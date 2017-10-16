Những đàn ông dễ phản bội vợ để lên giường với người đàn bà khác đều có đặc điểm này

Yêu - Hôn nhân 16/10/2017 08:26

Đàn ông ham thích chuyện ‘xác thịt’ và dễ cặp kè với đàn bà khác đều có những đặc điểm này, phụ nữ nào cũng cần biết để đề phòng bị ‘cắm sừng’.

Khi yêu phụ nữ dễ bị những lời mật ngọt của đàn ông làm cho mờ mắt mà tin tưởng vô điều kiện, thế nhưng đây chính là sai lầm mà mọi phụ nữ phải bỏ ngay lập tức. Hãy học cách nghi ngờ, tỉnh táo để nhận diện người đàn ông hiện tại không đáng có được lòng tin của bạn.

Những đàn ông dễ phản bội vợ để lên giường với người đàn bà khác đều có đặc điểm này - Ảnh 1
Phụ nữ đừng vì quá yêu mà đánh mất chính mình, hãy tỉnh táo để nhìn rõ tâm can của đàn ông - Ảnh: Internet

Chỉ biết nghĩ cho mình

Những đàn ông ngoại tình vốn rất ích kỷ, họ sống chỉ biết nghĩ cho lợi ích của mình mà không bao giờ quan tâm đến thiệt hơn của người khác. Chỉ cần nhìn thấy ham muốn trước mắt họ sẵn sàng phải bội vợ để chung giường với đàn bà khác để thỏa mãn dục vọng.

Anh ấy thay đổi theo chiều hướng tiêu cực

Đàn ông tốt sau giờ làm sẽ về nhà ngay để phụ giúp vợ chăm con, nấu cơm và cùng dùng bữa tối. Người đàn ông thường xuyên đi sớm về khuya, say xỉn tối ngày thực chất là họ đang tránh mặt vợ và dành thời gian ấy cho nhân tình.

Những đàn ông dễ phản bội vợ để lên giường với người đàn bà khác đều có đặc điểm này - Ảnh 2
Một người đàn ông không tôn trọng mẹ sẽ chẳng bao giờ trân trọng vợ - Ảnh: Internet

Anh ấy không tốt với mẹ ruột của mình

Một đứa con hiếu thảo sẽ là một người chồng yêu vợ, một người bố mẫu mực. Vậy nên, phụ nữ đừng mong sự tôn trọng, thủy chung ở một người đàn ông không  kính trọng mẹ ruột của mình. Đơn giản là ngay cả người phụ nữ đáng kính nhất họ cũng không xem ra gì thì vợ càng không là gì trong mắt họ.

Thường xuyên nói dối

Đừng bao giờ dung túng hay dễ dàng bỏ qua lời nói dối của đàn ông. Lúc đầu họ có thể lừa giối phụ nữ những điều nhỏ nhặt tưởng chừng vô hại nhưng lâu dần, khi đã có ‘kinh nghiệm’ nói dối họ sẽ dễ dàng qua mặt bạn đời để lăng nhăng bên ngoài.

Những đàn ông dễ phản bội vợ để lên giường với người đàn bà khác đều có đặc điểm này - Ảnh 3
Sự nhu nhược, tham lam khiến đàn ông dễ sa ngã - Ảnh: Internet

Anh ấy thiếu bản lĩnh, trách nhiệm

Là đàn ông phải ‘đầu đội trời, chân đạp đất’, nếu một người đàn ông khi gặp chuyện luôn đổ lỗi cho người khác mà không bao giờ dám nhìn thẳng vào sai lầm của họ để sửa đổi thì nguy cơ ngoại tình của họ khá cao.

Chính sự tham lam, vô trách nhiệm và thiếu bản lĩnh khiến họ dễ dàng sa ngã vào vòng tay nhân tình mà phản bội vợ con.

Anh ấy ưa tán tỉnh phụ nữ khác

Dù đã có cho mình một người phụ nữ nhưng khi gặp những cô gái khác họ vẫn không ngừng ‘thả thính’, khi bạn hỏi đến chọ lại dễ dàng chối đây đẩy bằng câu “anh chỉ đùa thôi’. Vâng, chàng có thể đùa lần 1, lần 2 nhưng đó lại là cách nhóm dậy ngọn lửa bộc bạc trong trái tim đàn ông.

 

Từ khóa:   đàn ông ngoại tình biểu hiện của đàn ông ngoại tình cách nhận biết đàn ông ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 42 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 42 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ