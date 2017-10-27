Top con giáp nữ mắng chồng ‘ra rả’ nhưng đời này không ai yêu chồng bằng họ

Tâm linh - Tử vi 27/10/2017 15:38

Dù mắng chồng xối xả nhưng những con giáp sau đều là những người vợ yêu thương chồng con hết mực, ai may mắn mới cưới được họ.

Mặc dù thường xuyên lớn tiếng với chồng nhưng những phụ nữ sau lại là người vợ ‘vượng phu ích tử’, luôn hết lòng vì chồng vì con.

Top con giáp nữ mắng chồng ‘ra rả’ nhưng đời này không ai yêu chồng bằng họ - Ảnh 1
Dù không ngọt ngào, dịu dàng nhưng Dần là người vợ yêu thương chồng hết mực - Ảnh: Internet

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Thìn vốn là người thẳng thắn, cương trực và có phần lạnh lùng. Nếu không tiếp xúc người ngoài dễ nghĩ rằng Dần khó gần, nhưng thực tế họ lại là người có trái tim ấm áp và luôn biết cách quan tâm đến người khác.

Nếu những phụ nữ khác đề cao cái tôi cá nhân, luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu thì Dần lại xem trọng gia đình, chồng con hơn thảy. Tuy nhiên, do tính tình nóng nảy lên Dần khó kiềm chế được cảm xúc, hay gắt gỏng, lớn tiếng với chồng. Ai có vợ tuổi này hãy cảm thông cho vợ, tuy không dịu dàng nhưng trên đời khó có người phụ nữ nào yêu chồng hơn Dần.

Top con giáp nữ mắng chồng ‘ra rả’ nhưng đời này không ai yêu chồng bằng họ - Ảnh 2
Tuy hơi cố chấp nhưng Tỵ là người biết lí lẽ, sẵn sàng hi sinh tất cả vì gia đình  - Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

Đàn ông đừng mong vợ tuổi Tỵ nghe lời chồng răm rắp, Tỵ cá tính, độc lập và luôn tự chủ đời mình. Nàng cực ghét việc bị gò bó vào khuôn khổ hay phải nhún nhường trước chồng, với Tỵ chỉ có đúng hoặc sai chứ không bao giờ có sự lập lờ. Chính sự thẳng thắn khiến Tỵ khó được lòng gia đình chồng, khiến chồng đôi khi có cảm giác vợ mình quá khô khan, cố chấp.

Tuy nhiên, mọi sự cố chấp của Tỵ cũng chỉ vì lợi ích của gia đình, cũng vì quan tâm và lo lắng cho chồng nên họ mới như thế. Nếu vợ chồng có xảy ra tranh cãi, người chồng hãy chờ nàng Tỵ bình tĩnh hẵng trò chuyện. Đừng đổ thêm dầu vào lửa, bởi khi nguôi ngoai Tỵ là người rất hiểu chuyện, tình cảm.

Top con giáp nữ mắng chồng ‘ra rả’ nhưng đời này không ai yêu chồng bằng họ - Ảnh 3
Con cái của phụ nữ tuổi Dậu sẽ được nuôi dạy tử tế, thành người - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Không nóng tính, mất kiểm soát như hai con giáp trên nhưng một khi dậu đã lên cơn giận thì chồng chỉ có mức ‘phát điên’ vì nàng. Một khi đã nghĩ mình đúng Dậu sẽ làm mọi cách để bảo vệ quan điểm của mình, dù ai có dùng lý lẽ nào để giải thích cũng vô ích.

Thế nhưng, Dậu không phải là người thù dai, dù mới cãi nhau hôm nay nhưng hôm sau nàng đã quên hết mọi chuyện. Nàng giáp này luôn cố gắng làm mọi điều để gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cái ngoan ngoãn, thành người. Có vợ tuổi Dậu chồng có thể an tâm phấn đấu cho sự nghiệp, hậu phương vững chắc đã có vợ đảm cáng đáng.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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