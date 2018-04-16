Muốn chồng nể, tình địch khiếp sợ chị em hãy học cách đánh ghen của đàn bà thông minh

Phụ nữ yêu 16/04/2018 19:02

Chỉ đàn bà dại mới động tay động chân khi đánh ghen, đàn bà khôn sẽ làm thế này để chồng nể, bồ nhí khiếp sợ.

Đánh ghen nghe đơn giản nhưng là cả một nghệ thuật mà ở đó người vợ có thể phô bày được sự thông minh, cao tay của mình để chồng quay về nhà, nhân tình chạy xa.

Muốn chồng nể, tình địch khiếp sợ chị em hãy học cách đánh ghen của đàn bà thông minh - Ảnh 1
Đàn bà khôn dù đau lòng đến mấy cũng không dại dột đánh ghen chồng và nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Tìm hiểu tường tận về nhân tình của chồng

Thay vì lồng lộn nhào vào chửi mắng chồng khi biết anh ấy ngoại tình, chị em hãy bình tĩnh để tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện. Ít nhất, bạn phải biết rõ thông tin về người tình của chồng. Biết mặt mũi, tên họ, công việc và “cơ duyên” đưa đẩy chồng bạn lên giường với cô ta.

Chỉ khi hiểu rõ vấn đề bạn mới có thể có được cách giải quyết khôn khéo, vẹn toàn nhất. Tất nhiên, đàn ông ngoại tình là đàn ông sai, thế nhưng đàn bà biết đàn ông có gia đình vẫn cặp kè thì đàn bà ấy xứng đáng nhận được sự khinh miệt từ bạn.

Luôn giữ bình tĩnh, không “giận quá mất khôn”

Lẽ thường nếu qua lại với đàn ông có vợ chí ít con giáp thứ 13 phải cảm thấy xấu hổ, tội lỗi và sợ bị phát hiện. Thế nhưng thời nay, rất nhiều cô gái bất chấp tất cả để dụ dỗ chồng của người khác, sau đó lại còn ghen ngược với vợ của họ.

Vậy nên, chị em hãy chuẩn bị sẵn tâm lý đối phó với hồ li tinh. Hãy khôn ngoan để biết mình cần làm gì, nên làm gì để chồng ngoan ngoãn quay  đầu. Hoặc chí ít, để chồng bạn nhận ra rằng ngoại tình chính là sai lầm lớn nhất đời anh ta.

Muốn chồng nể, tình địch khiếp sợ chị em hãy học cách đánh ghen của đàn bà thông minh - Ảnh 2
Người xưa có câu 'xấu che, tốt khoe', thế nên việc xấu trong nhà chị em đừng dại kể lể với thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Không “vạch áo cho người xem lưng”

Khi chồng bội bạc, dù chấp nhận thứ tha hay buông tay đàn bà khôn sẽ không bao giờ tung hê tất cả với mọi người. Họ hiểu rằng, đàn ông cần sĩ diện, gia đình chồng cũng cần sĩ diện. Dù cạn tình thì vẫn còn nghĩa, thay vì bôi bác đối phương khiến họ muối mặt đàn bà khôn sẽ giữ thể diện cho chồng, dù anh ta có thể sẽ trở thành chồng cũ của mình.

Đây chính là điều mọi phụ nữ cần khắc ghi, bởi khi có quá nhiều người biết chuyện xấu của mình, đàn ông muốn quay đầu cũng không còn đường.

Nhìn nhận lại bản thân một cách nghiêm túc

Nếu đã biết nguyên nhân chồng thay lòng là do mình chị em đừng tự ái mà hãy nghiêm túc xem xét, cải thiện mình mỗi ngày. Hãy cố gắng chăm chút bản thân, yêu thương chính mình, quan tâm chồng con... Khi những thiếu sót được lấp đầy cũng chính là lúc bạn bồi đắp thành công cho hạnh phúc gia đình.

Muốn chồng nể, tình địch khiếp sợ chị em hãy học cách đánh ghen của đàn bà thông minh - Ảnh 3
Nếu đã chấp nhận thứ tha đàn bà đừng bao giờ nhắc đến chuyện cũ - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã thứ tha sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện cũ

Dẫu biết khó ai có thể quên đi vết thương lòng sâu hoắm mà người chồng bội tín gây ra. Thế nhưng, nếu đã quyết định thứ tha, cho chồng cơ hội sửa đổi đàn bà khôn sẽ học cách tin tưởng bạn đời. Đấy không chỉ là động lực để đàn ông hối lỗi, mà còn là cách để bạn lấy lại tình yêu thuở nào cả hai dành cho nhau.

Sau khi đọc xong bài viết này mà đàn ông vẫn ngoại tình thì chẳng còn gì để nói...

Sau khi đọc xong bài viết này mà đàn ông vẫn ngoại tình thì chẳng còn gì để nói...

Trước khi ngoại tình, đàn ông hãy nhớ kỹ xem trước khi lấy chồng vợ bạn đã sống sung sướng, thoải mái như thế nào.

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