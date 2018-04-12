Top con giáp phúc khí trải dài, càng về hậu vận càng may mắn giàu sang

Tâm linh - Tử vi 12/04/2018 20:43

Những con giáp sau sẽ giàu sang một đời, dù hiện tại nghèo khó đến đâu sau 35 tuổi tiền tài sẽ tự khắc chui vào túi.

Càng về hậu vận những con giáp sau sẽ càng thêm phúc thêm phần, an nhàn hưởng lộc, hạnh phúc đong đầy.

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Hậu vận Tỵ sẽ có cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc an yên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ vốn thông minh, cá tính và biết cách làm chủ số phận. Họ luôn suy tính trước sau trước mỗi quyết định bởi Tỵ hiểu rằng, một khi đã nói ra một lời nào thì không thể lấy lại được, sai lầm mà họ phạm phải sẽ khiến họ phải trả giá. Họ có thể không màng đến thân mình nhưng lại luôn ra sức bảo vệ người thân, chính nét tính cách này khiến Tỵ trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc của gia đình.

Thuở thanh xuân, dù có rất nhiều đàn ông theo đuổi nhưng Tỵ không hề lên mặt hay tự phụ. Ngược lại, Tỵ luôn điềm tĩnh và tỉnh táo để chọn cho mình một người đàn ông đủ yêu để bao dung, đủ chân thành để chấp nhận mọi điểm chưa hòa hảo và đủ vị tha để xí xóa những nông nổi của họ. Vì yêu mà cưới nên hôn nhân của Tỵ hạnh phúc ấm êm, vợ chồng đồng lòng tạo nên nghiệp lớn. Sau 35 tuổi, nhờ phúc phần của mình con giáp này sẽ tha hồ hưởng lộc, giàu sang tột đỉnh.

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Sau khi kết hôn đời sống của Mùi cải thiện đáng kể, mua nhà sắm xe là chuyện dễ như trở bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đa phần đều khéo léo trong giao tiếp và có duyên ngầm. Dù xinh đẹp hay nhan sắc thường thường bậc trung thì Mùi vẫn có vô vàn đàn ông theo đuổi. Ở họ có sự thú vị, hấp dẫn khó cưỡng hiếm con giáp nào có được. Chính vì thế, dù đã kết hôn chồng của Mùi vẫn không thôi mê mệt vợ, vẫn yêu Mùi như thuở còn son. Nhờ vậy, hôn nhân của Mùi vẹn tròn, yên an đáng ngưỡng mộ.

Vì có gia đạo ấm êm nên Mùi có thời gian để tập trung theo đuổi đam mê của mình, họ nỗ lực kiếm tiền và phấn đấu không ngừng nghỉ. Tất nhiên, nỗ lực ấy sẽ được đáp đền xứng đáng bằng của nả đầy nhà, vận  may tới tấp. Càng về hậu vận cuộc sống của Mùi càng sung túc, an nhàn.

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Sau 35 Dậu sẽ đếm tiền sái tay, tự làm đại gia của chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu không bao giờ chịu khuất phục trước số phận mà luôn dũng cảm đương đầu với khó khăn, thách thức. Cứ sau mỗi lần vấp ngã, đứng lên Dậu lại có cho mình thêm  một bài học để đến gần hơn với sự thành công.

Dậu hãy yên tâm, dù hiện tại có cơ cực, khốn khó bao nhiêu thì hậu vận bạn sẽ tha hồ hưởng sung sướng, an nhàn. Nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán sau 35 bạn sẽ đếm tiền sái tay, tự làm đại gia của chính mình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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