3 nàng giáp yêu chân thành, thế nhưng khi bị phản bội sẽ dứt khoát chia tay ngay lập tức

Tâm linh - Tử vi 17/03/2018 14:15

3 nàng giáp chúa ghét sự phản bội, chồng ngoại tình dù quỳ gối sưng chân cũng đừng mong nhận được sự thứ tha.

Những nàng giáp sau rất ghét sự phản bội, họ không bao giờ tha thứ cho người đàn ông đã đi lang chạ với đàn bà khác, càng không bao giờ chấp nhận quay lại.

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Dù đớn đau khôn cùng, nhưng một khi đã bị phản bội Ngọ sẽ mạnh mẽ buông bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ ưa thích khám phá, phiêu lưu nhưng trong tình yêu lại vô cùng chân thành, thuần khiết. Một khi đã đem lòng yêu thương ai, nàng Ngọ chấp nhận đồng cam cộng khổ, hi sinh tất cả vì người đàn ông của mình mà không hề ca thán. Thế nhưng, nếu phát hiện bạn đời ngoại tình, lang chạ với đàn bà khác Ngọ sẵn sàng nhấn chìm tất cả những gì đang có để đối phương phải day dứt cả đời.

Khi ấy, Ngọ sẵn lòng ly hôn ngay lập tức và quyết tâm khiến người chồng bội bạc và kẻ thứ ba phải bẽ mặt với người đời. Vậy nên, nếu là chồng nàng Ngọ đừng ai dại léng phéng kẻo phải đón nhận đòn trả thù cạn tình cạn nghĩa của họ.

3 nàng giáp yêu chân thành, thế nhưng khi bị phản bội sẽ dứt khoát chia tay ngay lập tức - Ảnh 2
Hợi có thể chấp nhận một người chồng vô tâm, nghèo khó, những không bao giờ chấp nhận người chồng bội bạc  - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Hợi

Nàng Hợi là con giáp khôn khéo, thông minh và rất thương người. Hợi dễ dàng đồng cảm với một hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ những ai khốn khó và nhiệt thành với những người xung quanh. Trong đời sống hôn nhân, Hợi sẽ là người vợ hiền dâu thảo, chăm sóc chồng chu đáo, hiếu nghĩa với gia đình chồng và khéo léo nuôi dạy con cái nên người.

Hôn nhân của phụ nữ tuổi Hợi vì thế mà ấm êm, hạnh phúc khiến ai cũng tấm tắc ngợi khen. Tuy nhiên, nếu phát hiện chồng nuôi bồ nhí bên ngoài Hợi sẽ không thể hiền dịu, ôn hòa như trước. Nàng sẽ ba mặt một lời nói chuyện cho ra lẽ, sau khi tường tận sự việc Hợi sẽ đưa ra phán quyết sau cùng dựa vào thái độ thành khẩn sửa sai, quay đầu là bờ ở chồng.

3 nàng giáp yêu chân thành, thế nhưng khi bị phản bội sẽ dứt khoát chia tay ngay lập tức - Ảnh 3
Dẫu biết sẽ đớn đau, khốn khổ nhưng Sửu vẫn quyết tâm cắt đứt quan hệ với người chồng không chung thủy - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Sửu

Những tưởng Sửu hiền lành, chăm chỉ, cần cù sẽ cắn răng cam chịu kiếp chồng chung khi chồng thay lòng nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Bên trong vẻ ngoài điềm tĩnh, có phần cam chịu kia là người phụ nữ mạnh mẽ, cứng rắn và biết rõ mình nên làm gì.

Chồng của phụ nữ tuổi Sửu nếu biết lỗi, nhận sai và toàn tâm toàn ý quay về với vợ con may ra sẽ nhận được cơ hội thứ tha từ nàng. Nếu chồng vẫn ham mê gái gú, không cố gắng chấm dứt mối quan hệ với nhân tình thì chắc chắn nàng Sửu sẽ quẳng ngay đơn ly hôn vào mặt chồng. Sửu hiểu rằng, một khi đàn ông đã cạn tình đàn bà phải cạn nghĩa, càng lụy tình níu kéo đời người đàn bà càng bi thương.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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