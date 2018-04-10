Top 4 con giáp nhờ sống phúc đức nên cuộc đời luôn may mắn, bình an, cả đời sung túc

Chính sự thiện lương, chân thành của những con giáp giúp cho vận số của họ luôn may mắn, an lành. Cả đời họ sẽ sống trong hạnh phúc ngập tràn, của nả đầy nhà khiến ai cũng ganh tị.

Hợi hãy yên tâm, cứ sống tình nghĩa như bạn vốn dĩ rồi may mắn, tài lộc tự khắc sẽ gõ của nhà bạn. Hãy bỏ ngoài tai những ganh ghét đố kị của người khác, chấp nhặt chỉ khiến tâm bạn thêm ưu phiền.

Người tuổi Hợi chân thành, vị tha và luôn biết nghĩ cho người khác. Họ sống giản đơn, không so đo tính toán với ai, càng không mưu toan với đời. Ngoài ra, họ còn hay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn và thua thiệt hơn mình. Chính thái độ sống này sẽ giúp họ có được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, những người luôn đồng hành bên họ những khi nguy nan.

Nhờ có quý nhân giúp sức mọi công việc của Tuất đều thành công ngoài mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đây chính là con giáp hiền hậu, đáng tin nhất trong 12 con giáp. Tuất không bao giờ đổ lỗi cho người khác về những gì mình làm, càng không im lặng để người khác phải chịu thua thiệt về mình. Phụ nữ hay đàn ông tuổi Tuất đều là người “đầu đội trời, chân đạp đất”, dám nghĩ dám làm, dám làm dám nhận. Chính sự nghĩa hiệp, liêm chính ấy khiến Tuất được rất nhiều người thương yêu, che chở.

Chưa kể, nhờ có Tuất tương trợ rất nhiều người đã dễ dàng vượt qua những biến cố, chông chênh qua đó giúp Tuất tích được rất nhiều công đức, phúc lành. Sau 30 tuổi, người tuổi Tuất sẽ có của ăn của để, công danh sự nghiệp xán lạn hơn người.

Mùi là con giáp sống trách nhiệm, luôn đặt nặng các giá trị tinh thần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi có vẻ ngoài lạnh lùng, kiệm lời và đôi khi xéo xắt khiến người khác cảm thấy xa cách, kiêng dè. Thế nhưng, đây lại là con giáp sống trách nhiệm, luôn đặt nặng các giá trị tinh thần. Họ tình cảm đến mức sẵn sàng nhận lấy thua thiệt về mình chỉ mong người khác an yên, vui vẻ.

Với đức tính như thế, Mùi hoàn toàn xứng đáng nhận được sự chở che của Thần Phật, bề trên, nhận được cuộc sống thanh thản, một cuộc đời hạnh phúc.

Tuổi Sửu

Sửu bình tĩnh, điềm đạm và luôn biết cách cư xử khôn khéo, thấu tình đạt lí trong mọi hoàn cảnh. Hiếm khi người khác thấy Sửu cau có, lớn tiếng hay khó chịu với người khác. Với Sửu “một sự nhịn, chín sự lành”, chỉ cần giữ được bình tĩnh sẽ tránh được những sai lầm không đáng có trong cư xử.

Nhờ khôn khéo nên Sửu gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp, chẳng cần đợi đến khi thành gia lập thất mà lúc độc thân Sửu đã tạo dựng được sự nghiệp cho riêng mình.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.