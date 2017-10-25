Phát hờn với 3 con giáp không bao giờ biết nợ nần là gì, giàu sang phú quý cả đời hưởng không hết

Tâm linh - Tử vi 25/10/2017 15:45

Những nàng giáp có tên trong danh sách sau sẽ chẳng bao giờ vay mượn tiền bạc của ai, cả đời sống an nhàn hưởng phú quý.

Vì ‘sinh ra đã ngậm thìa vàng’ nên những con giáp có tên trong danh sách sau chẳng bao giờ phải đau đầu chuyện tiền nong, chỉ việc ngồi chơi đếm tiền.

Phát hờn với 3 con giáp không bao giờ biết nợ nần là gì, giàu sang phú quý cả đời hưởng không hết - Ảnh 1
Dần là con giáp càng về hậu vận càng giàu sang phú quý, may mắn không ai bằng - Ảnh: Internet

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần mạnh mẽ, cá tính và không bao giờ thích dựa dẫm vào người khác, kể cả chồng. Vậy nên, ngay từ trẻ Dần đã ý thức được việc tự làm chủ cuộc đời, tự lập kinh tế để có thể thoải mái chi tiêu  mà không phải ngửa tay xin ai.

Quyết tâm làm giàu của Dần cao đến mức, họ sẽ không bao giờ vay mượn của ai mà luôn tự kiếm tiền để làm những gì mình muốn. Chính ý chí, sự thông minh giúp con giáp này nhanh chóng đạt được thành công và có những thành tựu đáng gờm trong sự nghiệp. Đàn ông cưới được vợ tuổi Dần sẽ nhanh chóng phất lên như diều gặp gió, trở thành đại gia trong nay mai.

Phát hờn với 3 con giáp không bao giờ biết nợ nần là gì, giàu sang phú quý cả đời hưởng không hết - Ảnh 2
Phụ nữ tuổi Mùi nhân hậu, khôn khéo nên rất dễ thành công trong sự nghiệp - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Mùi sống tình cảm, chân thành và biết đối nhân xử thế nên khó ai có thể không quý mến, yêu thương họ.  Tuy cuộc sống lúc thiếu thời khá vất vả, cơ cực nhưng Mùi không bao giờ chịu đầu hàng số phận mà luôn vượt lên chính mình để chiến thắng nghịch cảnh.

Được tin cậy, quan tâm nhưng Mùi không bao giờ lợi dụng tiền bạc của ai. Họ luôn quan niệm rằng, ‘của mượn là của lo, của cho là của nợ’, khi nợ ai một món tiền hay ân tình sẽ khiến Mùi luôn bất an, canh cánh trong lòng. Nhờ sống biết người biết ta nên hậu vận của Mùi rất may mắn, càng cố gắng họ sẽ càng gặt hái được nhiều thành công trong công việc, có một gia đình hạnh phúc như mơ.

Phát hờn với 3 con giáp không bao giờ biết nợ nần là gì, giàu sang phú quý cả đời hưởng không hết - Ảnh 3
May mắn là thế nhưng cả Dần và Mùi đều phải phát hờn với phúc phần của Dậu - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

May mắn của Dậu sẽ khiến ai cũng phải ganh tỵ, bởi vừa có công danh sự nghiệp Dậu còn có cả một người đàn ông hết lòng hết dạ vì mình. Phụ nữ tuổi Dậu chăm chỉ làm ăn, hết lòng vì gia đình và luôn phấn đấu không ngừng để cải thiện tài chính. Vợ tuổi Dậu không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là cánh tay trái đắc lực cho sự nghiệp của chồng.

Là con giáp vượng phu ích tử nên không chỉ khiến hậu vận của nhà chồng ngày càng tốt đẹp, con cái của phụ nữ tuổi Dậu cũng sẽ là những người thành công, lương thiện vì được nuôi dạy tử tế.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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