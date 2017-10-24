Top con giáp càng vô lo vô nghĩ càng có cuộc sống sung túc an nhàn đến suốt đời

Tâm linh - Tử vi 24/10/2017 07:02

Những con giáp dưới đây có lối sống thật thà, ngây thơ, không sân si, làm rất nhiều việc tốt. Vì vậy cuộc sống của họ vô cùng hạnh phúc, hưởng phúc đức, an nhàn, không phải lo nghĩ bất cứ điều gì.

Tuổi Mùi

Top con giáp càng vô lo vô nghĩ càng có cuộc sống sung túc an nhàn đến suốt đời - Ảnh 1
Tuổi Mùi không thích nịnh nọt làm vừa lòng người khác - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi rất thanh lịch và nhẹ nhàng. Họ thường khá nhút nhát và dễ bối rối với cuộc sống. Song tuổi Mùi là người vô cùng tốt bụng, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Tuy nhiên những ai có ý định muốn tâm sự với họ thì nên suy nghĩ lại. Bởi họ không giỏi an ủi người khác, không dễ nói những lời ngọt ngào để xoa dịu đối phương. Có thể nói tuổi Mùi là người đơn giản, nghĩ sao nói vậy không giấu giếm, thêm bớt bất cứ thứ gì.

Vì vậy mà cuộc sống của họ vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Tuổi Mùi không lo nghĩ nhiều, không muốn vướng phải những điều rắc rối của cuộc sống, chỉ muốn quan tâm đến cuộc sống của chính mình mà thôi. Họ không thích sân si hay tham gia vào những câu chuyện của những người xung quanh. Bởi vậy, hậu vận của họ sẽ vô cùng hạnh phúc và viên mãn.

Tuổi Tuất

Top con giáp càng vô lo vô nghĩ càng có cuộc sống sung túc an nhàn đến suốt đời - Ảnh 2
Tuổi Tuất sống rất đơn giản không thích sân si - Ảnh minh họa: Internet

Người sinh năm Tuất nói chung là người chính trực, thành thật, thẳng thắn, giàu lòng chính nghĩa. Họ có tính cách khá đơn giản, ít bận tâm nhiều đến những vấn đề rắc rối trong cuộc sống. Vì vậy mà họ rất được nhiều người yêu mến, sẵn sàng giúp đỡ khi khó khăn. 

Họ không biết cách nịnh nọt người khác cũng như cố làm vừa lòng một ai đó. Quan điểm của họ là “đến với người khác bằng trái tim chân thành rồi sẽ nhận được những điều tốt đẹp”. Trong công việc, tuổi Tuất là người nói ít làm nhiều, chăm chỉ, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc và hoàn hảo nhất.

Bởi vậy mỗi ngày trôi qua cuộc sống của tuổi Tuất vô cùng bình yên và thanh thản, không phải rầu lo suy nghĩ hay tìm cách trả đũa bất kỳ ai. Họ sống cho bản thân, ít đụng chạm đến người khác nên không bao giờ rước họa vào thân.

Tuổi Sửu

Top con giáp càng vô lo vô nghĩ càng có cuộc sống sung túc an nhàn đến suốt đời - Ảnh 3
Tuổi Sửu không thích ba hoa, làm đẹp lòng người khác - Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh tuổi Sửu đoan trang, hiền thục. Họ có tính tình ngay thẳng, không tính toán, vụ lợi, thiệt hơn với ai. Suy nghĩ của tuổi Sửu rất đơn giản, rạch ròi, không ưa phức tạp hóa, không muốn tham gia vào những chuyện sân si ở đời. 

Họ là người ngay thẳng, nghĩ gì nói đó không ba hoa, làm đẹp lòng người khác. Tuy nhiên, những lời nói đó của họ hoàn toàn vô hại, không mang ý xấu làm tổn thương người khác. Từ những tính cách này, họ sẽ có cuộc sống hạnh phúc viên mãn, vô lo vô nghĩ. Vận mệnh của họ khá êm ấm, đặc biệt là hưởng phúc vào cuối đời.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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