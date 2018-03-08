Phát hờn với top con giáp càng già càng giàu, tiền của tiêu 3 đời không hết

Tâm linh - Tử vi 08/03/2018 14:22

Dù hiện tại có khó khăn, vất vả bao nhiêu thì hậu vận những con giáp sau cũng tha hồ hưởng lộc, đếm tiền sái tay.

Khó khăn, gian khổ sẽ không thể làm những con giáp sau chùn bước mà còn là động lực giúp họ càng kiên trì cải vận, làm giàu chân chính. Càng về hậu vận, những con giáp sau càng giàu có, an nhàn khiến ai cũng hờn ghen.

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Sửu càng về hậu vận càng phát tài phát lộc, giàu sang, sung sướng không ai sánh bằng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu chăm chỉ, cần cù và chịu thương chịu khó. Thuở thiếu thời, Sửu phải trải qua rất nhiều khó khăn, cùng cực so với những người đồng trang lứa. Chính nhờ thế mà Sửu trưởng thành, sống trách nhiệm và luôn cố gắng để có thể thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Đặc biệt, sau khi kết hôn vận tài lộc của Sửu càng thêm vượng, giúp sự nghiệp công danh của họ thêm xán lạn, thăng tiến. Từ sau 40, cuộc đời của Sửu sẽ bước sang trang mới, những giọt mồ hôi sẽ được trả công tương xứng. Về già, Sửu chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng bên gia đình êm ấm, cháu con đuề huề.

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Nhờ sự khôn khéo, thông minh Dậu dễ dàng đạt được thành công trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu khôn khéo, tâm lý và biết cách cư xử tinh tế. Họ không bao giờ khiến ai phải phải phật lòng về mình, càng không gây thù chuốc oán vào người mà luôn dùng thái độ ôn hòa để giao tiếp với người khác. Chính sự ôn nhu này là bước đệm giúp Dậu có được nhiều mối quan hệ tốt đẹp, vậy nên mỗi khi Dậu gặp chuyện không may đều có quý nhân sẵn sàng giúp đỡ vô điều kiện.

Đặc biệt, Dậu là con giáp có ý chí sắt đá nhất trong 12 con giáp. Một khi Dậu đã quyết tâm làm điều gì họ sẽ nỗ lực đến khi nào đạt được, cả công danh, sự nghiệp,  tiền tài hay nhân duyên cũng vậy. Nhờ quyết tâm ấy, Dậu dễ dàng mua nhà, sắm xe, tiêu tiền thả ga, cả đời sung túc.

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Từ khi sinh ra Thìn đã có sẵn mệnh giàu sang, muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Dù là đàn ông hay phụ nữ, nếu sinh và năm Thìn chắc chắn sẽ có phúc lộc đầy mình, họ không cần phải cố gắng quá  nhiều tiền tài cũng tự chui vào túi. Không ngoa khi nói Thìn là con giáp nằm duỗi mà ăn, há miệng vàng cũng rơi vào người.

Tuy nhiên, về lâu dài nếu muốn làm chủ đời mình Thìn nên có lý tưởng và mục đích sống rõ ràng. Hãy xác định đam mê, khát khao của mình là gì và hiện thực hóa chúng. Dùng đam mê của mình để kiếm tiền là một trong những cách giúp tiền đẻ ra tiền, may mắn ngập nhà và vui sống cả đời.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Dù hiện tại có nghèo mạt rệp thì hậu vận những con giáp sau sẽ đổi đời thành công, trở thành đại gia với tiền chất đầy nhà, ai cũng nghe danh.

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