3 con giáp xui rủi đủ đường, vận đen ám vận, làm gì cũng thất bại trong năm 2018

Tâm linh - Tử vi 17/03/2018 13:38

Trong năm 2018 những con giáp này có thể sẽ gặp nhiều điều xui xẻo, nếu không đề cao cảnh giác, cẩn trọng trong từng việc sẽ rước họa vào người.

Hãy cẩn thận, bởi “sai một li đi một dặm” nếu không đề cao cảnh giác 3 con giáp sau sẽ tự biến mình thành người xui xẻo nhất năm 2018.

3 con giáp xui rủi đủ đường, vận đen ám vận, làm gì cũng thất bại trong năm 2018 - Ảnh 1
Vận xui đeo bám khiến người tuổi Tuất chịu nhiều sóng gió, thất bại trong năm 2018 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Năm 2018 là năm tuổi của người tuổi Tuất, vậy nên con giáp này khó tránh khỏi những xui xẻo, khó khăn và đại họa từ trên trời rơi xuống. Tiền tài, sự nghiệp và cả tình duyên của Tuất cũng lâm vào cảnh trì trệ, dù làm gì cũng thất bại ê chề.

Vậy nên, Tuất hãy cố gắng duy trì công việc ở mức trung bình, đừng hao tâm khổ tứ kẻo lại lâm vào cảnh “dã tràng xe cát”. Trong chuyện tình yêu, Tuất hãy giữ bình tĩnh và đừng nóng vội, cũng đừng để những cơn ghen vô lý khiến đối phương chán ngán mà buông tay. Tuất hãy yên tâm, chỉ cần năm 2018 qua đi, may mắn, bình an tự khắc tìm đến bên bạn.

3 con giáp xui rủi đủ đường, vận đen ám vận, làm gì cũng thất bại trong năm 2018 - Ảnh 2
Thìn sẽ phải khóc thét vì những xui rủi mình phải đón nhận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Dẫu là con giáp sinh ra đã có mệnh phú quý, giàu sang, may mắn hơn người nhưng Thìn cũng khó thoát khỏi vận hạn trong năm Mậu Tuất 2018. Vì rơi vào tứ hành xung Thìn – Tuất – Sửu – Mùi tứ đại hành xung nên vận số của Thìn trong năm Tuất khá xấu.

Thìn hãy chuẩn bị tinh thần để chống chọi với những xui xẻo đang rình rập ập lên đầu bạn. Trong môi trường công sở, Thìn hãy cảnh giác cao độ với đồng nghiệp, đừng quá tin tưởng bất cứ một ai, cũng đừng để họ biết được điểm yếu của mình nếu không bạn chắc chắn sẽ bị “đâm sau lưng”.

3 con giáp xui rủi đủ đường, vận đen ám vận, làm gì cũng thất bại trong năm 2018 - Ảnh 3
Thay vì đôi co với tiểu nhân, Dậu hãy dành sức lực ấy để chăm lo cho gia đình của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận số của người tuổi Dậu trong năm Mậu Tuất bị đảo lộn đủ đường, khiến con giáp này phải chịu không ít chới với, chông chênh và mệt mỏi. Những thách thức lớn phía trước đòi hỏi Dậu phải giữ cho mình thật tỉnh táo, khôn ngoan để chiến đấu với phường tiểu nhân vẫn đang rình rập bạn từng giây từng phút.

Thay vì dồn hết tâm sức cho công việc để rồi chẳng gặt hái được gì, Dậu hãy dành chính thời gian ấy để quan tâm, chăm sóc gia đình của mình. Người đời có thể rời bỏ khi ta gặp hoạn nạn, nhưng gia đình sẽ là nguồn động lực mãi bên ta dù hoàn cảnh có khốn khó thế nào chăng nữa.

*Thông tin mang tính  tham khảo, chiêm nghiệm.

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Nhờ được Thần Phật thương yêu, những con giáp sau sẽ may mắn ngút trời, vận tài lộc, công danh đều xán lạn viên mãn.

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