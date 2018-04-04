3 con giáp kiếm tiền dễ như trở bàn tay, chỉ việc nằm ngửa mà ăn trong tháng tư này

Tâm linh - Tử vi 04/04/2018 15:48

Trong tháng tư này, 3 con giáp sau sẽ đếm tiền mỏi tay, vận may gõ cửa liên tục giúp họ thành công ngoài mong đợi.

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Vận tài lộc đỏ như son giúp Tỵ có cuộc sống sung sướng, an nhàn không chỉ trong tháng tư mà cả năm 2018 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bước vào tháng tư người tuổi Tỵ chỉ việc nằm ngừa mà ăn, chẳng cần lao tâm khổ tứ tiền vẫn chui vào túi ào ào như thác đổ. Tỵ hãy mạnh dạn thực hiện những kế hoạch đang ấp ủ, đừng vì khó khăn mà chùn bước bởi chỉ cần vượt qua thử thách bạn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng.

Nếu đã lâu không có cơ hội thư giản, nghỉ ngơi, du lịch cùng gia đình thì Tỵ hãy tận dụng khoảng thời gian này. Hãy nạp năng lượng để bù lại những khốn khó, gian truân bạn đã trải qua cũng như bù đăp sự quan tâm, chăm sóc cho người thân của mình bởi bây giờ bạn đâu cần lo lắng chuyện tiền nong nữa.

3 con giáp kiếm tiền dễ như trở bàn tay, chỉ việc nằm ngửa mà ăn trong tháng tư này - Ảnh 2
Sửu sẽ khiến người khác phải ganh tỵ vì khả năng kiếm tiền siêu đỉnh của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ có một tháng thành công ngoài mong đợi, không chỉ có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp Sửu còn nhận được sự trân trọng, kiêng nể từ cấp trên và đồng nghiệp. Những người bấy lâu nay ghen ăn tức ở, đặt điều nói xấu Sửu cũng phải nghiêng mình trước sự khôn ngoan, thông minh và thành quả mà bạn có được.

Tuy nhiên, dù kiếm được nhiều tiền đến mấy Sửu cũng đừng thể hiện thái độ bề trên với gia đình, bạn đời của mình. Bạn nên nhớ rằng, may mắn chỉ đến với những ai chân thành, lương thiện. Chỉ cần bạn thay đổi quan niệm sống, làm những điều không phải chắc chắn sẽ bị lấy lại những gì trời đã ban cho.

3 con giáp kiếm tiền dễ như trở bàn tay, chỉ việc nằm ngửa mà ăn trong tháng tư này - Ảnh 3
Dậu hãy tận dụng vận may để làm giàu, từ đây gia đình bạn sẽ có của ăn của để - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu hãy yên tâm, những ngày tiêu tiền thả ga, mua sắm không cần xem giá đang đợi bạn phía trước. Dậu may mắn đến mức gặp phải vận “xui tận mạng” cũng dễ dàng tháo gỡ, gặp dữ hóa lành, an yên tự tại. Có được phúc phần ấy là nhờ Dậu luôn sống đàng hoàng, tử tế, biết đối nhân xử thế và có được nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Chính những người bạn, người thân là quý nhân nâng đỡ Dậu trong cuộc sống hay những lúc nguy nan.

Tháng tư này, Thần Tài sẽ đặc biệt ưu ái Dậu, giúp bạn kiếm được những khoản hời ngoài mong đợi. Từ đây, kinh tế nhà Dậu sẽ cải thiện đáng kể, nếu khéo vun vén bạn sẽ có của ăn của để.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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