thành người phụ nữ ‘vạn người mê’ bạn chỉ cần nhớ nguyên tắc quý báu này - Ảnh 3
Sống lạc quan, tích cực chính là chất keo khiến chàng một khi đã rơi vào lưới tình của bạn sẽ không thế thoát ra được - Ảnh minh họa: Internet

Sống tích cực

Đa sầu đa cảm là tâm tính của mỗi người, là phụ nữ, bạn có quyền cho mình được sướt mướt, yếu mềm nhưng đừng bao giờ khiến mình trở nên đáng thương trong mắt người khác. Bạn hãy nhớ rằng, thay vì nhìn vào những điều tiêu cực của cuộc sống ta hãy nhìn vào những điểm tích cực và làm chủ cảm xúc của mình. Đừng để những chuyện không đâu khiến mình buồn rười rượi cả ngày, cũng đừng khiến mình trở nên xấu tính khi chấp nhặt sai lầm của người khác. Sống lạc quan, tích cực chính là chất keo khiến chàng một khi đã rơi vào lưới tình của bạn sẽ không thế thoát ra được.

Cô nàng hiểu chuyện

Đàn ông dù mạnh mẽ, cứng rắn là thế nhưng vẫn có những phút yếu đuối, cần được nâng đỡ tâm hồn. Vậy nên, sự lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia chính là điều đàn ông cần nhất ở người phụ nữ họ yêu. Bên cạnh mẫu phụ nữ này chàng sẽ tìm thấy sự an yên, thư thái và nhẹ lòng.

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