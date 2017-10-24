Tin mừng: Top 3 con giáp được thần tài gõ cửa, tiền vô như nước những tháng cuối năm 2017

Không chỉ thăng tiến trong sự nghiệp, may mắn trong cuộc sống mà vận tài chính của 3 con giáp sau cũng khởi sắc vượt bậc.

Dù những tháng trước công việc của người tuổi Hợi gặp khá nhiều trục trặc, khó khăn nhưng bạn hãy yên tâm bởi những tháng cuối năm vận trình của Hợi sẽ khởi sắc vượt bậc. Nếu được cấp trên giao phó một nhiệm vụ mới bạn đừng ngại ngần, hãy tự thử thách và khẳng định năng lực của mình. Đây chính là thời cơ giúp bạn thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp, có được lòng tin của cấp trên.

Tử vi những tháng cuối năm của Hợi khá tốt đẹp, có nhiều tin vui về tiền bạc và tình cảm. Nhân duyên của Hợi khá suôn sẻ, hai bạn chẳng gặp phải mâu thuẩn nào đáng kể, thậm chí còn có thể nên duyên vợ chồng trong nay mai.

Tuổi Tý

Những tin vui cứ liên tiếp kéo đến, giúp Tý sống những ngày tràn đầy năng lượng trong những tháng cuối năm 2017. May mắn gõ cửa giúp Tý có được những khoản tiền trên trời rơi xuống, mọi khoản đầu tư đều mang lại lợi nhuận khổng lồ.

Tý hãy quyết đoán, dám thử sức thì thành công của bạn sẽ càng vang dội hơn. Trước những thách thức, Tý đừng vội tuyệt vọng bởi quý nhân sẽ giúp bạn tháo dỡ mọi khúc mắc. Nhờ được bề trên phù hộ nên vận tình - tiền của con giáp này đỏ như son, khiến ai cũng phải ganh tỵ.

Tuổi Sửu

Từ tháng 10 trở đi vận trình của Sửu sẽ có những bước tiến rõ rệt, càng đến cuối năm bạn càng thành công may mắn hơn người. Mọi ưu phiền trong cuộc sống sẽ được gác sang một bên, nhường chỗ cho sự hân hoan, vui vẻ. Nếu đang có ý định thực hiện một kế hoạch hay dự án nào đó, Sửu đừng chần chừ bởi đây chính là “giờ vàng” giúp bạn “làm đâu thắng đó”.

Đếm tiền mỏi tay, tiêu tiền khỏi nghĩ nhưng Sửu đừng quá tham công tiếc việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Hãy dành thời gian chăm sóc cho bản thân, gia đình để hạnh phúc càng thêm trọn vẹn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.