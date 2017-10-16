Khi yêu phụ nữ dễ bị những lời mật ngọt của đàn ông làm cho mờ mắt mà tin tưởng vô điều kiện, thế nhưng đây chính là sai lầm mà mọi phụ nữ phải bỏ ngay lập tức. Hãy học cách nghi ngờ, tỉnh táo để nhận diện người đàn ông hiện tại không đáng có được lòng tin của bạn.

Những đàn ông ngoại tình vốn rất ích kỷ, họ sống chỉ biết nghĩ cho lợi ích của mình mà không bao giờ quan tâm đến thiệt hơn của người khác. Chỉ cần nhìn thấy ham muốn trước mắt họ sẵn sàng phải bội vợ để chung giường với đàn bà khác để thỏa mãn dục vọng.

Anh ấy thay đổi theo chiều hướng tiêu cực

Đàn ông tốt sau giờ làm sẽ về nhà ngay để phụ giúp vợ chăm con, nấu cơm và cùng dùng bữa tối. Người đàn ông thường xuyên đi sớm về khuya, say xỉn tối ngày thực chất là họ đang tránh mặt vợ và dành thời gian ấy cho nhân tình.

Anh ấy không tốt với mẹ ruột của mình

Một đứa con hiếu thảo sẽ là một người chồng yêu vợ, một người bố mẫu mực. Vậy nên, phụ nữ đừng mong sự tôn trọng, thủy chung ở một người đàn ông không kính trọng mẹ ruột của mình. Đơn giản là ngay cả người phụ nữ đáng kính nhất họ cũng không xem ra gì thì vợ càng không là gì trong mắt họ.

Thường xuyên nói dối

Đừng bao giờ dung túng hay dễ dàng bỏ qua lời nói dối của đàn ông. Lúc đầu họ có thể lừa giối phụ nữ những điều nhỏ nhặt tưởng chừng vô hại nhưng lâu dần, khi đã có ‘kinh nghiệm’ nói dối họ sẽ dễ dàng qua mặt bạn đời để lăng nhăng bên ngoài.

Anh ấy thiếu bản lĩnh, trách nhiệm

Là đàn ông phải ‘đầu đội trời, chân đạp đất’, nếu một người đàn ông khi gặp chuyện luôn đổ lỗi cho người khác mà không bao giờ dám nhìn thẳng vào sai lầm của họ để sửa đổi thì nguy cơ ngoại tình của họ khá cao.

Chính sự tham lam, vô trách nhiệm và thiếu bản lĩnh khiến họ dễ dàng sa ngã vào vòng tay nhân tình mà phản bội vợ con.

Anh ấy ưa tán tỉnh phụ nữ khác

Dù đã có cho mình một người phụ nữ nhưng khi gặp những cô gái khác họ vẫn không ngừng ‘thả thính’, khi bạn hỏi đến chọ lại dễ dàng chối đây đẩy bằng câu “anh chỉ đùa thôi’. Vâng, chàng có thể đùa lần 1, lần 2 nhưng đó lại là cách nhóm dậy ngọn lửa bộc bạc trong trái tim đàn ông.