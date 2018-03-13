3 nàng giáp kiếm tiền siêu đỉnh, chẳng cần dựa dẫm đàn ông vẫn dư sức tự làm đại gia, giàu có ngút trời

Nếu nghĩ phụ nữ chỉ cần ngoan ngoãn làm vợ hiền, dâu thảo ở nhà chồng nuôi thì bạn đã nhầm. Những nàng giáp sau có thừa bản lĩnh, thông minh và mạnh mẽ để có thể tự làm chủ đời mình, theo đuổi ước mơ, gầy dựng sự nghiệp khi còn khá trẻ.

Tỵ giỏi kiếm tiền đến mức, ngay cả chồng và gia đình chồng cũng phải kiêng nể. Tuy giàu có, giỏi dang nhưng nàng giáp này không hề kênh kiệu hay hống hách mà luôn sống chan hòa nên được rất nhiều người yêu quý, trân trọng. Sau khi kết hôn, cuộc đời Tỵ càng trọn vẹn hạnh phúc hơn khi phúc lộc đều đủ đầy.

Phụ nữ tuổi Tỵ không chỉ thông minh, tài giỏi mà còn có chí cầu tiến và không ngại khổ cực. Nếu người khác sợ gian nan, vất vả mà lùi bước thì Tỵ bất chấp tất cả mà đi về phía trước. Quyết tâm thực hiện những hoạch định đã đề ra giúp Tỵ như được tiếp thêm sức mạnh, càng nỗ lực bao nhiêu càng được đáp đền xứng đáng bấy nhiêu.

Tuất trách nhiệm, chân thành và sáng tạo nên không khó để họ sở hữu khối tài sản khổng lồ - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Tuất

Tuất tuy có vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng lại rất chăm chỉ, trách nhiệm. Tuất có sự sáng tạo, nhạy cảm và thông minh nên rất giỏi trong việc đưa ra những ý tưởng kinh doanh độc đáo, hiệu quả. Khi bắt tay vào bất cứ lĩnh vực nào Tuất luôn dày công chuẩn bị chu đáo cả kiến thức, tài chính để chắc chắn mình sẽ gặt hái thành công. Nếu không đủ hiểu biết, vẫn còn mơ hồ Tuất sẽ không bao giờ chi tiền đầu tư.

Không chỉ kiếm tiền siêu đỉnh, nàng Tuất là con giáp vượng phu ích tử có tiếng. Nhà nào có con dâu tuổi Tuất sẽ thịnh vượng, phát tài phát lộc nhanh chóng. Phúc khí, may mắn nàng có được sẽ lan tỏa đến các thành viên trong gia đình. Càng nhiều tuổi Tuất càng sở hữu khối tài sản khổng lồ, ấm êm, hạnh phúc như ý.

Con cái của phụ nữ tuổi Tý sẽ được nuôi dạy tử tế, có tương lai xán lạn - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Tý

Nàng Tý sinh ra đã ngậm thìa vàng, không chỉ thông minh, khôn khéo trong cư xử lại còn giỏi kiếm tiền. Nhờ được quý nhân phù trợ, thương yêu nên mọi việc Tý làm đều suôn sẻ, thuận lợi. Tuy được cưng chiều từ tấm bé nhưng Tý không hề ỷ lại mà luôn phấn đấu vươn lên, tự khẳng định mình.

Có sự nghiệp, công danh, tiền tài đủ đầy, những tưởng Tý sẽ là người vợ "đoảng” nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Khi làm vợ, làm mẹ nàng chính là người phụ nữ hoàn hảo hơn bất cứ ai. Chồng của Tý sẽ được quan tâm chu đáo, con cái được nuôi dạy tử tế, gia đình chồng nhờ phúc đức của họ mà ăn nên làm ra.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.