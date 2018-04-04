Top con giáp yêu hết mình nhưng khi đã cạn tình sẽ lạnh lùng, dứt khoát vô cùng

Sau một mối tình tan vỡ ai cũng đau đớn, dằn vặt khôn nguôi. Thế nhưng, nếu con giáp khác có ý nghĩ nối lại tình xưa với người cũ thì top con giáp sau không như thế. Với họ, khi đã kết thúc nghĩa là chấm hết, cả hai có thể là bạn nhưng không thể yêu lại từ đầu. Chính sự dứt khoát, mạnh mẽ ấy khiến họ luôn hấp dẫn, thu hút trong mắt người khác giới.

Phụ nữ tuổi Tý thông minh, cởi mở và rất biết giao tiếp với người khác. Họ luôn biết cách khiến môi trường sống của mình trở nên tươi đẹp, khiến bản thân ngày càng hạnh phúc, xinh tươi và luôn trân trọng những gì mình đang có. Chình nhờ yêu bản thân nên Tý không bao giờ chấp nhận việc tự khiến mình tổn thương hay cho người khác cơ hội làm đau mình.

Trong tình yêu, Tý mãnh liệt, hoang dại và cuồng điên. Nàng yêu chân thành và luôn toàn tâm toàn ý dốc lòng gầy dựng để tình yêu ấy thật đẹp, thật lãng mạn và nên thơ. Tuy nhiên, khi lửa lòng đã tắt, khi phát hiện đối phương bội bạc chính Tý sẽ đạp đổ tất cả và “đá phăng” gã đàn ông lăng nhăng ra khỏi đời mình. Tý hiểu rằng, là đàn bà đã thiệt thòi, đừng dại dột chấp nhận thói trăng hoa của đàn ông để mình phải thiệt thòi thêm nữa.

Cá tính trong suy nghĩ đến hành động giúp Dần quyết liệt khi yêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong cuộc sống Dần là người phụ nữ đáng nể, họ tự lập và cá tính, có thể tự gầy dựng sự nghiệp mà không cần bất cứ ai nâng đỡ, càng không cần đàn ông chống lưng. Chính sự chính chắn ấy giúp Dần sớm có cuộc sống sung túc, đủ đầy và thành công khi còn khá trẻ.

Quyết liệt trong công việc nên khi yêu Dần cũng như thế. Một khi đã trót yêu anh chàng nào Dần sẽ dùng mọi cách để theo đuổi và chiếm được tình cảm của đối phương. Chính sự chân thành, chính tình yêu thuần túy ở Dần là chất men say khiến đối phương gục ngã. Yêu thiết tha là thế, nhưng nếu đối phương có quá nhiều thói hư tật xấu không thể dung hòa, không hòa hợp Dần sẽ chủ động rời xa trong tích tắc. Với Dần, càng kéo dài mối quan hệ sẽ càng ngột ngạt, khó chịu. Thay vào đó, việc chấm dứt sớm sẽ giúp cả hai không phí hoài thời gian cho nhau.

Sau những đớn đau Mùi sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần và tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi nổi tiếng là con giáp sống tình cảm, biết điều và thường nhẫn nhịn, hi sinh vì người khác. Mùi sống chân thành nên khi yêu ai nàng luôn quan tâm, chăm sóc đối phương vô điều kiện. Vì niềm tin yêu dành cho người yêu luôn là tuyệt đối nên khi phát hiện mình bị “cắm sừng” Mùi sẽ đớn đau đến ngạt thở.

Sau những nước mắt, dằn vặt và khốn khó mà đối phương đã gây ra, Mùi sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần mà đương đầu với sóng gió. Và tất nhiên, gã bội bạc đừng mong nhận được sự thứ tha của Mùi, cũng đừng mong sẽ dùng khổ nhục kế để Mùi nối lại tình xưa. Bạn biết không, khi Mùi đã cạn tình thì mọi hành động ăn năn của bạn đều là vô nghĩa với nàng. Mùi luôn tin sẽ có người đàn ông đủ tử tế để mang lại hạnh phúc cho họ, thay vì chấp nhận gắn đời mình với kẻ đã có “nhớp ngoại tình”

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.