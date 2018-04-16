Phụ nữ thuộc 3 con giáp này: Càng lớn tuổi càng giàu có, an nhàn sung sướng chẳng cần ‘ăn bám’ chồng

Nếu thuộc top con giáp sau bạn hãy mừng thầm bởi dù hiện tại nghèo khó đến mấy thì hậu vận bạn sẽ giàu sang ngút trời, tự làm đại gia mà không cần dựa dẫm đàn ông.

Chẳng cần dựa hơi chồng, cũng chẳng an phận ở nhà chồng nuôi. Càng về hậu vận sự nghiệp của phụ nữ tuổi Ngọ càng thành công, kiếm tiền dễ dàng. Không chỉ vận tài lộc, hôn nhân của họ cũng hạnh phúc, viên mãn đến ngưỡng mộ.

Người tuổi Ngọ sống phóng khoáng, yêu đời và luôn có những sáng kiến độc đáo hiếm người có được. Chính nhờ những trải nghiệm, những dấn thân mà Ngọ có cho mình vô số kinh nghiệm sống đáng quý. Tuổi trẻ Ngọ có thể ngông cuồng, bất cần nhưng khi vượt ngưỡng 35 họ sẽ có thừa sự điềm đạm, bản lĩnh và khôn ngoan để tự mình làm giàu.

Sự uyên bác, trí tuệ của Mùi sẽ giúp họ có được sự tín nhiệm, trân trọng và kiêng nể từ đồng nghiệp và đối tác - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Mùi

Mùi là con giáp khôn khéo, thông minh và mạnh mẽ. Dù bề ngoài mềm mỏng, trọng tình cảm nhưng Mùi luôn đủ tỉnh táo và lí trí để phân biệt đâu là người tốt kẻ xấu để kết thân hoặc tránh xa. Ở Mùi có bản lĩnh dám nghĩ dám làm, một khi đã làm sẽ không bao giờ ân hận mà sẽ nhận lấy mọi trách nhiệm về mình.

Nhờ thế, Mùi không ngần ngại thử sức ở những vai trò, lĩnh vực mới để hoàn thiện mình. Sự uyên bác, trí tuệ của Mùi sẽ giúp họ có được sự tín nhiệm, trân trọng và kiêng nể từ đồng nghiệp và đối tác. Mùi đừng lo lắng, hiện tại dù gặp phải vô vàn thách thức thì hậu vận bạn vẫn tha hồ ăn sung mặc sướng, an nhàn hưởng lộc.

Không chỉ gầy dựng được sự nghiệp cho mình, Thân còn là trợ thủ đắc lực giúp chồng có những bước tiến nhảy vọt trong công danh - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Thân

Thân thường được sinh ra trong gia đình đủ đầy vật chất, họ được cha mẹ cưng yêu, chiều chuộng từng chút một. Thế nhưng, Thân không hề ỷ lại mà luôn nỗ lực để tự lập, không dựa hơi bố mẹ. Thuở độc thân con giáp này phải trải qua vô số thất bại, đắng cay trong công việc lẫn tình duyên.

Trái với sự bấp bênh khi son trẻ, sau khi kết hôn vận mệnh của Thân tốt đẹp bội phần. Họ gặp may mắn liên tiếp, làm gì cũng suôn sẻ, thành công. Không chỉ gầy dựng được sự nghiệp cho mình, Thân còn là trợ thủ đắc lực giúp chồng có những bước tiến nhảy vọt, từ đó kinh tế gia đình được cải thiện rõ rệt. Với Thân, ai ăn bám chồng thì cứ việc, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận kiếp “tầm gửi” vì có thừa năng lực kiếm tiền.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.