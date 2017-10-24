Những ngày tháng phải đắn đo trong chi tiêu sẽ lùi xa, nhường chỗ cho sự sung túc, an nhàn của những con giáp sau trong tháng 11/2017.

Bước vào tháng 11 người tuổi Sửu chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, dù lười chảy thây may mắn cũng tự nhiên tìm đến, giúp bạn đếm tiền mỏi tay. Sửu may mắn đến mức, trong khi người khác phải vất vả làm việc nhưng thu lại chẳng được bao nhiêu tiền thì họ lại kiếm tiền một cách dễ dàng.

Cơ hội tăng lương, thăng chức đang chờ đợi Sửu phía trước nếu bạn biết nắm bắt cơ hội. Chưa kể, vận tình duyên của Sửu cũng đỏ như son, giúp tình cảm lứa đôi ngày càng khắng khít, bền chặt.

Tuổi Mùi

Đời sống tinh thần của Mùi sẽ vô cùng vui vẻ, phấn khởi trong tháng 11 cho đến cuối năm 2017. Con giáp này dễ dàng đạt được những gì mình muốn, mọi kế hoạch đều diễn ra như ý muốn giúp bạn thu lại nguồn lợi nhuận đáng kể.

Mùi hãy bỏ ngoài tai những hơn thua, ganh ghét của đồng nghiệp để tập trung cho công việc của mình. Đây chính là cách duy nhất để bạn chiến thắng thị phi và khẳng định chính mình, từ đó tiền bạc sẽ tự chui vào túi Mùi như thác đổ.

Tuổi Hợi

Sự quyết đoán, khôn khéo giúp Hợi luôn làm chủ cuộc sống của mình. Hợi biết mình muốn gì, cần gì và phải làm như thế nào để hiện thực hóa những dự định, ấp ủ của bản thân. Tháng 11 mọi người sẽ được thấy một Hợi hăng say làm việc, sáng tạo không ngừng để nâng hiệu quả công việc lên mức cao nhất. Chính sự hết mình, cầu tiến giúp Hợi thăng quan tiến chức và cải thiện thu nhập nhanh chóng.

Hợi hãy yên tâm, những đóng góp của bạn cho công việc luôn được cấp trên và đồng nghiệp ghi nhận, tạo tiền đề cho sự thăng tiến của bạn trong tương lai. Những tháng cuối năm chính là cơ hội ngàn vàng để bạn bứt phá đấy.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.