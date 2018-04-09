Top con giáp may mắn bậc nhất, hạnh phúc ngất trời trong tháng 5/2018

Nếu những con giáp khác phải trầy trật với đời thì 3 con giáp sau sẽ tha hồ hốt bạc, thong thả an nhàn trong tháng 5 tới.

Không chỉ công danh, ngay cả tình yêu của Dần cũng khởi sắc đáng kể. Mọi hiểu lầm, giận hờn sẽ qua đi và mang đến cho bạn những tháng ngày ấm êm, hạnh phúc viên mãn bên một nửa của mình.

Tháng 5 này, Dần chính là con giáp may mắn nhất khi những điều tốt đẹp đều ập đến cửa nhà bạn. Trong công việc, Dần dễ dàng đạt được những thành công ngoài mong đợi nhờ có sự giúp sức của đồng nghiệp, sự cất nhắc của cấp trên và sự nỗ lực của chính bạn. Thế nên, Dần đừng lo lắng điều gì, cứ làm việc mình nên làm rồi trời cao tự khắc an bài.

Mùi sống chân thành, lương thiện nên được rất nhiều quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Mùi

Mùi là con giáp sống tình cảm, chân thành và luôn đặt nặng các giá trị tinh thần. Chính vì thế những ai chỉ gặp Mùi một lần cũng bị sự chân thành của họ thu hút, tạo cảm giác tin tưởng, gần gũi. Đây chính là điểm mạnh giúp Mùi mở rộng mối quan hệ của mình nhưng cũng là yếu điểm dễ bị người khác lợi dụng để trục lợi. Thế nên, Mùi hãy luôn tỉnh táo trước mỗi quyết định, hãy dùng lí trí để cân nhắc thay vì cảm tính.

Vận mệnh của người tuổi Mùi trong tháng 5 này khá tốt, bạn sẽ có một khoản tiền lớn trong tay nhờ hạng mục kinh doanh riêng của mình. Ở chốn công sở, nếu được phân cho bất cứ công việc gì bạn hãy làm thật tốt vì đấy chính là thời cơ quyết định cơ hội thăng tiến, tăng lương của bạn.

Về chuyện tình cảm, Mùi và người ấy sẽ có muôn vàn trải nghiệm thú vị khi bên nhau. Một chuyến du lịch xa, một món quà bất ngờ hay những cử chỉ ngọt ngào lãng mạn là những thứ bạn hãy tận hưởng.

Vận tình duyên của Tỵ sẽ đỏ như son, giúp bạn tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc nồng nàn - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Tỵ

Những điều đáng yêu nhất sẽ bảo bọc, chở che cho người tuổi Tỵ trong tháng 5 tới. Bạn hãy cứ thỏa thích thử sức mình ở những công việc hay lĩnh vực mới. Mỗi trải nghiệm sẽ cho Tỵ những thành quả đáng nể, biết đâu nhờ thế Tỵ sẽ tìm thấy đam mê thực sự của mình. Công việc suôn sẻ, kiếm tiền dễ dàng không chỉ giúp Tỵ có cuộc sống an nhàn, đủ đầy mà còn đỡ đần được phần nào gánh nặng kinh tế cho gia đình họ.

Nếu đang độc thân Tỵ đừng buồn bởi tháng 5 này chính là thời điểm bạn gặp được một nửa như ý cho đời mình. Tỵ đừng ngần ngại đến những buổi gặp mặt hay hội họp bạn bè, đấy chính là nơi bạn tìm được người nguyện yêu thương mình trọn đời đấy.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.